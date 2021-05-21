Адже це вперше від початку існування монобільшості, коли в такий спосіб депутата покарали за певні порушення. Про це в програмі "Перехресний допит" розповів глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.
До теми Офіційна догана: у "Слузі народу" покарали Тищенка за скандальну вечірку
Тищенко точно не в захваті від догани, – Корнієнко
Політик пояснив, що в статуті політсили є 2 види покарань:
- догана;
- виключення з партії.
Перше – застосували до Миколи Тищенка. А з партії 15 березня 2021 року виключили нардепа Олександра Дубінського.
Олександр Корнієнко зауважив, що ситуацію з заступником очільника фракції прокоментували не тільки в "Слузі народу", а й президент Володимир Зеленський. Очільник партії також додав, що знає реакцію нардепа на офіційну догану.
Він точно не в захваті від цього. Як і будь-яка людина, яку "ставлять на вид" публічно і обговорюють якусь його подальшу долю. Сподіваюся, що Микола Тищенко втретє не наступить на ті самі граблі,
– наголосив депутат.
За його словами, партія реагує на всі скандали, які трапляються за участі "слуг народу". Зокрема, наразі продовжується голосування за виключення з фракції Євгена Шевченка, який 20 квітня 2021 року зустрівся в Білорусі з Олександром Лукашенком.
Повний випуск програми "Перехресний допит": відео
Скандали через порушення карантину за участі Тищенка
- Вперше Тищенко опинився в центрі скандалу навесні 2020 року. Його ресторан "Велюр" приймав відвідувачів під час запровадженого карантину. Нардеп заявив, що це були особисті зустрічі, а гості "сиділи голодними".
- 18 квітня 2021 року Тищенко, попри локдаун, організував вечірку в одному з київських готелів з нагоди дня народження дружини.
- За даними журналістів-розслідувачів "Схем", карантинне гуляння відбулося у п'ятизірковому готелі Fairmont. Святкування тривало понад 5 годин, а гості перебували без захисних масок.
- Через цей інцидент політрада "Слуги народу" оголосила 19 травня офіційну догану депутату.