VIP-клієнти "Велюру" Тищенка: хто й чому відвідує ресторан нардепа попри карантин

Поки звичайні громадяни сидять вдома на карантині, ресторан "Велюр" нардепа Миколи Тищенка продовжує працювати. І приймають тут "особливих" гостей: народних депутатів, бізнесменів, "кварталівців" та партнерів Коломойського.

Журналісти Bihus.Info з'ясували, чому ресторан "Велюр" Миколи Тищенка, попри карантинні обмеження, солідну посаду й не менш солідні наміри власника, продовжує працювати. Тільки повечеряти в закладі можуть далеко не всі.

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Микола Тищенко – нардеп від "Слуги народу", власник 4 київських ресторанів. На їхньому сайті так і написано – "Ресторани Миколи Тищенка", хоча формально вони записані на когось "лівого". Сам Тищенко в інтерв'ю завжди називав власником саме себе. Його ресторан "Велюр" – одне з улюблених місць дозвілля чиновників.



Близько сьомої вечора 14 квітня 2020 року на стоянці перед рестораном – декілька автомобілів. Вікна "Велюру" частково зашторені, руху всередині непомітно. Ззовні нічого не видає, що заклад працює.



Хоча ні, видає Антон Яценко, який виходив із ресторану – нардеп трьох скликань і так званий хрещений батько тендерної мафії. А також творець низки схем, через які бюджет недоотримував мільярди гривень щороку.



Антон Яценко / Фото "Антикор"

Ще був Павло Куфтирєв, якого супроводжував водій і охоронець. Палітру його регалій важко вмістити в коротку фразу. Куфтирєв займається всім – від інвестицій і юриспруденції до екології і Федерації шахів Києва, яку він і очолює. Але найцікавіше – його зв'язок з оточенням олігарха Ігоря Коломойського.



Павла Куфтирєва помітили на виході з ресторану Тищенка / Скриншот з відео

За повідомленнями ЗМІ, у 2000 роках Куфтирєв тісно співпрацював зі структурами родини соратників Ігоря Коломойського бізнесменів Кіперманів.



У 2008 році Михайло Кіперман і Павло Куфтирєв "засвітилися" в провальній спробі захоплення фармацевтичного заводу "Дарниця". Нині Куфтирєв має чимало спільного й зі "Слугою народу". Наприклад, його, як гостя, запросили на перший літній з'їзд партії. Надалі Куфтирєв став помічником нардепа Олександра Мережка, з яким ділить спільну громадську організацію.



Михайло Кіперман і Павло Куфтирєв / Колаж 24 каналу

Але зв’язку з олігархом юрист-шахіст, схоже, так і не втратив. Бо після візиту у "Велюр" журналісти Bihus.Info помітили, як Куфтирєв відвідував бізнес-центр "Міленіум", де розташований офіси Коломойського і групи наближених до нього людей. У "Велюр" Куфтирєв навідувався регулярно.



На стоянці ресторану 15 квітня зупинився сірий Jaguar із фірмовими "кварталівськими" номерами – 0095. За кермом був нардеп від "Слуги народу" й колишній сценарист "Кварталу" Олександр Кабанов.



Олександр Кабанов / Фото з фейсбуку Олександра Кабанова

Дивіться відео, як Олександр Кабанов вибирає елітне авто на засіданні Ради:

З іншого боку стоянки зупинився білий Range Rover. З нього вийшов Віталій Кисіль. Нині він працює в "Метінвесті" олігарха Ріната Ахметова. Саме на Кисіля після розколу в партії "Опозиційний блок" наприкінці 2018 року "повісили" контрольовану Ахметовим клоновану версію політсили "Партію миру й розвитку".



Віталій Кисіль / Фото 0629.com

Кабанов і Кисіль перебували у "Велюрі" понад годину. Згодом, озираючись, зайшов ще один візитер. За 20 хвилин у супроводі охоронця прийшов і Павло Куфтирєв. Ще трішки пізніше під вхід під'їхав чорний Mazeratti. Жінка-пасажир невпевнено підійшла до дверей, щось запитала у водія Куфтарєва, той показав на двері.



Тим часом 2 чоловіків вивантажували чималий подарунковий набір із багажника позашляховика, що теж зупинився на стоянці "Велюру". За хвилину вони теж зайшли до ресторану. Протягом наступної години заклад прийняв ще цілу низку візитерів.

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Водночас сайт ресторану, як і його сторінки в соціальних мережах, інформують про роботу лише на доставки. Авто власника закладу Миколи Тищенка, присутність якого хоча б якось могла пояснити все, що тут відбувалося цього вечора – тут так і не побачили.

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Карантинні обмеження в Україні / Інфографіка 24 каналу