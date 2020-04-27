22:38
27 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      КОРОНАВИРУС COVID-19 ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК ЗАДЕРЖАНИЕ СЛОНЧАКА КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КОРОНАВИРУС COVID-19 ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК ЗАДЕРЖАНИЕ СЛОНЧАКА КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020

      VIP-клиенты "Велюра" Тищенко: кто и почему посещает ресторан нардепа во время карантина

      Наши деньги - Читати новину українською

      Пока обычные граждане сидят дома на карантине, ресторан "Велюр" нардепа Николая Тищенко продолжает работать. И принимают здесь "особых" гостей: народных депутатов, бизнесменов, "кварталовцев" и партнеров Коломойского.

      Журналисты Bihus.Info выяснили, почему ресторан "Велюр" Николая Тищенко, несмотря на карантин, солидную должность и не менее солидные намерения владельца, продолжает работать. Только поужинать в заведении могут далеко не все.

      Обратите внимание Клуб поклонников Авакова: что известно о визитах к "вечному" министру МВД

      Николай Тищенко – нардеп от "Слуги народа", владелец 4 киевских ресторанов. На их сайте так и написано – "Рестораны Николая Тищенко", хотя формально они записаны на кого-то "левого". Сам Тищенко в интервью всегда называл владельцем самого себя. Его ресторан "Велюр" – одно из любимых мест досуга чиновников.

      Около семи вечера 14 апреля 2020 года на стоянке перед рестораном – несколько автомобилей. Окна "Велюра" частично зашторены, движения внутри незаметно. Внешне ничего не выдает, что заведение работает.

      Хотя нет, выдает Антон Яценко, который выходил из ресторана, – нардеп трех созывов и так называемый крестный отец тендерной мафии. А также создатель ряда схем, по которым бюджет недополучал миллиарды гривен ежегодно.


      Антон Яценко / Фото "Антикор"

      Еще был Павел Куфтырев, которого сопровождал водитель и охранник. Палитру его регалий трудно вместить в короткую фразу. Куфтырев занимается всем – от инвестиций и юриспруденции до экологии и Федерации шахмат Киева, которую он и возглавляет. Но самое интересное – его связь с окружением олигарха Игоря Коломойского.


      Павла Куфтырева заметили на выходе из ресторана Тищенко / Скриншот из видео

      По сообщениям СМИ, в 2000-х годах Куфтырев тесно сотрудничал со структурами семьи соратников Игоря Коломойского бизнесменов Киперманов.

      В 2008 году Михаил Киперман и Павел Куфтырев "засветились" в провальной попытке захвата фармацевтического завода "Дарница". Сейчас Куфтырев имеет много общего и со "Слугой народа". Например, его, как гостя, пригласили на первый летний съезд партии. В дальнейшем Куфтырев стал помощником нардепа Александра Мережко, с которым делит общую общественную организацию.


      Михаил Киперман и Павел Куфтырев / Коллаж 24 канала

      Но связи с олигархом юрист-шахматист, похоже, так и не потерял. Потому что после визита в "Велюр" журналисты Bihus.Info заметили, как Куфтырев посещал бизнес-центр "Миллениум", где расположены офисы Коломойского и группы приближенных к нему людей. В "Велюр" Куфтырев наведывался регулярно.

      На стоянке ресторана 15 апреля остановился серый Jaguar с фирменными "кварталовскими" номерами – 0095. За рулем был нардеп от "Слуги народа" и бывший сценарист "Квартала" Александр Кабанов.


      Александр Кабанов / Фото с фейсбука Александра Кабанова

      Смотрите видео, как Александр Кабанов выбирает элитное авто на заседании Рады:

      С другой стороны стоянки остановился белый Range Rover. Из него вышел Виталий Кисиль. Сейчас он работает в "Метинвесте" олигарха Рината Ахметова. Именно на Кисиля после раскола в партии "Оппозиционный блок" в конце 2018 года "повесили" контролируемую Ахметовым клонированную версию политсилы "Партию мира и развития".


      Виталий Кисиль / Фото 0629.com

      Кабанов и Кисиль находились в "Велюре" больше часа. Впоследствии, оглядываясь, вошел еще один визитер. Через 20 минут в сопровождении охранника пришел и Павел Куфтырев. Еще чуть позже под вход подъехал черный Mazeratti. Женщина-пассажир неуверенно подошла к двери, что-то спросила у водителя Куфтарева, тот показал на дверь.

      Тем временем 2 мужчин выгружали большой подарочный набор из багажника внедорожника, который тоже остановился на стоянке "Велюра". Через минуту они зашли в ресторан. В течение следующего часа заведение приняло еще целый ряд визитеров.

      Интересно Как брат председателя Офиса Президента уничтожал крупнейший частный порт: расследование "пленок Ермака"

      В то же время сайт ресторана, как и его страницы в социальных сетях, информируют о работе только на доставке. Авто владельца заведения Николая Тищенко, присутствие которого хоть как-то могло объяснить все, что здесь происходило в этот вечер, – здесь так и не увидели.

      Больше – смотрите в программе.

      Нові карантинні обмеження інфографіка 24 канал
      Карантинные ограничения в Украине / Инфографика 24 канала

      Автор: Анастасия Усенко
      Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Бизнес Слуга народа Игорь Коломойский Николай Тищенко Яценко Антон Владимирович Ринат Ахметов Квартал 95 Наши деньги
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      Война против НАБУ: как и почему Коломойский атакует ведомство
      сегодня , 22:37 Война против НАБУ: как и почему Коломойский атакует ведомство
      Сергій Лещенко
      Ікони з Путіним і ко: як Росія стукає на дні своєї деградації?
      сегодня , 22:00 Ікони з Путіним і ко: як Росія стукає на дні своєї деградації?
      Віталій Портников