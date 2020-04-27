VIP-клиенты "Велюра" Тищенко: кто и почему посещает ресторан нардепа во время карантина

Пока обычные граждане сидят дома на карантине, ресторан "Велюр" нардепа Николая Тищенко продолжает работать. И принимают здесь "особых" гостей: народных депутатов, бизнесменов, "кварталовцев" и партнеров Коломойского.

Журналисты Bihus.Info выяснили, почему ресторан "Велюр" Николая Тищенко, несмотря на карантин, солидную должность и не менее солидные намерения владельца, продолжает работать. Только поужинать в заведении могут далеко не все.

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Николай Тищенко – нардеп от "Слуги народа", владелец 4 киевских ресторанов. На их сайте так и написано – "Рестораны Николая Тищенко", хотя формально они записаны на кого-то "левого". Сам Тищенко в интервью всегда называл владельцем самого себя. Его ресторан "Велюр" – одно из любимых мест досуга чиновников.

Около семи вечера 14 апреля 2020 года на стоянке перед рестораном – несколько автомобилей. Окна "Велюра" частично зашторены, движения внутри незаметно. Внешне ничего не выдает, что заведение работает.

Хотя нет, выдает Антон Яценко, который выходил из ресторана, – нардеп трех созывов и так называемый крестный отец тендерной мафии. А также создатель ряда схем, по которым бюджет недополучал миллиарды гривен ежегодно.



Антон Яценко / Фото "Антикор"

Еще был Павел Куфтырев, которого сопровождал водитель и охранник. Палитру его регалий трудно вместить в короткую фразу. Куфтырев занимается всем – от инвестиций и юриспруденции до экологии и Федерации шахмат Киева, которую он и возглавляет. Но самое интересное – его связь с окружением олигарха Игоря Коломойского.



Павла Куфтырева заметили на выходе из ресторана Тищенко / Скриншот из видео

По сообщениям СМИ, в 2000-х годах Куфтырев тесно сотрудничал со структурами семьи соратников Игоря Коломойского бизнесменов Киперманов.

В 2008 году Михаил Киперман и Павел Куфтырев "засветились" в провальной попытке захвата фармацевтического завода "Дарница". Сейчас Куфтырев имеет много общего и со "Слугой народа". Например, его, как гостя, пригласили на первый летний съезд партии. В дальнейшем Куфтырев стал помощником нардепа Александра Мережко, с которым делит общую общественную организацию.



Михаил Киперман и Павел Куфтырев / Коллаж 24 канала

Но связи с олигархом юрист-шахматист, похоже, так и не потерял. Потому что после визита в "Велюр" журналисты Bihus.Info заметили, как Куфтырев посещал бизнес-центр "Миллениум", где расположены офисы Коломойского и группы приближенных к нему людей. В "Велюр" Куфтырев наведывался регулярно.

На стоянке ресторана 15 апреля остановился серый Jaguar с фирменными "кварталовскими" номерами – 0095. За рулем был нардеп от "Слуги народа" и бывший сценарист "Квартала" Александр Кабанов.



Александр Кабанов / Фото с фейсбука Александра Кабанова

Смотрите видео, как Александр Кабанов выбирает элитное авто на заседании Рады:

С другой стороны стоянки остановился белый Range Rover. Из него вышел Виталий Кисиль. Сейчас он работает в "Метинвесте" олигарха Рината Ахметова. Именно на Кисиля после раскола в партии "Оппозиционный блок" в конце 2018 года "повесили" контролируемую Ахметовым клонированную версию политсилы "Партию мира и развития".



Виталий Кисиль / Фото 0629.com

Кабанов и Кисиль находились в "Велюре" больше часа. Впоследствии, оглядываясь, вошел еще один визитер. Через 20 минут в сопровождении охранника пришел и Павел Куфтырев. Еще чуть позже под вход подъехал черный Mazeratti. Женщина-пассажир неуверенно подошла к двери, что-то спросила у водителя Куфтарева, тот показал на дверь.

Тем временем 2 мужчин выгружали большой подарочный набор из багажника внедорожника, который тоже остановился на стоянке "Велюра". Через минуту они зашли в ресторан. В течение следующего часа заведение приняло еще целый ряд визитеров.

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В то же время сайт ресторана, как и его страницы в социальных сетях, информируют о работе только на доставке. Авто владельца заведения Николая Тищенко, присутствие которого хоть как-то могло объяснить все, что здесь происходило в этот вечер, – здесь так и не увидели.

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Карантинные ограничения в Украине / Инфографика 24 канала