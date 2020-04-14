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      Клуб поклонников Авакова: что известно о визитах к "вечному" министру МВД

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      Арсен Аваков возглавил Министерство внутренних дел сразу после революции Достоинства и после этого никого не подпустил на эту должность. Несмотря на нераскрытые резонансные дела, скандалы, смены правительств, давление активистов и постоянную критику в СМИ. Журналисты Bihus.Info выяснили, кто и когда приезжал с визитами в главный офис министра МВД.

      Шесть лет Арсен Аваков наращивал мощь. Министерство внутренних дел сейчас называют "государством в государстве". Это собственная армия нацгвардейцев, разведчики, спасатели, медики, патрульные, а также свои автопарки и базы.

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      Влияние министра давно распространилось далеко за пределы МВД. Авакову приписывают контроль над морскими портами, газовой темой, Министерством инфраструктуры.

      Общенациональный карантин, объявленный в Украине с 13 марта, стал для министра Авакова звездным часом. Он взялся "спасать" страну и заговорил об антивирусных ограничениях.

      Смотрите видео: Арсен Аваков о карантине

      Но опустевшие киевские улицы никак не отразились на количестве и, главное, качестве визитеров Министерства Авакова. В течение 2 карантинных недель журналисты Bihus.Info замечали среди них и министров, и нардепов, и очень сомнительных бизнесменов.

      Утро 24 марта. В МВД, которое расположенное по улице Богомольца, заехал кортеж из Mercedes и Volkswagen. На автомобилях – номерные знаки, которые принято называть "номерами прикрытия".

      Скорее всего, этим "мерседесом" пользуется сам министр Аваков. На таком же авто и с таким сопровождением, хотя и с другими номерными знаками, его уже неоднократно фиксировали журналисты.


      Mercedes Арсена Авакова / Скриншот с видео

      В 12 дня 24 марта черный Mercedes высадил пассажира возле одного из входов в Министерство внутренних дел. Позже эта же машина заехала к основному входу. Ее пассажир – Игорь Уманский. В то время он еще был министром финансов.

      Уманский возглавил Минфин 4 марта. Уже через 2 недели после назначения, и за несколько дней до увольнения, он провел час в МВД.

      Я считаю, что мы как 2 министра можем обсуждать разные..., в частности, касающиеся государственной тайны, и если их необходимо освещать, мы бы их осветили,
      – прокомментировал журналистам Bihus.Info Игорь Уманский.


      Игорь Уманский / Фото obozrevatel

      26 марта, под конец рабочего дня у ворот МВД остановилось Audi E-Tron, которое пропустили полицейские. Авто принадлежит народному депутату Михаилу Радуцкому. Он – экс-президент клиники "Борис", советник президента Владимира Зеленского и председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья.

      Радуцкого называют "куратором" Министерства здравоохранения.


      Михаил Радуцкий / Фото dt.ua

      В августе 2019 года парламентские фотокорреспонденты сняли смс-переписку нардепа Радуцкого. В ней он обсуждал кандидатов на пост министра здравоохранения. Одного из них называл "своим человеком".

      Сразу после введения карантина 13 марта нардеп заявил о возможности введения значительно более жестких мер. Идентичные требования тогда выдвигал и министр Арсен Аваков.

      Журналисты Bihus.Info пытались выяснить, что нардеп делал в Министерстве, далекому от здравоохранения. Он рассказал, что был там по делам.

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      1 апреля 2019 года Верховная Рада проголосовала за назначение нового руководителя Министерства здравоохранения. Им стал бывший глава Одесской ОГА Максим Степанов. В условиях пандемии Минздрав – это одна из ключевых структур.

      И вот автомобиль Степанова, который меньше, чем за 2 суток от назначения, почему-то заехал в МВД. Там он пробыл 2 часа.


      Range Rover Максима Степанова / Скриншот с видео

      Еще через 2 дня в эфире "1+1" Максим Степанов анонсировал существенное усиление карантина. Это было первое официальное подтверждение новых ограничений.

      Нам нужно усилить меры карантина, другого пути просто не существует. Эти меры будут заключаться в том, что будет ограничено передвижение людей по времени пребывания на улице, будут закрыты все спортивные площадки, все скверы,
      – сообщил Максим Степанов.

      Заявление Степанова очень похоже на заявления Арсена Авакова. 6 апреля анонсированные Степановым, после визита к Авакову, новые ограничения вступили в действие. Полиция перекрыла входы в скверы, парки и водоемы.


      Карантинные ограничения в Украине / Инфографика 24 канала

      30 марта к боковому въезду в Министерство внутренних дел подъехал черный Mercedes С500. Автомобиль пробыл здесь около 2 часов, после чего отправился в Министерство развития общин и территорий. Ранее оно называлось Минрегионстрой.

      Этим незадекларированным автомобилем пользуется глава Минрегиона Алексей Чернышев. Министерство возглавил недавно – 4 марта. До этого несколько месяцев руководил Киевской ОГА.


      Алексей Чернышев / Фото kyiv.depo

      Где развитие общин, а где внутренние дела? Поэтому что еще один новоназначенный министр 2 часа делал в гостях у Арсена Авакова?

      Мы встречаемся иногда в одном министерстве, иногда в другом, проводим совещания по обсервации людей, по самоизоляции, то есть это рабочие совещания,
      – сообщил журналистам Bihus.Info Алексей Чернышев.

      Чернышев еще один министр "миниКабмина Авакова" в Кабмине, филиал которого находится не на улице Грушевского, а на Богомольца, в МВД. Кстати, ездит Чернышев на незадекларированном автомобиле.

      Больше – смотрите в программе.

      Автор: Денис Бигус
      Теги: Новости Украины Министерство здравоохранения Украины Максим Степанов Михаил Радуцкий Алексей Чернышов Игорь Уманский Министерство внутренних дел Арсен Аваков Наши деньги
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