Клуб поклонников Авакова: что известно о визитах к "вечному" министру МВД

Арсен Аваков возглавил Министерство внутренних дел сразу после революции Достоинства и после этого никого не подпустил на эту должность. Несмотря на нераскрытые резонансные дела, скандалы, смены правительств, давление активистов и постоянную критику в СМИ. Журналисты Bihus.Info выяснили, кто и когда приезжал с визитами в главный офис министра МВД.

Шесть лет Арсен Аваков наращивал мощь. Министерство внутренних дел сейчас называют "государством в государстве". Это собственная армия нацгвардейцев, разведчики, спасатели, медики, патрульные, а также свои автопарки и базы.

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Влияние министра давно распространилось далеко за пределы МВД. Авакову приписывают контроль над морскими портами, газовой темой, Министерством инфраструктуры.

Общенациональный карантин, объявленный в Украине с 13 марта, стал для министра Авакова звездным часом. Он взялся "спасать" страну и заговорил об антивирусных ограничениях.

Смотрите видео: Арсен Аваков о карантине

Но опустевшие киевские улицы никак не отразились на количестве и, главное, качестве визитеров Министерства Авакова. В течение 2 карантинных недель журналисты Bihus.Info замечали среди них и министров, и нардепов, и очень сомнительных бизнесменов.

Утро 24 марта. В МВД, которое расположенное по улице Богомольца, заехал кортеж из Mercedes и Volkswagen. На автомобилях – номерные знаки, которые принято называть "номерами прикрытия".

Скорее всего, этим "мерседесом" пользуется сам министр Аваков. На таком же авто и с таким сопровождением, хотя и с другими номерными знаками, его уже неоднократно фиксировали журналисты.



Mercedes Арсена Авакова / Скриншот с видео

В 12 дня 24 марта черный Mercedes высадил пассажира возле одного из входов в Министерство внутренних дел. Позже эта же машина заехала к основному входу. Ее пассажир – Игорь Уманский. В то время он еще был министром финансов.

Уманский возглавил Минфин 4 марта. Уже через 2 недели после назначения, и за несколько дней до увольнения, он провел час в МВД.

Я считаю, что мы как 2 министра можем обсуждать разные..., в частности, касающиеся государственной тайны, и если их необходимо освещать, мы бы их осветили,

– прокомментировал журналистам Bihus.Info Игорь Уманский.



Игорь Уманский / Фото obozrevatel

26 марта, под конец рабочего дня у ворот МВД остановилось Audi E-Tron, которое пропустили полицейские. Авто принадлежит народному депутату Михаилу Радуцкому. Он – экс-президент клиники "Борис", советник президента Владимира Зеленского и председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья.

Радуцкого называют "куратором" Министерства здравоохранения.



Михаил Радуцкий / Фото dt.ua

В августе 2019 года парламентские фотокорреспонденты сняли смс-переписку нардепа Радуцкого. В ней он обсуждал кандидатов на пост министра здравоохранения. Одного из них называл "своим человеком".

Сразу после введения карантина 13 марта нардеп заявил о возможности введения значительно более жестких мер. Идентичные требования тогда выдвигал и министр Арсен Аваков.

Журналисты Bihus.Info пытались выяснить, что нардеп делал в Министерстве, далекому от здравоохранения. Он рассказал, что был там по делам.

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1 апреля 2019 года Верховная Рада проголосовала за назначение нового руководителя Министерства здравоохранения. Им стал бывший глава Одесской ОГА Максим Степанов. В условиях пандемии Минздрав – это одна из ключевых структур.

И вот автомобиль Степанова, который меньше, чем за 2 суток от назначения, почему-то заехал в МВД. Там он пробыл 2 часа.



Range Rover Максима Степанова / Скриншот с видео

Еще через 2 дня в эфире "1+1" Максим Степанов анонсировал существенное усиление карантина. Это было первое официальное подтверждение новых ограничений.

Нам нужно усилить меры карантина, другого пути просто не существует. Эти меры будут заключаться в том, что будет ограничено передвижение людей по времени пребывания на улице, будут закрыты все спортивные площадки, все скверы,

– сообщил Максим Степанов.

Заявление Степанова очень похоже на заявления Арсена Авакова. 6 апреля анонсированные Степановым, после визита к Авакову, новые ограничения вступили в действие. Полиция перекрыла входы в скверы, парки и водоемы.



Карантинные ограничения в Украине / Инфографика 24 канала

30 марта к боковому въезду в Министерство внутренних дел подъехал черный Mercedes С500. Автомобиль пробыл здесь около 2 часов, после чего отправился в Министерство развития общин и территорий. Ранее оно называлось Минрегионстрой.

Этим незадекларированным автомобилем пользуется глава Минрегиона Алексей Чернышев. Министерство возглавил недавно – 4 марта. До этого несколько месяцев руководил Киевской ОГА.



Алексей Чернышев / Фото kyiv.depo

Где развитие общин, а где внутренние дела? Поэтому что еще один новоназначенный министр 2 часа делал в гостях у Арсена Авакова?

Мы встречаемся иногда в одном министерстве, иногда в другом, проводим совещания по обсервации людей, по самоизоляции, то есть это рабочие совещания,

– сообщил журналистам Bihus.Info Алексей Чернышев.

Чернышев еще один министр "миниКабмина Авакова" в Кабмине, филиал которого находится не на улице Грушевского, а на Богомольца, в МВД. Кстати, ездит Чернышев на незадекларированном автомобиле.

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