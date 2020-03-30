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      Верховная рада проголосовала за кандидатуру Максима Степанова на пост Министра здравоохранения

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      Степанов Максим / Фото с Facebook

      Верховная Рада Украины сегодня назначила нового министра здравоохранения. Им стал Максим Степанов – экс-губернатор Одесской области и медик по образованию. С отраслью знаком, что не может не радовать.

      Мы собрали на нового главу МОЗа небольшое досье.

      1. Максим Степанов родился в семье медиков. Сам – хирург по первому образованию, жена – нефролог высшей категории.
      2. С декабря 2011 по 2016 – директор полиграфкомбината «Украина». Там Степанов «воевал» с паспортной мафией, в итоге, «Украина» начала печатать первые в стране ID-карты, которые, кстати, стали дешевле прежних.
      3. С 2017 по 2019 – губернатор Одесской области. В приоритеты ставил медицину, инфраструктуру и образование.
      Среди побед Степанова на этой должности в регионе выделяют: запуск телемедицины – он сделал новый для Украины медицинский пилот успешным кейсом; открытие самого большого в стране центра нефрологии; создание «карты реперфузионных центров» для сердечников по всей области; запуск дистанционного обучения для школьников из отдаленных сел; строительство трассы Одесса–Рени.
      4. В 2019 году, во время избирательной кампании, вступил в открытый конфликт с Петром Порошенко. Степанов не захотел раздавать по 1000 гривен из бюджета под выборы, за что был отстранен.
      5. Во время вспышки заболеваемости коронавирусом уже бывший глава ОГА занялся волонтерством и стал помогать одесским больницам. Закупил для медиков защитные костюмы, аппарат ИВЛ и 4000 респираторов.
      Отметим, за последние семь месяцев у МОЗа сменилось три руководителя. Максим Степанов – четвертый. Наследие он получил сомнительное – разваленную систему здравоохранения, разгар эпидемии страшной болезни и неподготовленных к ней медиков и больницы.

      Теги: Новости Украины Новости политики Максим Степанов
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