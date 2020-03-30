Верховная рада проголосовала за кандидатуру Максима Степанова на пост Министра здравоохранения
Комментарии
Читайте также
сегодня , 16:45 Украинец умер после избиения инспекторами в Португалии: за дело взялись правоохранители
сегодня , 19:05 Почему иностранцы не раскрадут украинскую землю: специалист развеял миф
Выбор редакции
-
Зеленский обратился к депутатам во время внеочередного заседания Рады: главноесегодня , 16:55
-
Народные депутаты, заболевшие коронавирусом: инфографикасегодня , 16:39
-
Или остаться на обсервации, или платить штраф, – Криклий назвал условия туристам из "Казацкого"сегодня , 17:12
-
На Винниччине онколог заболел коронавирусом и продолжал принимать пациентовсегодня , 17:40
-
Внеочередное заседание Рады: онлайн-трансляциясегодня , 16:38
-
Почему назначение Буславец сняли с повестки дня: объяснение "Слуги народа"сегодня , 18:46
Предложения партнеров
Комментарии