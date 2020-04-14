Клуб шанувальників Авакова: що відомо про візити до "вічного" міністра МВС

Арсен Аваков очолив Міністерство внутрішніх справ одразу після Революції Гідності, і після цього нікого не підпустив на цю посаду. Попри нерозкриті резонансні справи, скандали, зміни урядів, тиск активістів і постійну критику в ЗМІ. Журналісти Bihus.Info з'ясували, хто й коли приїжджав з візитами у головний офіс міністра МВС.

Шість років Арсен Аваков нарощував міць. Міністерство внутрішніх справ нині називають "державою в державі". Це власна армія нацгвардійців, розвідники, рятувальники, медики, патрульні, а також свої автопарки і бази.

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Вплив міністра давно поширився далеко за межі МВС. Авакову приписують контроль над морськими портами, газовою темою, Міністерством інфраструктури.

Загальнонаціональний карантин, оголошений в Україні з 13 березня, став для міністра Авакова зірковим часом. Він взявся "рятувати" країну і заговорив про антивірусні обмеження.

Дивіться відео: Арсен Аваков про карантинні обмеження

Але спорожнілі київські вулиці ніяк не відбилися на кількості і, головне, якості візитерів Міністерства Авакова. Протягом 2 карантинних тижнів журналісти Bihus.Info помічали серед них і міністрів, і нардепів, і дуже сумнівних бізнесменів.

Ранок 24 березня. До МВС, яке розташоване на вулиці Богомольця, заїхав кортеж з Mercedes та Volkswagen. На автівках – номерні знаки, які заведено називати "номерами прикриття".

Найімовірніше, цим "мерседесом" користується сам міністр Аваков. На такому ж авто і з таким супроводом, хоча й з іншими номерними знаками, його вже неодноразово фіксували журналісти.



Mercedes Арсена Авакова / Скриншот з відео

О 12 дня 24 березня чорний Mercedes висадив пасажира біля одного з входів до Міністерства внутрішніх справ. Згодом ця ж автівка заїхала до основного входу. Її пасажир – Ігор Уманський. На той час він ще був міністром фінансів.

Уманський очолив Мінфін 4 березня. Вже через 2 тижні після призначення, і за кілька днів до звільнення, він провів годину у МВС.

Я вважаю, що ми як 2 міністри можемо обговорювати різні..., зокрема, що стосуються державної таємниці, і якщо їх необхідно висвітлювати, ми б їх висвітлили,

– прокоментував журналістам Bihus.Info Ігор Уманський.



Ігор Уманський / Фото obozrevatel

26 березня, під кінець робочого дня біля воріт МВС зупинилося Audi E-Tron, яке пропустили поліцейські. Авто належить народному депутату Михайлу Радуцькому. Він – експрезидент клініки "Борис", радник президента Володимира Зеленського та голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я.

Радуцького називають "куратором" Міністерства охорони здоров’я.



Михайло Радуцький / Фото dt.ua

У серпні 2019 року парламентські фотокореспонденти зняли смс-переписку нардепа Радуцького. В ній він обговорював кандидатів на пост міністра МОЗ. Одного з них називав "своєю людиною".

Одразу після запровадження карантину 13 березня нардеп заявив про можливість введення значно жорсткіших заходів. Ідентичні вимоги тоді висував і міністр Арсен Аваков.

Журналісти Bihus.Info намагалися з'ясувати, що нардеп робив у Міністерстві, далекому від охорони здоров’я. Він розповів, що був там у службових справах.

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1 квітня 2019 року Верховна Рада проголосувала за призначення нового керівника Міністерства охорони здоров’я. Ним став колишній очільник Одеської ОДА Максим Степанов. В умовах пандемії МОЗ – це одна з ключових структур.

І ось автомобіль Степанова, який менше, ніж за 2 доби від призначення, чомусь заїхав у МВС. Там він пробув 2 години.



Range Rover Максима Степанова / Скриншот з відео

Ще за 2 дні в ефірі "1+1" Максим Степанов анонсував суттєве посилення карантину. Це було перше офіційне підтвердження нових обмежень.

Нам потрібно посилити заходи карантину, іншого шляху просто не існує. Ці заходи полягатимуть у тому, що буде обмежене пересування людей щодо часу перебування на вулиці, будуть закриті всі спортивні майданчики, всі сквери,

– повідомив Максим Степанов.

Заява Степанова дуже схожа на заяви Арсена Авакова. 6 квітня анонсовані Степановим, після візиту до Авакова, нові обмеження вступили в дію. Поліція перекрила входи до скверів, парків і водойм.



Карантинні обмеження в Україні / Інфографіка 24 каналу

30 березня до бокового в’їзду Міністерства внутрішніх справ під’їхав чорний Mercedes С500. Автомобіль пробув тут близько 2 годин, після чого вирушив до Міністерства розвитку громад та територій. Раніше воно називалося Мінрегіонбуд.

Цим незадекларованим автомобілем користується очільник Мінрегіону Олексій Чернишов. Міністерство він очолив нещодавно – 4 березня. До цього кілька місяців керував Київською ОДА.



Олексій Чернишов / Фото kyiv.depo

Де розвиток громад, а де внутрішні справи? Тож що ще один новопризначений міністр 2 години робив у гостях в Арсена Авакова?

Ми зустрічаємось колись в одному міністерстві, колись в іншому, проводимо наради щодо обсервації людей, щодо самоізоляції, тобто це робочі наради,

– повідомив журналістам Bihus.Info Олексій Чернишов.

Чернишов ще один міністр "мініКабміну Авакова" у Кабміні, філія якого розташована не по вулиці Грушевського, а на Богомольця, в МВС. До речі, їздить Чернишов на незадекларованому автомобілі.

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