Скандальні "плівки Єрмака": як брат помічника президента роздавав посади

Нещодавно з’явилися відеозаписи з братом голови Офісу Президента Андрія Єрмака. Фрагменти цих записів опублікував нардеп "Слуги народу" Гео Лерос. Проте для журналістів Bihus.Info депутат передав не шматочки, а 30 годин відео із "співбесід" та зустрічей Дениса Єрмака. Проте це також не все. Шматки відео, якого в журналістів немає, спливають у телеграм-каналах.

Жодного адекватного коментаря голова Офісу Президента щодо цієї ситуації не надав. Але звернувся до правоохоронців, які порушили аж кілька кримінальних справ. І не щодо його брата.

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Державне бюро розслідувань викликало на допит нардепа Лероса. У справі за статтями про шахрайство, втручання у діяльність державного діяча, перевищення влади і розголошення державної таємниці. Розслідувати будуть не вміст відео, а звідки воно взялося і чому нардеп його оприлюднив.

Що відомо про відео з Єрмаком

У неділю, 29 березня народний депутат від "Слуги народу" Гео Лерос опублікував низку відеозаписів. Ці записи проводились у серпні-жовтні 2019 року.



Гео Лерос / Фото censor.net.ua

В той час нинішній керівник Офісу Президента Андрій Єрмак був ще помічником Володимира Зеленського. Керував міжнародні відносини і загалом був непомітним і мало кому відомим. А про існування його брата взагалі ніхто не знав.



Андрій Єрмак та Володимир Зеленський / Фото prm.ua

Проте в цей самий час Денис Єрмак мало не щодня проводив зустрічі з різними людьми. Ці зустрічі були співбесідами на різні державні посади.

Головні герої на відео

► Денис Єрмак – молодший брат помічника президента Андрія Єрмака, якому 40 років. Казав, що основні гроші заробив на фрахтовому бізнесі в Одесі. Посад і повноважень в держорганах не має – замість посади в нього брат. Замість посвідчення – прізвище. На зустрічах – головний.



Денис Єрмак / Скриншот з відео

► Сергій Шумський – знайомий Дениса Єрмака за АТО і його партнер за схематозом. Разом з Єрмаком зареєстрував громадську організацію “Українське бюро національного розвитку”, на яку в подальшому планували збирати гроші. На зустрічах – мовчав і хитав головою в присутності Єрмака. Говорив – коли Єрмак виходить.



Сергій Шумський / Фото "Схеми"

► Дмитро Штанько – знайомий Дениса Єрмака. Вів відеозапис. Син генерала МВС, власник невеликої агрокомпанії та фінансової компанії. В липні 2019 року дав хабар службовцю фонду гарантування вкладів за оренду приміщення.

Однак у кримінальну справу Головного слідчого управління МВС потрапив як свідок. А через два місяці починав приховано записувати зустрічі і співбесіди на яких присутній в якості молодшого партнера на побігеньках.



Дмитро Штанько / Фото "Схеми"

Усі співбесіди протягом 6 тижнів проводили де доведеться: від понтового ресторану "Graine de Moutarde" до Макдональдса.

Посади, на які претендують кандидати теж різні. Брат Єрмака настільки всеосяжний, що міг влаштувати туди, куди хочуть його співбесідники.

Губернатор Тернопільської області.

Заступник губернатора Одеси.

Керівник Держгеокадастру у Васильківському районі Київщини.

Голова "Енергоатому".

Голова районної податкової в нетрях Рівненської області.

Перший заступник міністра інфраструктури.

Голова УЗ.

Директор палацу "Україна".

Загалом на відео зафіксовано з півтори десятки співбесід. Але наскільки ми змогли перевірити, ці люди так і не отримали посад. До того ж деякі співбесіди проводять не на конкретну посаду, а просто проводять. Паралельно з'ясовуючи, куди б цю людину потім приткнути.

Як знаходили людей

Більшість кандидатів знаходять теж, де доведеться. Багатьох з них приводив Дмитро Штанько, який вів прихований відеозапис. Кілька разів перед тим як представити людину Єрмаку він просив її сказати, що вони давно знайомі. Хоча бачаться фактично вперше.

Якщо довго передивлятись повні записи співбесід, складається враження, навіть переконання, що в більшості випадків ані Денис Єрмак, ані його колеги по співбесідах абсолютно, тотально, комплексно не розуміють кого вони підбирають, куди його заштовхують, і наслідки, які це буде мати.

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Щодо "продажу посад" – він не прямий. Розмов про гроші за посади з кандидатів на відео практично немає. Принаймні на тих відео, які передивлялись журналісти Bihus.Info. Комерційна основа за посади згадується для якихось конкретних випадків.

Інколи говорять про те, щоб отримати гроші не до призначення, а після. Тобто підібрати людей на посади і "стрясати бабло" вже тоді.