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      Скандальные "пленки Ермака": как брат помощника президента раздавал должности

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      Недавно появились видеозаписи с братом главы Офиса Президента Андрея Ермака. Фрагменты этих записей опубликовал нардеп "Слуги народа" Гео Лерос. Однако для журналистов Bihus.Info депутат передал не кусочки, а 30 часов видео с "собеседований" и встреч Дениса Ермака. Однако это тоже не все. Куски видео, которого у журналистов нет, всплывают в телеграмм-каналах.

      Ни одного адекватного комментария глава Офиса Президента по этой ситуации не предоставил. Но обратился к правоохранителям, которые возбудили аж несколько уголовных дел. И не насчет его брата.

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      Государственное бюро расследований вызвало на допрос нардепа Лероса. В деле по статьям о мошенничестве, вмешательстве в деятельность государственного деятеля, превышении власти и разглашении государственной тайны. Расследовать будут не содержание видео, а откуда оно взялось и почему нардеп его обнародовал.

      Что известно о видео с Ермаком

      В воскресенье, 29 марта народный депутат от "Слуги народа" Гео Лерос опубликовал ряд видеозаписей. Эти записи проводились в августе-октябре 2019 года.


      Гео Лерос / Фото censor.net.ua

      В то время нынешний руководитель Офиса Президента Андрей Ермак был еще помощником Владимира Зеленского. Руководил международные отношения и в целом был незаметным и мало кому известным. А о существовании его брата вообще никто не знал.


      Андрей Ермак и Владимир Зеленский / Фото prm.ua

      Однако в это же время Денис Ермак чуть ли не ежедневно проводил встречи с разными людьми. Эти встречи были собеседованиями на различные государственные должности.

      Главные герои на видео

      ► Денис Ермак – младший брат помощника президента Андрея Ермака, которому 40 лет. Говорил, что основные деньги заработал на фрахтовом бизнесе в Одессе. Должностей и полномочий в госорганах не имеет – вместо должности у него брат. Вместо удостоверения – фамилия. На встречах – главный.


      Денис Ермак / Скриншот видео

      ► Сергей Шумский – знакомый Дениса Ермака за АТО и его партнер по схематозам. Вместе с Ермаком зарегистрировал общественную организацию “Украинское бюро национального развития”, на которую в дальнейшем планировали собирать деньги. На встречах – молчал и качал головой в присутствии Ермака. Говорил – когда Ермак выходит.


      Сергей Шумский / Фото "Схемы"

      ► Дмитрий Штанько – знакомый Дениса Ермака. Вел видеозапись. Сын генерала МВД, владелец небольшой агрокомпании и финансовой компании. В июле 2019 года дал взятку служащему фонда гарантирования вкладов за аренду помещения.

      Однако в уголовное дело Главного следственного управления МВД попал как свидетель. А через два месяца начинал скрыто записывать встречи и собеседования на которых присутствует в качестве младшего партнера на побегушках.


      Дмитрий Штанько / Фото "Схеми"

      Все собеседования в течение 6 недель проводили где придется: от понтового ресторана "Graine de Moutarde" до Макдональдса.

      Должности, на которые претендуют кандидаты тоже разные. Брат Ермака настолько всеобъемлющий, что мог устроить туда, куда хотят его собеседники.

      • Губернатор Тернопольской области.
      • Заместитель губернатора Одессы.
      • Руководитель Держгеокадастра в Васильковском районе Киевщины.
      • Глава "Энергоатома".
      • Председатель районной налоговой в дебрях Ровенской области.
      • Первый заместитель министра инфраструктуры.
      • Голова УЗ.
      • Директор дворца "Украина".

      Всего на видео зафиксировано с полутора десятков собеседований. Но насколько мы смогли проверить, эти люди так и не получили должностей. К тому же некоторые собеседования проводят не на конкретную должность, а просто проводят. Параллельно выясняя, куда бы этого человека потом приткнуть.

      Как находили людей

      Большинство кандидатов находят тоже, где придется. Многих из них приводил Дмитрий Штанько, который вел скрытую видеозапись. Несколько раз перед тем как представить человека Ермаку он просил ее сказать, что они давно знакомы. Хотя видятся фактически впервые.

      Если долго просматривать полные записи собеседований, складывается впечатление, даже убеждение, что в большинстве случаев ни Денис Ермак, ни его коллеги по собеседованиям абсолютно, тотально, комплексно не понимают кого они подбирают, куда его заталкивают, и последствия, которые это будет иметь.

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      По "продаже должностей" – он не прямой. Разговоров о деньгах за должности с кандидатов на видео практически нет. По крайней мере на тех видео, которые просматривали журналисты Bihus.Info. Коммерческая основа по должности упоминается для каких-то конкретных случаев.

      Иногда говорят о том, чтобы получить деньги не до назначения, а после. То есть подобрать людей на должности и "сотрясать бабло" уже тогда.

      Автор: Денис Бигус
      Теги: Скандал между Ермаком и Леросом Андрей Ермак Офіс Президента Владимир Зеленский Новости политики Новости Украины Гео Лерос Расследования Наши деньги
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