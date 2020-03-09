Рейдерство від оточення Богдана: як "слуги народу" віджимають агробізнес

Понад тисячу гектарів землі на Київщині більше ніж 10 років обробляв кооператив "Новоселицький", аж доки одного дня на фіктивних зборах не обрали нового керівника. Хто стоїть за спиною нового керівництва і як вони пов'язані з партією "Слуга народу" – читайте у розслідуванні журналістів Bihus.Info.

Що відомо про нове керівництво кооперативу

На зборах у квітні 2019 року звільнені працівники кооперативу обрали нову керівницю – Наталію Войтенко. Звільнені працівники, які обирають собі директора, – це і поза законом, і поза логікою. Але у такий простий спосіб агрокомпанію рейдерять, причому за лічені години. Годину триває засідання і ще година знадобилась на офіційну реєстрацію.

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Збори відбулись у школі Новоселиці. Після цього протокол завірив нотаріус, а потім і державний реєстратор. В чому трюк? Нотаріус – в Києві, держреєстратор – в Ірпені, а Новоселиця – в протилежному напрямку. Майже в сотні кілометрів від столиці. Це можливо?

Журналісти з'ясували, щоб встигнути зареєструвати документи в Ірпені новій керівниці агрокооперативу знадобився б гіперлуп. Але ні. Він би теж не допоміг, адже за адресою, за якою державна реєстратор внесла документи в державний реєстр, ніколи не було ніякого реєстратора.



Наталію Войтенко / Скріншот з відео

У цій справі залучена Уляна Товкайло, яка регулярно з'являється в судових матеріалах. Жінка фігурує у декількох справах про незаконну перереєстрацію майна. Таких як вона називають "чорними реєстраторами". Часто це навіть не конкретні люди, а просто загублені або продані паспорти, які оформлювали держреєстраторами і видавали спеціальні ключі до реєстрів. За судовими даними, ключ Товкайло зареєстрував зміну керівництва Новоселицького, коли самої жінки навіть не було в Україні.

У Міністерстві юстиції розповіли, що швидка зміна керівника – одна із популярних схем рейдерства.

Він може швидко, наприклад, припинити договори оренди з селянами, підписати швидко якісь документи, відмовитися від позовних вимог в суді, укласти якийсь кабальний договір щодо цього підприємства. Тобто керівник потрібен для того, щоб швидко зробити якісь незаконні дії,

– зазначив директор Департаменту нотаріату та державної реєстрації Міністерства юстиції України Дмитро Кирилюк.

І "якісь дії" після зміни керівника кооперативу почались моментально. Зерносклади і техніку взяли під контроль люди у військовій формі і без розпізнавальних знаків. А ще нова молода команда отримала доступ до 11 мільйонів гривень на рахунках агрокомпанії. І на половину цих грошей купує найнеобхіднішу в агрокомпанії річ – півтори тисячі тонн цементу.



Войтенко закупила цементу на приблизно 6 мільйонів гривень / Скріншот з відео

Такої кількості цементу вистачить, щоб залити бетоном усі землі кооперативу, що – малоймовірно. Ніякого цементу наймовірніше і не було, рейдерам важливо було просто перекинути гроші кудись подалі. Фірми, в яких купували цемент – фейкові і раніше неодноразово світились в справах про конвертцентри.



Фірми, в яких купували цемент – фейкові / Фото скріншот з відео

Пояснити відверто рейдерський перехід компанії з рук в руки могла б нова керівниця. Однак вона агресивно відреагувала на запитання журналіста та навіть накинулась на оператора.

"Слухай, парєнь, не знімай, будь ласка, якщо не хочеш мати певних проблем. Зараз приїде поліція… Скільки вам заплатили, щоб ви писали те, що треба? Будеш мати діток, будеш мати сім'ю, будеш мати роботу, і ти побачиш, як, що і про кого казати", – сказала Войтенко.



Наталія Войтенко

Як оточення Богдана віджало агробізнес

Якщо повернутись до зборів, де змінювалось керівництво. То на них засвітився цікавий персонаж, який приїхав з Києва, – Олексій Оленченко. Він не місцевий, не має жодного стосунку не лише до агрофірми, а й взагалі до села в принципі.

В те, що він випадково дізнався про збори в школі за майже 100 кілометрів від Києва і з нудьги вирішив їх відвідати – не віриться зовсім. А ось в те, що Оленченко представляє людей, в чиїх інтересах підприємство на цих зборах рейдернули, віриться дуже легко.



Олексій Оленченко / Скріншот з відео

За місяць до того як з'явитися на зборах колишніх засновників, Оленченко реєструє аграрну компанію. Клон захопленого кооперативу з такою ж назвою – СВК "Новоселицький", а це ще один елемент рейдерських схем. Про це повідомили у Мін'юсті.

Селянин не буде придивлятися до коду підприємства. Код, звісна річ, зміниться. Він асоціює певне підприємство сільськогосподарське з назвою. І селянин, коли буде переукладати договір оренди, чи вчиняти інші дії, він буде введений в оману,

– розповів директор Департаменту нотаріату та державної реєстрації Міністерства юстиції України Дмитро Кирилюк.

Щоб остаточно розвіяти сумніви журналісти поїхали за місцем реєстрації клона. І, так, переконалися, що про жодну фірму тут ніколи нічого не чули.

Зауважимо, що Оленченко – юрист. Не дуже близька до агросектору сфера. Все просто – в його роботодавців є широкі аграрні бізнес-інтереси. З 2009 року Оленченко працював в юридичній компанії нардепа від "Слуги народу" Миколи Сольського. Мало відоме прізвище. Але саме він, колишній очільник Офісу Президента Андрій Богдан і бізнесмен Ігор Пукшин є історичними партнерами в "Українському аграрному холдингу". І зв'язку між собою вони не втрачали. Під час президентських виборів, в дні рейдерства кооперативу, Богдан сидів в одному офісі з Пукшиним.



Олексій Оленченко, Андрій Богдан, Ігор Пукшин та Микола Сольський / Скріншот з відео

Що цікаво на легендарній Tesla Богдана є номери компанії Пукшина. Тож Богдан, Сольський і Пукшин – це не лише про політику. Це про великий агробізнес.



Номера компанії Пукшина на Tesla Богдана / Скріншот з відео

Не те щоб ми проводили тут прямий зв'язок, але рейдерство за допомогою чорного реєстратора просто змушує пригадати кадри, на яких Богдан відпочиває в Сен-Тропе на весіллі Андрія Довбенка. Образно кажучи – творця усієї системи чорних реєстраторів і чорних нотаріусів в Україні.

Дивіться розслідування "Наших грошей" про відпочинок Богдана в Сен-Тропе:

До чого тут партія "Слуги народу"

Після того, як компанію рейдернули нова директорка видала від неї три довіреності на юридичне представництво. Юристами захопленого підприємства призначають Юрія Козака, Андрія Рубашку та Сергія Матієвського. І тут важливо, що одночасно всі троє стають щедрими спонсорами партії "Слуга народу".

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Кожен з трьох кількома платежами переводить в касу "слуг" трохи більше ніж по півтора мільйона гривень. На трьох виходить 5 мільйонів гривень. Стільки ж, скільки після захоплення нова керівниця виведе з підприємства на обготівку через фейкову закупівлю цементу.

Поговорити про свою роль у захопленні агрокомпанії, співпрацю з Богданом та підтримку "Слуги народу" усі троє юристів прогнозовано відмовились.

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