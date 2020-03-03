Хакери від імені нотаріусів знімали арешти з майна: квартира сім'ї Нефьодова засвітилася у схемі

У одному з лісів на Київщині група хакерів засідала з ноутбуками і дистанційно зламувала комп'ютери нотаріусів. Як засвітилася у цій скандальній схемі сімейна квартира головного митника України Максима Нефьодова – читайте у розслідуванні журналістів Bigus.info.

Схема, за якою працювали хакери

Спочатку вони розсилали нотаріусам електронні листи з вірусами. Нібито від імені державних органів.

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"Вважаючи, що цей лист важливий, державні реєстратори, зокрема нотаріуси, відкривали ці листи. Й у такий спосіб завантажували на свій комп'ютер шкідливе програмне забезпечення", – пояснила Яніна Тертична, прокурорка Офісу Генпрокурора.

Так хакери отримували дистанційний контроль над комп'ютерами і від імені нотаріусів знімали арешти з майна у державному реєстрі.

Як саме це робиться, вони самі дуже добре знали. Адже, як пояснила речниця СБУ, в угрупуванні були колишні працівники Державного реєстру та Державної виконавчої служби.



Прокурорка Офісу Генпрокурора Яніна Тертична

Свої послуги компанія пропонувала спочатку звичайними оголошеннями в інтернеті, потім – в телеграмі. Звісно, не безкоштовно: чим серйозніший об'єкт треба було вивести з-під арешту, тим дорожче це коштувало.

Хакери були дуже обережні. Після своїх операцій вони викидали ноутбуки, користувалися одноразовими телефонами і сім-картами. Працювали в гумових рукавичках, щоб не залишати відбитків. Така схема діяла майже п'ять років.

Але у вересні 2019 року їх у лісі і накрила СБУ разом із кіберполіцією. Щоправда, двом хакерам таки вдалося втекти, серед них – організатор злочинної організації.



Хакери працювали в лісі недалеко від Києва

Ті, кого затримали, отримали підозри, і почали з'являтися в суді. Дехто з них навіть просто зараз працює в системі юстиції. Але історія цікава навіть не хакерами. А тим, хто скористався їхніми послугами за "від 7 до 50 тисяч доларів".

До чого тут сімейна квартира Нефьодова

У звичайній багатоповерхівці на Троєщині є квартира, яка зараз належить мамі головного митника країни Максима Нефьодова, перед тим вона належала його сестрі, а ще раніше – батькові. І була арештована.



Квартира Нефьодових розташована на Троєщині

Ще у 2011 році батько Максима Нефьодова – Євген Нефьодов – позичив 45 тисяч доларів у свого бізнес-партнера Олександра Літінецького. Ці гроші Нефьодов не віддавав, Літінецький подав до суду і виграв. Борг почали стягувати примусово.

Нефьодову арештували квартиру. Але одного дня, у 2015 році цей арешт зняли – від імені нотаріуса Олени Донченко.

Через 12 хвилин після зняття арешту він дивом разом зі своїм представником опинився в іншого нотаріуса, який уклав договір купівлі-продажу – на найближчого родича,

– розповів Андрій Ковеза, адвокат Літінецького.

Євген Нефьодов продав квартиру брату своєї дружини – Юрію Заваликуту. Той потім продав квартиру Анні Нефьодовій – доньці Євгена. А донька згодом передарувала мамі – Галині Нефьодовій.



Як змінювалися власники сімейної квартири Нефьодова

"На питання, як вдалося опинитись в нотаріуса через кілька хвилин після того, як було знято арешт, відповідь була проста: мовляв, якийсь збіг обставин відбувся, зверху було дано якраз в цей момент прийти до нотаріуса і укласти цю угоду", – додав Ковеза.

Та нотаріус Донченко насправді арешт не знімала. Вона написала заяву в поліцію. На її комп'ютері виявили віруси, через які хакери отримали доступ до Державного реєстру. Якраз з її заяви почалося провадження, в результаті якого затримали лісових хакерів.

Як же після затримання "чорних реєстраторів" пояснює зняття арешту сам Євген Нефьодов? Він запевнив, що є відповідне рішення суду, яке можна перевірити.

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Рішення суду – це окремий феєричний кримінал. Коли з нерухомості знімають арешт, в реєстрі завжди треба вказати підставу. Хакери зняли арешт з квартири Євгена Нефьодова нібито на підставі рішення Деснянського райсуду.

От тільки цього рішення в реальності ніколи не існувало. Є довідка, в якій сам суд стверджує, що такого рішення він не ухвалював. Воно – просто вигадане.

Голова Митної служби Максим Нефьодов участі в цій квартирній каруселі не брав. Квартира погуляла між його батьком, сестрою і матір'ю. Але увесь цей час Максим Нефьодов був у ній прописаний. Тому не запитати в нього про цю історію ми не могли. Повідомлення від журналістів-розслідувачів той прочитав, проте не відповів на них.



Журналісти намагалися поспілкуватися з Нефьодовим щодо майна його рідних

Нотаріус Олена Донченко, з комп'ютера якої хакери зняли арешт з квартири Нефьодових, говорити з журналістами не захотіла. Але вона – лише одна із жертв. В Нотаріальній палаті кажуть, що хакери не обирають якогось конкретного нотаріуса.

"Зазвичай це масові розсилки. В одному листі йде до 600 електронних адрес, яким шлеться одне й те ж. І ось в якому комп'ютері воно осяде, далі дивляться, до кого отримали доступ", – пояснила голова Комісії з кібербезпеки НПУ Наталія Козакєва.

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