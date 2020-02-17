Статки родичів вражають: резонансні подробиці про "скромне" життя митників

Поки митники працюють та отримують скромну зарплатню, в їх родичів раптово виникають квартири та джипи. Детальніше про "щасливчиків" та їх статки – читайте далі.

Енергетична митниця

Енергетична митниця контролює проходження кордону і збирає митні платежі за такі товари як паливо, нафта, газ і електроенергія. 111 мільярдів на рік – стільки на рік вона збирає у бюджет, це третина зборів всієї митної системи.

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Це вони можуть вгатити українському "Нафтогазу" восьмимільярдний штраф за те, що він не визнає і відтак не розмитнює несанкціоновані поставки російського "Газпрому" на непідконтрольні території.

Це їхніми руками СБУ може заблокувати імпорт скрапленого газу, перерозподіляючи ринок під фірми, пов'язані з кумом Путіна – Медведчуком.

Енергетичну митницю очолює Андрій Хом'як. Велика кількість його майна, оформленого на маму-пенсіонерку, привернула увагу журналістів, коли він був не керівником, а лише заступником.



Андрій Хом'як керує Енергетичною митницею

За кілька місяців до виходу на пенсію на неї оформили кросовер KiaSorento, абсолютно новий, а це – під 40 тисяч доларів. Їздити на ньому, звісно ж, стала не мама, а сам митник.

Тоді ж вона стала власницею квартири у київській новобудові. Однокімнатна – але в бізнес-класі, на той момент обійшлася у приблизно 60 тисяч доларів. Квартиру їй нібито подарували. Чому нібито – бо дарувала односельчанка батька Хом'яка, яка не змогла пояснити – ні звідки, ні нащо.

Трохи згодом мати Хом'яка придбала ще одну квартиру, на понад 100 квадратів, у ЖК "Французький квартал". Теж бізнес-клас, центр Києва, за тодішніми цінами – щонайменше 150 тисяч доларів.



Житловий комплекс "Французький квартал"

До виходу на пенсію мати Хом'яка працювала на хорошій посаді у податковій – очолювала відділ контролю за фінансовими установами. І на хорошій зарплатні – остання перед пенсією становила приблизно тисячу доларів на місяць.

Але дві квартири та машина – це 250 тисяч доларів, тобто зарплатня за 20 років. Якщо без нібито подарованої однокімнатки – за 16 років.

Сам Хом'як, судячи з його декларацій, заробляє небагато. За останні п'ять років – його зарплатня коливається від 9 до 18 тисяч гривень на місяць. І якщо вірити декларації, в нього немає нічого свого, окрім старого гаража.



Зарплата Андрія Хом'яка у 2015-2018 роках

Дружина митника працює нотаріусом, офіційно – не надто успішна. Її річний дохід коливається від 170 до 270 тисяч гривень, тобто максимум 23 тисячі на місяць. Більшу частину такого заробітку має з'їдати оренда офісу (він у неї в самому центрі Києва) і регулярні закордонні мандрівки (банальні Єгипет, Францію та Італію навіть не рахуємо, адже що не рік – то Дубай, Тайланд і Монако).

Три роки тому Хом'як обіцяв усе пояснити, але натомість митник заявив, що мама не дозволяє спілкуватися з журналістами про її майно. Вочевидь, у його керівництва ці факти не викликали здивування, тож він продовжив працювати на керівній посаді, а його родина – обростати нерухомістю.

Влітку 2018 року на 70-річну тещу Хом'яка оформили двокімнатну квартиру у тому ж таки "Французькому кварталі". Її ринкова вартість – приблизно 150 тисяч доларів.

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Теща митника, нині пенсіонерка, раніше мешкала у невеличкому смт на Рівненщині, де за словами її односельчан була вчителькою у школі. Після виходу на пенсію оформила собі ФОП, аби здавати в оренду нерухомість. От тільки податковій про її доходи від бізнесу за останні 10 років нічого не відомо. Чи про будь-які інші доходи, які б могли пояснити таку покупку.

Сьогодні Хом'як керує Енергетичною митницею у статусі виконуючого обов'язки. Уся митниця – в процесі реформування і всіх керівників підрозділів обирають на відкритих конкурсах. Якщо конкурсній комісії доведеться співбесідувати, дуже радимо попитатися за фінансові пригоди двох пенсіонерок у його родині.

Поліська митниця

Олексій Мужев головує у Поліській митниці, яка об'єднує Рівненську, половину Волинської та чверть Хмельницької областей. Мужева на митниці уже двічі намагалися позбутися, але не змогли.



Олексій Мужев очолює Подільську митницю

На Поліссі Мужев – людина нова, до того він усе своє життя працював на митниці у Запоріжжі. У 2015 році його звідти звільнили із формулюванням "одноразове грубе порушення". Яке – невідомо, але відомо, що в тому році на митниці був масштабний аудит, за результатами котрого злетіли голови керівників аж шести областей. Як завжди – контрабанда і ухилення від податків через схеми "обірваного транзиту".

Але запис про "одноразове грубе порушення" з невідомих причин визнають недійсним і митник поновився на посаді. Через пів року Мужева знову звільнили, уже за тривалу відсутність на роботі 150 днів. От тільки дні неправильно порахували – митник виграв суд і поновився знову.

Чому митник так наполегливо намагається лишитися на держслужбі? Зарплатня самого Мужева – до 2018 року була геть невисока. Його дружина, ще донедавна була в декреті, й працювала на мінімалку. Для родини з двома дітьми – заледве кінці зводити.



Дружина Олексія Мужева

Але тут на поміч прийшла супер успішна бізнес-теща. Яка одним махом купила дві квартири в новобудові (ринкова вартість 75 тисяч доларів), "нульовий" Tiguan за 40 тисяч доларів і ще 500 тисяч гривень грошима позичила дочці.

А ще Мужеву фінансово допомагала сестра його дружини. Вона, наприклад, купила у нього земельну ділянку за 10 тисяч доларів. Опустимо питання, нащо молодій дівчині шматок поля у селі.

Цікавіше, звідки у неї десятка, якщо цієї купівлі вона працювала у державному банку, а після – була взагалі безробітною та жила на соцвиплати. Так це виглядає офіційно у їхніх деклараціях. Хоча неофіційно це більше виглядає як легалізація десятки через фіктивну земельну угоду.



Журналісти Bihus.info поспілкувалися з Мужевим

Увесь цей час Мужев очолював Подільську митницю як в. о. керівника, поки через відкритий конкурс не оберуть нового. Митник дійшов до фіналу, був серед топ-5 претендентів, пройшов співбесіду. Там, що цікаво, його ніхто не запитував про все, зазначене нами вище.

Однак це не означає, що більше про Мужева ми не почуємо. Конкурси на нову митницю ще тільки почалися. Невдача на одному не заважає йому подаватиметься на наступні.

Більше – дивіться у відео.