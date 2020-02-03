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      "Безкоштовно" розмитнюють: обурлива схема, за якою в Україну завозять іномарки

      Наші гроші 2 Читать новость на русском

      Іноземці-меценати регулярно передають в Україну гуманітарні авто для осіб з інвалідністю? Зазвичай це не старі машини, а новенькі "Мерседеси" та "Ауді". Хто насправді їздить на них в Україні, економлячи тисячі доларів на податках, – читайте далі.

      Наша держава не в змозі забезпечити осіб з інвалідністю засобами пересування. Закон є, обіцянки є, навіть черга є, а грошей немає. Тож свого часу вирішила зробити цим людям послугу: спростила процедуру отримання автівки від закордонних меценатів.

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      Ну тобто як спростити: шукайте, оформлюйте і тягніть самі, але можете не платити податки при розмитненні. Багато завзятих українців зрозуміли цей "прикол" з податками і пішло-поїхало: підший в документи фіктивного мецената, давно забуту бабцю, незрозумілий діагноз – і можеш сміливо обставити митницю на добрі тисяч десять доларів.

      Пенсіонерці Людмилі Гомі статус особи з інвалідністю дав право ввезти з-за кордону подароване меценатом авто без сплати податків. З такими дорогами, як у Віньківцях, автівка бабусі не завадила б. Доїхати, наприклад, до магазину чи до лікарні.

      Пенсіонерка Людмила Гома
      Пенсіонерка Людмила Гома

      У 2018 році бабуся справді отримала автогуманітарку. Дуже солідну – абсолютно новий позашляховик Mercedes-Benz GLA 200. Такий зараз в Україні коштує близько 30 тисяч доларів. 

      Їй його подарував щедрий благодійник із Німеччини. Це – на папері, а насправді ж бабця ні машини, ні німця-дарувальника й пригадати не може. Лише за декілька хвилин бабуся Гома нарешті згадала, про яку машину йдеться.

      І одразу здала схему – ніяка це не гуманітарка: "Це мені треба питати сина. Це сини займалися". У Києві ж навпроти будинку Сергій Гоми на стоянці стоїть той самий "Мерседес", який завезли в Україну під виглядом гуманітарки для його матері. 


      Автомобіль, який в Україну завезли як гуманітарку, в дворі Сергій Гоми

      Їздить на ньому не бабця, а її невістка – дружина Сергія Гоми. Пояснювати, чому в бабусі забрали машину, Ірина Гома не хоче.

      Авто оформлене на бабцю в глухому селі, але їздить на ньому невістка в столиці. Бабця прямо визнає, що автівку просто купили. Варіантів тут небагато: статусом особи з інвалідністю бабусі діти просто скористалися – для того, щоб "скосити" податки.


      Ірина Гома – невістка Людмили Гоми

      Автомобіль в Україні – задоволення і так не з дешевих, а для осіб з інвалідністю часто зі сфери фантастики. З одного боку, для таких людей держава створила чергу, якій мала б роздавати авто за бюджетний кошт. У цій черзі – понад 60 тисяч людей. Аби забезпечити їх автівками треба 12,5 мільярдів гривень. Однак за минулі шість років на це з бюджету не знайшлося ні копійки.

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      Тож паралельно парламент дав людям з інвалідністю додатковий шанс: якщо знайдеться благодійник за кордоном, який подарує машину, можна завезти в Україну як гуманітарну допомогу. А оскільки це допомога особі з інвалідністю, на кордоні її звільняють від усіх податків: ввізне мито, ПДВ, акциз. Це досить велика сума, яка може бути не по кишені людині з інвалідністю. 

      Правила, на перший погляд, досить прості. Є вичерпний перелік осіб, які мають на це право і є чітка процедура, яку ці особи мають пройти.


      Що потрібно, аби отримати автомобіль як гуманітарну допомогу

      Олег Полозюк, юрист Нацасамблеї осіб з інвалідністю, пояснив: процедуру і документи на кожному кроці має контролювати чимало інстанцій. Спочатку висновок робить медико-соціологічна експертиза, далі перевіряє документи і постановку на чергу Департамент соціального захисту.

      Далі стосовно технічного стану автомобіля… Там є перелік документів, це – іменний договір дарування або передачі. Ці документи вже перевіряють обласній комісії при облдержадміністраціях,
      – зазначив він.

      Але реального контролю за використанням авто немає. Документи перевіряють з напівзаплющеними очима, а хто по факту їздить на машині не перевіряють узагалі. У тому ж Хмельницьку, де так оформили авто на бабусю Гома, чиновники розводять руками, нібито всіх перевіряти неможливо.

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      Тож закон, який мав дати людям з інвалідністю можливість отримати необхідне їм авто, часто працює зовсім не на них, а на людей, які просто не хочуть платити податки. З'ясувати це і довести – насправді не така проблема, як переконують чиновники. 

      Три класичні порушення

      ► Логіка закону така, що гуманітарне авто призначене саме для людини з інвалідністю. Якщо вона не може сама сісти за кермо, її возять родичі або опікуни. Але дозвіл на керування автівкою не може оформити людина, яка просто формально прописана з особою з інвалідністю. Вона повинна проживати і піклуватися про неї. Яскравий приклад порушення цього правила – родина Гома.
      ► Ще одне річ, яка часто під питанням – це, власне, інвалідність. Завезти гуманітарку можна в основному для осіб сліпих, без рук чи ніг. Взагалі перелік захворювань і проблем зі здоров'ям – довгий, але, як пояснюють експерти, основна ідея така: машина потрібна людині, у котрої проблеми з пересуванням. Нам трапився випадок, коли таких проблем на око не видно. Але відповідати на елементарне питання, як оформилася інвалідність, людина чомусь не хоче.
      ► Третє правило, яке абсолютно спокійно порушують: це заборона оформлювати гуманітарне авто особам, які вже мають машину. Якщо у власності чи користуванні є автомобіль, якому менше, ніж 10 років, завезти ще один на пільгових умовах з нульовими податками не можна. 

      Більше – дивіться у відео.

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      Автор: Денис Бігус
      Теги: Новини України Законодавство Наші гроші Авто Транспорт
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