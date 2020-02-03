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      "Бесплатно" растаможивают: возмутительная схема, по которой в Украину завозят иномарки

      Наши деньги 147 Читати новину українською

      Иностранцы-меценаты регулярно передают в Украину гуманитарные авто для лиц с инвалидностью? Обычно это не старые машины, а новенькие "Мерседесы" и "Ауди". Кто на самом деле ездит на них в Украине, экономя тысячи долларов на налогах, – читайте дальше.

      Наше государство не в состоянии обеспечить лиц с инвалидностью средствами передвижения. Закон есть, обещания есть, даже очередь есть, а денег нет. Поэтому в свое время решило сделать этим людям услугу: упростила процедуру получения автомобиля от зарубежных меценатов.

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      Ну то есть как упростить: ищите, оформляйте и тяните сами, но можете не платить налоги при растаможивании. Многие заядлые украинцы поняли этот "прикол" с налогами и пошло-поехало: подшей в документы фиктивного мецената давно забытую бабушку, непонятный диагноз – и можешь смело обставить таможню на добрые тысяч десять долларов.

      Пенсионерке Людмиле Гоме статус лица с инвалидностью дал право ввезти из-за границы подаренное меценатом авто без уплаты налогов. С такими дорогами, как в Виньковцах, автомобиль бабушке не помешал бы. Доехать, например, в магазин или в больницу.

      Пенсіонерка Людмила Гома
      Пенсионерка Людмила Гома

      В 2018 году бабушка действительно получила автогуманитарку. Очень солидную – абсолютно новый внедорожник Mercedes-Benz GLA 200. Такой сейчас в Украине стоит около 30 тысяч долларов.

      Ей подарил щедрый благотворитель из Германии. Это – на бумаге, а в действительности же бабушка ни машины, ни немца-дарителя и вспомнить не может. Всего за несколько минут она наконец вспомнила, о какой машине идет речь.

      И сразу сдала схему – никакая это не гуманитарка: "Это мне надо спрашивать сына. Это сыновья занимались". В Киеве же напротив дома Сергея Гомы на стоянке стоит тот самый "Мерседес", который завезли в Украину под видом гуманитарки для его матери.


      Автомобиль, который в Украину завезли как гуманитарку, во дворе Сергея Гомы

      Ездит на нем не бабка, а ее невестка – жена Сергея Гомы. Объяснять, почему у бабушки забрали машину, Ирина Гома не хочет.

      Авто оформлено на бабушку в глухом селе, но ездит на нем невестка в столице. Бабушка прямо признает, что автомобиль просто купили. Вариантов здесь немного: статусом лица с инвалидностью бабушки дети просто воспользовались – для того, чтобы "скосить" налоги.


      Ирина Гома – невестка Людмилы Гомы

      Автомобиль в Украине – удовольствие и так не из дешевых, а для лиц с инвалидностью часто из области фантастики. С одной стороны, для людей государство создало очередь, по которой должна раздавать авто за бюджетные средства. В этой очереди – более 60 тысяч человек. Чтобы обеспечить их автомобилями надо 12,5 миллиардов гривен. Однако за прошедшие шесть лет на это из бюджета не нашлось ни копейки.

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      Поэтому параллельно парламент дал людям с инвалидностью дополнительный шанс: если найдется благодетель за рубежом, который подарит машину, можно завезти в Украину в качестве гуманитарной помощи. А поскольку это помощь лицу с инвалидностью, на границе ее освобождают от всех налогов: ввозная пошлина, НДС, акциз. Это достаточно большая сумма, которая может быть не по карману человеку с инвалидностью.

      Правила, на первый взгляд, довольно просты. Есть исчерпывающий перечень лиц, имеющих на это право, и четкая процедура, которую эти лица должны пройти.


      Что нужно, чтобы получить автомобиль в качестве гуманитарной помощи

      Олег Полозюк, юрист Нацасамблеи лиц с инвалидностью, пояснил: процедуру и документы на каждом шагу должно контролировать немало инстанций. Сначала вывод делает медико-социологическая экспертиза, далее проверяет документы и постановку на очередь Департамент социальной защиты.

      Далее относительно технического состояния автомобиля... Там есть перечень документов, это – именной договор дарения или передачи. Эти документы уже проверяют при областной комиссии при облгосадминистрации,
      – отметил он.

      Но реального контроля за использованием авто нет. Документы проверяют с полузакрытыми глазами, а кто по факту ездит на машине не проверяют вообще. В том же Хмельницком, где так оформили авто на бабушку Гому, чиновники разводят руками, якобы всех проверять невозможно.

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      Поэтому закон, который должен был дать людям с инвалидностью возможность получить необходимое им авто, часто работает вовсе не на них, а на людей, которые просто не хотят платить налоги. Выяснить это и доказать – на самом деле не такая проблема, как уверяют чиновники.

      Три классических нарушения

      ► Логика закона такова, что гуманитарное авто предназначено именно для человека с инвалидностью. Если он не может сам сесть за руль, его возят родственники или опекуны. Но разрешение на вождение не может оформить человек, который просто формально прописан с лицом с инвалидностью. Он должен проживать там же и заботиться о нем. Яркий пример нарушения этого правила – семья Гома.
      ► Еще одно дело, которое часто под вопросом – это, собственно, инвалидность. Завезти гуманитарку можно в основном для лиц слепых, без рук или ног. Вообще перечень заболеваний и проблем со здоровьем – длинный, но, как объясняют эксперты, основная идея такова: машина нужна человеку, у которого проблемы с передвижением. Нам попался случай, когда таких проблем на первый взгляд не видно. Но отвечать на элементарный вопрос, как оформилась инвалидность, человек почему-то не хочет.
      ► Третье правило, совершенно спокойно нарушают: это запрет оформлять гуманитарное авто лицам, которые уже имеют машину. Если в собственности или пользовании есть автомобиль, которому менее 10 лет, завезти еще один на льготных условиях с нулевыми налогами нельзя.

      Больше – смотрите в видео.

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      Автор: Денис Бигус
      Теги: Новости Украины Законодательство Транспорт Авто Наши деньги
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