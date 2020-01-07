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      Як журналісти "Наших грошей" виграли суд у Турчинова

      Наші гроші 359 Читать новость на русском

      Після того, як розслідування Bihus.info виходить на екрани, ним займають юристи команди #Тисни. І неодноразово вони виграють справи проти головних фігурантів журналістських матеріалів.

      Розслідування про обмінники Турчинова – Лук'янчука

      В травні 2017 року вийшло розслідування команди "Наших грошей" про мережу обмінних пунктів "Абсолют фінанс", що уникала здачі податкової звітності.

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      Як з'ясували журналісти, ця мережа з понад тисячі пунктів обміну валют записана на наближених до колишнього нардепа "Народного фронту" Руслана Лук'янчука та ексголови РНБО Олександра Турчинова осіб.

      турчинов лук'янчук обміники
      Розслідування, у якому фігурує Олександр Турчинов та Руслан Лук'янчук

      Юридично однією із співвласниць компанії "Абсолют фінанс" є 23-річна модель із Києва Ілона Бродовська, яка прописана в квартирі дружини нардепа Лук’янчука. Вона внесла до капіталу компанії аж 25 мільйонів гривень.

      ілона бродовська турчинов обміники
      Ілона Бродовська

      Її мати, Оксана Бродовська, також є однією із власниць компанії. Вона внесла до статутного капіталу "Абсолюту" 34 мільйони гривень. Незважаючи на керування чи не найбільшим валютним магнатом країни, жінка працює вчителькою у одній із столичних шкіл. Раніше вона була помічницею депутата.

      бродовська турчинов обміники
      Оксана Бродовська

      Третій співвласник компанії – 74-річний батько Оксани Бродовської. Він вніс до компанії 25 мільйонів гривень, але живе у селі під Києвом у квартирі на 60 квадратних метрів.

      Сам офіс компанії сім'я отримала від тещі ексголови РНБО Олександра Турчинова – Тамари Белиби. Дружина Лук’янчука Мирослава є бізнес-партнеркою матері Турчинова – Валентини, його дружини Ганни Турчинової та тещі екссекретаря РНБО Тамари Белиби по ТОВ "Інститут економіки і права".

      турчинов обміникиДружина Лук’янчука Мирослава є бізнес-партнеркою матері Турчинова

      Всупереч вимогам законодавства, обмінники, записані на Бродовських, здійснюють обмін валют без касових апаратів, а відповідно – без надання автоматичної податкової звітності до ДФС.

      Більше про розслідування дивиться у відео програми "Наші гроші" за травень 2017 року:

      Що відбувалося після виходу розслідування

      Після виходу сюжету команда Bihus.Info отримала 2 позови – один від мережі обмінників – із заявою, що працюють чесно, звіти подають, податки платять. А другий – від самого Турчинова зі спростуванням інформації щодо зв’язку з обмінниками.

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      І якщо по другому позову екссекретар РНБО поки перемагає (суд першої інстанції ухвалив рішення на його користь, юристи готують апеляцію), то стосовно позову “Абсолют фінанс” юристи Bihus.Info в апеляційному суді отримали позитивне рішення по всіх пунктах, крім одного – щодо податкової звітності.

      І в фіналі була перемога за журналістами – Верховний суд залишив без задоволення позов Турчинова до редакції.

      Про те, як розвивалися справи Микитася, Корчака та Бриля  – дивіться у відео.

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      Автор: Денис Бігус
      Теги: Новини України Наші гроші Олександр Турчинов Журналісти Гроші Державна фіскальна служба
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