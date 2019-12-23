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      Як СБУшник Беззубенко отримав службову квартиру в одній з найдорожчих новобудов Києва

      Наші гроші 193 Читать новость на русском

      Журналісти програми "Наші гроші" з'ясували, що 36-річний начальник першого управління економічної контррозвідки СБУ Микола Беззубенко отримав службову квартиру у шикарній новобудові. Водночас, він не є безхатьком і зараз з дружиною живе в іншій елітній новобудові.

      "Джек Хаус" – одна із найстильніших і відповідно найдорожчих новобудов Києва. Забудовник обіцяє мешканцям "нову якість життя" у самому серці столиці. Лише на даху цього шикарного маєтку розташовані клуб, ресторан, спа, сад і навіть басейн.

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      Але останнім часом рекламу "Джека" роблять відомим не так елітні архітектура і дизайн – як елітні правоохоронні мешканці. Низку квартир там отримали топ-посадовці Служби безпеки України. Наголосимо, не купили, а саме отримали. Як службове житло.


      Хто отримав житло у "Джек Хаус"

      Хто отримав житло в елітній новобудові:

      • Ексглова департаменту контррозвідки СБУ Олексій Петров.
      • Ексзаступник голови СБУ Віктор Кононенко.
      • Родина Миколи Беззубенка. Начальника першого управління економічної контррозвідки СБУ.

      Цікаво, що Беззубенко – сам далеко не безхатько. Зараз він живе зовсім поруч з ультрадорогим "Джек Хусом". Теж у новобудові й теж у центрі Києва. У дуже дорогому житловому комплексі "Французький квартал". Квартира на 160 квадратів у цьому домі записана, звичайно, не на Безубенка, а на його тестя.


      Беззубенко живе у житловому комплексі "Французький квартал"

      І саме звідти, регулярно вранці, виїжджає на роботу наш СБУшник. На Touareg, записаному не на себе, а на дружину. До речі, сама дружина теж не обілена. З того ж будинку вона виїжджає на новенькому BMW X7, що записаний взагалі на сторонню тьотю.


      Авто Беззубенка

      Величезна квартира, дорогі автівки – а йому ще й пафосну службову дають. Ви вже, скоріш за все, зрозуміли дві речі. Перше – у Беззубенка з житлом і фінансами – все дуже добре. Друге – Беззубенку геть не потрібна службова квартира. Саме час спитати, а як у СБУшника все це добро з’явилося, і чому держава дарує йому "нову якість життя", якщо у нього і зі старою все чудово?

      Більше – дивіться у програмі.

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      сьогодні
      20115
      Автор: Денис Бігус
      Теги: Розслідування Новини України Наші гроші СБУ Журналісти
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