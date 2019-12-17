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      Довідка Киви про психдіагноз: відмазка від покарання чи реальний діагноз

      Наші гроші 27

      Депутат Ілля Кива має вирок за хабарництво і довідку із психлікарні. Ці дві історії покриті мовчанням учасників і суперечливими відмовками самого депутата. Зараз він є публічним персонажем і його бурхлива активність затіняє корупційні історії з минулого.

      У 2011 році Ілля Кива працював заступником голови в Управлінні захисту прав споживачів. І там у нього виник корупційний злочинний намір. Схема була проста: Управління приходить з перевіркою в ювелірний магазин, знаходить порушення, виписує штраф у 23 тисячі доларів. 

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      Потім підприємцю кажуть: дай нам 1,5 тисячі доларів і штрафу не буде. Ось таку пропозицію і озвучив Ілля Кива. Тільки схема дала збій: підприємець пішов у міліцію.

      27 вересня 2011 року дня Іллю Киву затримали. Гроші отримував саме брат Киви, Дмитро, двома траншами. Його арештували під час передачі грошей в автомобілі.

      кива наші грошіІлля Кива та його брат Дмитро

      Вже наступного дня про затримання Киви говорили у Полтавській облраді. На сесії доповідав прокурор області Андрій Миронов. Виступаючи перед депутатами, прокурор області пожартував, що над Управлінням нависло прокляття і туди треба запрошувати "святих отців".

      кива ілля полтава миронов
      Андрій Миронов

      А у 2019 році Андрій Миронов ані жартувати, ані серйозно говорити з журналістами про цю історію вже не хоче.

      Я ані цього не пам’ятаю, ані Майдан, ані цей день. У мене - погана пам’ять. Я нічого не хочу згадувати. І не турбуйте мене, будь ласка. Якщо я це казав - значить, воно там десь є...
      – сказав прокурор Полтавської області (на час злочину) Андрій Миронов.

      Він перший серед багатьох, хто відмовився говорити про "Справу Киви". Відмовилась і, наприклад, прокурорка в цій справі Марина Чічіль. Дехто – відверто боїться. Один із них – підприємець, в якого Кива вимагав хабар і який написав заяву в міліцію.

      Справа просувалася повільно. Суд виніс вирок аж через два роки після затримання Киви – 24 грудня 2013 року. Розраховуючи на прихильність Феміди, Ілля визнав свою провинну і вказав на низку пом’якшуючих обставин, одна з яких – це його хворобливий стан здоров’я.

      кива наші гроші
      Ілля Кива судили через корупційний злочин

      В суді Кива повідомив, що перебував на лікуванні в Полтавській обласній психіатричній лікарні з діагнозом черепно-мозкової травми з психопатизацією особистості.

      З лікарні Кива, вийшов, але інвалідність ІІ групи в нього залишилася. Залишився хворобливий стан здоров’я, внаслідок перенесених закритих черепно-мозкових травм.

      Іменем України суд визнав винним Киву Іллю Володимировича у вчиненні злочину, передбаченого статтею 68 частиною 3 Кримінального кодексу України.Це – тяжкий злочин, отримання хабаря в особливо великому розмірі. І призначив йому покарання у вигляді штрафу в розмірі 600 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

      Тобто, завдяки всім пом’якшуючим обставинам, зокрема – завдяки довідці про хворобливий стан здоров’я, Ілля Кива за тяжкий злочин, за який можна було загриміти років на 8, отримав просто штраф.

      ілля кива
      Ілля Кива працював у правоохоронних органах

      Цей вирок спокійно набув законної сили, але через півроку у справі з’являється дріб’язкова нова обставина. Один із міліціонерів каже: він не бачив, як брат Киви брав гроші. Дмитра Киву – бачив, гроші біля нього – бачив, а передачу – не бачив. Про знайдену на руках речовину, якою маркували купюри, вже не згадують. Вирок Іллі переглядають.

      І ось в серпні 2014 року суд виносить новий вирок Киві. Він теж визнає його винним, але в іншій статті середньої тяжкості. І у зв’язку з цим до Киви можна застосувати амністію, визнати його таким, що не має судимості. Що суд і робить.

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      У суді Кива казав, що усвідомив протиправність своєї попередньої поведінки, яку допустив в більшій мірі через свою необізнаність в нормах чинного законодавства та межах своїх службових повноважень. Тобто він, мабуть, не знав на той час, що межі законодавства і його службових повноважень не передбачають хабарництва.

      Прокурори протестували проти такого рішення суду, але керівництво їх ініціативу придушило.

      Останній цвях у справу Іллі Киви забив заступник прокурора Полтавської області. Він відкликав апеляційну скаргу, яку прокурори все-таки подали на амністію. Навіщо вони це зробили журналісти запитали в тодішнього заступника прокурора області.

      Мене викликав керівник і сказав відкликати апеляцію, тому що там є якісь порушення. А так як я був замом… Щось таке, щось з цим зв’язано,
      – відповів зампрокурора Полтавської області (на час апеляції) Анатолій Ковальчук.

      В тодішнього прокурора області, Яна Стрелюка, журналісти також запитали: "Навіщо прокуратура відкликає апеляційну скаргу?"

      Ну, так по пам’яті я, чесно кажучи, не зовсім можу відтворити ці події,
      – сказав прокурор Полтавської області (на час апеляції) Ян Стрелюк.

      Прес-служба нинішньої вже прокуратури Полтавської області не коментує справу Киви. Цим кримінальна справа і закінчилася: Кива повторно визнав провину, розповів про свою хворобу та інвалідність – і отримав амністію.

      Це було дуже зручно і корисно для того, щоб різко почати стрімкий кар’єрний рух у Міністерстві внутрішніх справ. Проте його історія почала рухатися разом із ним.

      ілля кива
      Ілля Киа отримав амністію у своїй справі

      У вересні 2014 року він почав свій кар’єрний ривок в структурі МВС – очолив батальйон "Полтавщина". Амністія ще не набула законної сили, Кива все ще вважався судимим, а його раптом призначили командиром міліцейського батальйону. Бійці підняли бунт. Протест очолив ротний Сергій Сапа.

      В нас були і військові, і колишні міліціонери, і цивільні – поприходили багато. Дуже багато прийшло, які Киву викривали, навіть у в'язниці лікували. В нас фельдшер був … У нас, як мінімум, було шість людей, які з ним працювали, коли він займався, скажімо так, кримінальним світом,
      – згадав заступник командиру батальйону "Полтава" Сергій Сапа.

      За декілька тижнів Ілля Кива покинув батальйон. У жовтні 2014 року Арсен Аваков призначив його на ще крутішу посаду – заступника начальника міліції Донеччини. І в той час Кива все ще вважався судимим.

      В листопаді апеляційний суд Полтавської області ще окремим рішенням викликав його в судове засідання. Апеляцію прокуратура відкликала аж в грудні 2014 року. Кива тоді вже виступав безкомпромісним борцем з корупцією.

      Але вже наступного року в Інтернеті з’явилися нібито фотографії довідок про здоров’я Іллі Киви за 2012-2013 роки. В них написано про розлади особистості на тлі посттравматичної епілепсії. Правда, з цими документами була одна проблема – першоджерело сепаратистський сайт "Русская Весна". Тож від них легко було відмахнутися.

      Довідки, які опублікував сепаратистський сайт "Русская Весна":

      ілля кива наші гроші психічний

      ілля кива наші гроші

      "Перша інформація, яка стосовно мого здоров’я, з’явилася на сепаратистських сайтах "РусВесна", де нібито показувались довідки про моє нібито психічне захворювання. Потім їх визнали фейковими", – прокоментував Ілля Кива.

      Хто і коли їх визнав фейковими – журналісти не знайшли. Ілля Кива розвивався, став радником Авакова, очолив "Соцпартію", обрався до Верховної Ради від партії Віктора Медведчука і зненацька зізнався. Епілепсія – не фейк, вона – була.

      Тільки в листопаді 2019 року Кива розповів: напади почалися якраз тоді, коли він сидів у СІЗО у справі про хабарництво.

      Відбувся, напевне, зрив. У мене почалася епілепсія. Цей момент суд врахував, хоча суд "заряджали" на те, щоб в принципі мене ніколи вже не випустити,
      – заявив депутат.

      Кива розповів епілепсію, але нічого не каже про "психопатизацію особистості", вказану в обох м’яких рішеннях суду.

      кива
      Скріншот з рішення суду

      Також у тому ж інтерв'ю депутат розповідає, коли одужав.

      Вже в 2013, в 2012-му … В 2012-2013 році комісія визнала мене здоровим,
      – повідомив Ілля Кива.

      Проте у 2013 році Кива, за його ж словами, пройшов в медкомісію  і тепер офіційно здоровий. Його судять за корупційний злочин. І суд прописує його пом’якшуючу обставину – хворобу. Через це Кива не сідає. У 2014 році суд виписує йому амністію і знову пише в рішенні про хворобу. То що ж виходить: або Кива тепер збрехав, або суд двічі грубо помилився на його користь?

      Про це все журналісти запитати Киву особисто: відео

      Або Кива не договорює правду до кінця, або суд таки безпідставно "зрізав" йому покарання. Проте є і ще один момент, який ніяк не сходиться. В тому ж інтерв’ю в листопаді 2019 року нардеп від ОПЗЖ розповів і про свій кримінал: мовляв, зізнання в хабарництві з нього витягнули шантажем.

      Після затримання у 2011 році міліція нібито почала тиснути на його вагітну дружину. Але ж Кива в суді визнав свою вину навіть у 2014 році, коли суд організував йому амністію.

      Відео спілкування журналістів з Іллею Кивою:

      В судовому рішенні білих ниток не видно. Натомість видно інше: дуже поблажливе покарання і незрозумілу відмову обласної прокуратури від апеляційної скарги. І ще видно відсутність апеляційних скарг з боку Іллі Киви. Про яку ж тоді скаргу до Європейського Суду Кива говорить? Про що? І чи існує вона взагалі в природі?

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      Журналісти попросили Киву дати реєстраційний номер тієї примарної скарги до ЄСПЛ, щоб перевірити: чи є вона, коли вона подана і на якій вона стадії розгляду. Написали запит і звернулися напряму до прессекретарки Іллі Киви. Номера скарги нам не дали. А от джерела в Мін’юсті нам сказали, що нічого про цю скаргу не знають.

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      16 грудня
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      Автор: Денис Бігус
      Теги: Наші гроші Розслідування Новини України Ілля Кива Опозиційна платформа – За життя Арсен Аваков Корупція
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