Довідка Киви про психдіагноз: відмазка від покарання чи реальний діагноз

Депутат Ілля Кива має вирок за хабарництво і довідку із психлікарні. Ці дві історії покриті мовчанням учасників і суперечливими відмовками самого депутата. Зараз він є публічним персонажем і його бурхлива активність затіняє корупційні історії з минулого.

У 2011 році Ілля Кива працював заступником голови в Управлінні захисту прав споживачів. І там у нього виник корупційний злочинний намір. Схема була проста: Управління приходить з перевіркою в ювелірний магазин, знаходить порушення, виписує штраф у 23 тисячі доларів.

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Потім підприємцю кажуть: дай нам 1,5 тисячі доларів і штрафу не буде. Ось таку пропозицію і озвучив Ілля Кива. Тільки схема дала збій: підприємець пішов у міліцію.

27 вересня 2011 року дня Іллю Киву затримали. Гроші отримував саме брат Киви, Дмитро, двома траншами. Його арештували під час передачі грошей в автомобілі.

Ілля Кива та його брат Дмитро

Вже наступного дня про затримання Киви говорили у Полтавській облраді. На сесії доповідав прокурор області Андрій Миронов. Виступаючи перед депутатами, прокурор області пожартував, що над Управлінням нависло прокляття і туди треба запрошувати "святих отців".



Андрій Миронов

А у 2019 році Андрій Миронов ані жартувати, ані серйозно говорити з журналістами про цю історію вже не хоче.

Я ані цього не пам’ятаю, ані Майдан, ані цей день. У мене - погана пам’ять. Я нічого не хочу згадувати. І не турбуйте мене, будь ласка. Якщо я це казав - значить, воно там десь є...

– сказав прокурор Полтавської області (на час злочину) Андрій Миронов.

Він перший серед багатьох, хто відмовився говорити про "Справу Киви". Відмовилась і, наприклад, прокурорка в цій справі Марина Чічіль. Дехто – відверто боїться. Один із них – підприємець, в якого Кива вимагав хабар і який написав заяву в міліцію.

Справа просувалася повільно. Суд виніс вирок аж через два роки після затримання Киви – 24 грудня 2013 року. Розраховуючи на прихильність Феміди, Ілля визнав свою провинну і вказав на низку пом’якшуючих обставин, одна з яких – це його хворобливий стан здоров’я.



Ілля Кива судили через корупційний злочин

В суді Кива повідомив, що перебував на лікуванні в Полтавській обласній психіатричній лікарні з діагнозом черепно-мозкової травми з психопатизацією особистості.

З лікарні Кива, вийшов, але інвалідність ІІ групи в нього залишилася. Залишився хворобливий стан здоров’я, внаслідок перенесених закритих черепно-мозкових травм.

Іменем України суд визнав винним Киву Іллю Володимировича у вчиненні злочину, передбаченого статтею 68 частиною 3 Кримінального кодексу України.Це – тяжкий злочин, отримання хабаря в особливо великому розмірі. І призначив йому покарання у вигляді штрафу в розмірі 600 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Тобто, завдяки всім пом’якшуючим обставинам, зокрема – завдяки довідці про хворобливий стан здоров’я, Ілля Кива за тяжкий злочин, за який можна було загриміти років на 8, отримав просто штраф.



Ілля Кива працював у правоохоронних органах

Цей вирок спокійно набув законної сили, але через півроку у справі з’являється дріб’язкова нова обставина. Один із міліціонерів каже: він не бачив, як брат Киви брав гроші. Дмитра Киву – бачив, гроші біля нього – бачив, а передачу – не бачив. Про знайдену на руках речовину, якою маркували купюри, вже не згадують. Вирок Іллі переглядають.

І ось в серпні 2014 року суд виносить новий вирок Киві. Він теж визнає його винним, але в іншій статті середньої тяжкості. І у зв’язку з цим до Киви можна застосувати амністію, визнати його таким, що не має судимості. Що суд і робить.

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У суді Кива казав, що усвідомив протиправність своєї попередньої поведінки, яку допустив в більшій мірі через свою необізнаність в нормах чинного законодавства та межах своїх службових повноважень. Тобто він, мабуть, не знав на той час, що межі законодавства і його службових повноважень не передбачають хабарництва.

Прокурори протестували проти такого рішення суду, але керівництво їх ініціативу придушило.

Останній цвях у справу Іллі Киви забив заступник прокурора Полтавської області. Він відкликав апеляційну скаргу, яку прокурори все-таки подали на амністію. Навіщо вони це зробили журналісти запитали в тодішнього заступника прокурора області.

Мене викликав керівник і сказав відкликати апеляцію, тому що там є якісь порушення. А так як я був замом… Щось таке, щось з цим зв’язано,

– відповів зампрокурора Полтавської області (на час апеляції) Анатолій Ковальчук.

В тодішнього прокурора області, Яна Стрелюка, журналісти також запитали: "Навіщо прокуратура відкликає апеляційну скаргу?"

Ну, так по пам’яті я, чесно кажучи, не зовсім можу відтворити ці події,

– сказав прокурор Полтавської області (на час апеляції) Ян Стрелюк.

Прес-служба нинішньої вже прокуратури Полтавської області не коментує справу Киви. Цим кримінальна справа і закінчилася: Кива повторно визнав провину, розповів про свою хворобу та інвалідність – і отримав амністію.

Це було дуже зручно і корисно для того, щоб різко почати стрімкий кар’єрний рух у Міністерстві внутрішніх справ. Проте його історія почала рухатися разом із ним.



Ілля Киа отримав амністію у своїй справі

У вересні 2014 року він почав свій кар’єрний ривок в структурі МВС – очолив батальйон "Полтавщина". Амністія ще не набула законної сили, Кива все ще вважався судимим, а його раптом призначили командиром міліцейського батальйону. Бійці підняли бунт. Протест очолив ротний Сергій Сапа.

В нас були і військові, і колишні міліціонери, і цивільні – поприходили багато. Дуже багато прийшло, які Киву викривали, навіть у в'язниці лікували. В нас фельдшер був … У нас, як мінімум, було шість людей, які з ним працювали, коли він займався, скажімо так, кримінальним світом,

– згадав заступник командиру батальйону "Полтава" Сергій Сапа.

За декілька тижнів Ілля Кива покинув батальйон. У жовтні 2014 року Арсен Аваков призначив його на ще крутішу посаду – заступника начальника міліції Донеччини. І в той час Кива все ще вважався судимим.

В листопаді апеляційний суд Полтавської області ще окремим рішенням викликав його в судове засідання. Апеляцію прокуратура відкликала аж в грудні 2014 року. Кива тоді вже виступав безкомпромісним борцем з корупцією.

Але вже наступного року в Інтернеті з’явилися нібито фотографії довідок про здоров’я Іллі Киви за 2012-2013 роки. В них написано про розлади особистості на тлі посттравматичної епілепсії. Правда, з цими документами була одна проблема – першоджерело сепаратистський сайт "Русская Весна". Тож від них легко було відмахнутися.

Довідки, які опублікував сепаратистський сайт "Русская Весна":

"Перша інформація, яка стосовно мого здоров’я, з’явилася на сепаратистських сайтах "РусВесна", де нібито показувались довідки про моє нібито психічне захворювання. Потім їх визнали фейковими", – прокоментував Ілля Кива.

Хто і коли їх визнав фейковими – журналісти не знайшли. Ілля Кива розвивався, став радником Авакова, очолив "Соцпартію", обрався до Верховної Ради від партії Віктора Медведчука і зненацька зізнався. Епілепсія – не фейк, вона – була.

Тільки в листопаді 2019 року Кива розповів: напади почалися якраз тоді, коли він сидів у СІЗО у справі про хабарництво.

Відбувся, напевне, зрив. У мене почалася епілепсія. Цей момент суд врахував, хоча суд "заряджали" на те, щоб в принципі мене ніколи вже не випустити,

– заявив депутат.

Кива розповів епілепсію, але нічого не каже про "психопатизацію особистості", вказану в обох м’яких рішеннях суду.



Скріншот з рішення суду

Також у тому ж інтерв'ю депутат розповідає, коли одужав.

Вже в 2013, в 2012-му … В 2012-2013 році комісія визнала мене здоровим,

– повідомив Ілля Кива.

Проте у 2013 році Кива, за його ж словами, пройшов в медкомісію і тепер офіційно здоровий. Його судять за корупційний злочин. І суд прописує його пом’якшуючу обставину – хворобу. Через це Кива не сідає. У 2014 році суд виписує йому амністію і знову пише в рішенні про хворобу. То що ж виходить: або Кива тепер збрехав, або суд двічі грубо помилився на його користь?

Про це все журналісти запитати Киву особисто: відео

Або Кива не договорює правду до кінця, або суд таки безпідставно "зрізав" йому покарання. Проте є і ще один момент, який ніяк не сходиться. В тому ж інтерв’ю в листопаді 2019 року нардеп від ОПЗЖ розповів і про свій кримінал: мовляв, зізнання в хабарництві з нього витягнули шантажем.

Після затримання у 2011 році міліція нібито почала тиснути на його вагітну дружину. Але ж Кива в суді визнав свою вину навіть у 2014 році, коли суд організував йому амністію.

Відео спілкування журналістів з Іллею Кивою:

В судовому рішенні білих ниток не видно. Натомість видно інше: дуже поблажливе покарання і незрозумілу відмову обласної прокуратури від апеляційної скарги. І ще видно відсутність апеляційних скарг з боку Іллі Киви. Про яку ж тоді скаргу до Європейського Суду Кива говорить? Про що? І чи існує вона взагалі в природі?

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Журналісти попросили Киву дати реєстраційний номер тієї примарної скарги до ЄСПЛ, щоб перевірити: чи є вона, коли вона подана і на якій вона стадії розгляду. Написали запит і звернулися напряму до прессекретарки Іллі Киви. Номера скарги нам не дали. А от джерела в Мін’юсті нам сказали, що нічого про цю скаргу не знають.