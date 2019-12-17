Справка Кивы о психдиагнозе: отмазка от наказания или реальный диагноз

Депутат Илья Кива имеет приговор за взяточничество и справку из психбольницы. Эти две истории покрыты молчанием участников и противоречивыми отговорками самого депутата. Сейчас он является публичным персонажем и его бурная активность затеняет коррупционные истории из прошлого.

В 2011 году Илья Кива работал заместителем главы в Управлении защиты прав потребителей. И там у него возник коррупционный преступный умысел. Схема была проста: Управление приходит с проверкой в ювелирный магазин, находит нарушения, выписывает штраф в 23 тысячи долларов.

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Затем предпринимателю говорят: дай нам 1,5 тысячи долларов и штрафа не будет. Вот такое предложение и озвучил Илья Кива. Только схема дала сбой: предприниматель пошел в милицию.

27 сентября 2011 года Илью Киву задержали. Деньги получал именно брат Кивы, Дмитрий, двумя траншами. Его арестовали во время передачи денег в автомобиле.



Илья Кива и его брат Дмитрий

Уже на следующий день о задержании Кивы говорили в Полтавском облсовете. На сессии докладывал прокурор области Андрей Миронов. Выступая перед депутатами, прокурор области пошутил, что над Управлением нависло проклятие и туда надо приглашать "святых отцов".



Андрей Миронов

А в 2019 году Андрей Миронов ни шутить, ни серьезно говорить с журналистами об этой истории уже не хочет.

Я ни этого не помню, ни Майдан, ни этот день. У меня – плохая память. Я ничего не хочу вспоминать. И не беспокойте меня, пожалуйста. Если я это говорил – значит, оно там где-то есть...

– сказал прокурор Полтавской области (на время преступления) Андрей Миронов.

Он первый среди многих, кто отказался говорить о "Деле Кивы". Отказалась и, например, прокурорша в этом деле Марина Чичиль. Некоторые – откровенно боятся. Один из них – предприниматель, у которого Кива требовал взятку и который написал заявление в милицию.

Дело продвигалось медленно. Суд вынес приговор аж через два года после задержания Кивы – 24 декабря 2013 года. Рассчитывая на благосклонность Фемиды, Илья признал свою вину и указал на ряд смягчающих обстоятельств, одно из которых – это его болезненное состояние здоровья.



Илью Киву судили за коррупционное преступление

В суде Кива сообщил, что находился на лечении в Полтавской областной психиатрической больнице с диагнозом черепно-мозговой травмы с психопатизацией личности.

Из больницы Кива вышел, но инвалидность II группы у него осталась. Осталось болезненное состояние здоровья, вследствие перенесенных закрытых черепно-мозговых травм.

Именем Украины суд признал виновным Киву Илью Владимировича в совершении преступления, предусмотренного статьей 68 частью 3 Уголовного кодекса Украины. Это – тяжкое преступление, получение взятки в особо крупном размере. И назначил ему наказание в виде штрафа в размере 600 необлагаемых минимумов доходов граждан.

То есть, благодаря всем смягчающим обстоятельствам, в частности – благодаря справке о болезненном состоянии здоровья, Илья Кива за тяжкое преступление, за которое можно было загреметь лет на 8, получил просто штраф.



Илья Кива работал в правоохранительных органах

Этот приговор спокойно вступил в законную силу, но через полгода в деле появляется пустяковое новое обстоятельство. Один из милиционеров говорит: он не видел, как брат Кивы брал деньги. Дмитрия Киву – видел, деньги у него – видел, а передачу – не видел. О найденном на руках веществе, которым маркировали купюры, уже не вспоминают. Приговор Ильи пересматривают.

И вот в августе 2014 года суд выносит новый приговор Киве. Он тоже признает его виновным, но в другой статье средней тяжести. И в связи с этим к Киве можно применить амнистию, признать его не имеющим судимости. Что суд и делает.

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В суде Кива говорил, что осознал противоправность своего предыдущего поведения, которое допустил в большей степени из-за своей неосведомленности в нормах действующего законодательства и пределах своих служебных полномочий. То есть он, видимо, не знал на то время, что пределы законодательства и его служебных полномочий не предусматривают взяточничество.

Прокуроры протестовали против такого решения суда, но руководство их инициативу подавило.

Последний гвоздь в дело Ильи Кивы забил заместитель прокурора Полтавской области. Он отозвал апелляционную жалобу, которую прокуроры все-таки подали на амнистию. Зачем они это сделали, журналисты спросили тогдашнего заместителя прокурора области.

Меня вызвал руководитель и сказал отозвать апелляцию, потому что там есть какие-то нарушения. А так как я был замом... Что-то такое, что-то с этим связано,

– ответил зампрокурора Полтавской области (на время апелляции) Анатолий Ковальчук.

У тогдашнего прокурора области Яна Стрелюка, журналисты также спросили: "Зачем прокуратура отзывает апелляционную жалобу?"

Ну, так по памяти я, честно говоря, не совсем могу воспроизвести эти события,

– сказал прокурор Полтавской области (на время апелляции) Ян Стрелюк.

Пресс-служба уже нынешней прокуратуры Полтавской области не комментирует дело Кивы. Этим уголовное дело и закончилось: Кива повторно признал вину, рассказал о своей болезни и инвалидности – и получил амнистию.

Это было очень удобно и полезно для того, чтобы резко начать стремительное карьерное движение в Министерстве внутренних дел. Однако его история начала двигаться вместе с ним.



Илья Кива получил амнистию по своему делу

В сентябре 2014 года он начал свой карьерный рывок в структуре МВД – возглавил батальон "Полтавщина". Амнистия еще не вступила в законную силу, Кива все еще считался судимым, а его вдруг назначили командиром милицейского батальона. Бойцы подняли бунт. Протест возглавил ротный Сергей Сапа.

У нас были и военные, и бывшие милиционеры, и гражданские – пришли многие. Очень много пришло, которые Киву разоблачали, даже в тюрьме лечили. У нас, как минимум, было шесть человек, которые с ним работали, когда он занимался, скажем так, криминальным миром,

– вспомнил заместитель командира батальона "Полтава" Сергей Сапа.

За несколько недель Илья Кива покинул батальон. В октябре 2014 года Арсен Аваков назначил его на еще более крутую должность – заместителя начальника милиции Донетчины. И в то время Кива все еще считался судимым.

В ноябре апелляционный суд Полтавской области еще отдельным решением вызвал его на судебное заседание. Апелляцию прокуратура отозвала аж в декабре 2014 года. Кива тогда уже выступал бескомпромиссным борцом с коррупцией.

Но уже в следующем году в интернете появились якобы фотографии справок о здоровье Ильи Кивы за 2012-2013 годы. В них написано о расстройствах личности на фоне посттравматической эпилепсии. Правда, с этими документами была одна проблема – первоисточник сепаратистский сайт "Русская Весна". Поэтому от них легко было отмахнуться.

Справки, которые опубликовал сепаратистский сайт "Русская Весна":

"Первая информация, которая относительно моего здоровья появилась на сепаратистских сайтах "РусВесна", где якобы показывались справки о моем якобы психическом заболевании. Потом их признали фейковыми", – прокомментировал Илья Кива.

Кто и когда их признал фейковыми – журналисты не нашли. Илья Кива развивался, стал советником Авакова, возглавил "Соцпартию", избрался в Верховную Раду от партии Виктора Медведчука и неожиданно признался. Эпилепсия – не фейк, она – была.

Только в ноябре 2019 года Кива рассказал: приступы начались как раз тогда, когда он сидел в СИЗО по делу о взяточничестве.

Случился, наверное, срыв. У меня началась эпилепсия. Этот момент суд учел, хотя суд "заряжали" на то, чтобы в принципе меня никогда уже не выпустить,

– заявил депутат.

Кива рассказал об эпилепсии, но ничего не говорит о "психопатизации личности", указанной в обоих мягких решениях суда.



Скриншот из решения суда

Также в том же интервью депутат рассказывает, когда выздоровел.

Уже в 2013, в 2012-м... В 2012-2013 году комиссия признала меня здоровым,

– сообщил Илья Кива.

Однако в 2013 году Кива, по его же словам, прошел медкомиссию и теперь официально здоров. Его судят за коррупционное преступление. И суд прописывает его смягчающее обстоятельство – болезнь. Из-за этого Кива не садится. В 2014 году суд выписывает ему амнистию и снова пишет в решении о болезни. Так что же получается: или Кива теперь солгал, или суд дважды грубо ошибся в его пользу?

Об этом всем журналисты спросили Киву лично: видео

Либо Кива не договаривает правду до конца, либо суд же безосновательно "срезал" ему наказание. Однако есть и еще один момент, который никак не сходится. В том же интервью в ноябре 2019 года нардеп от ОПЗЖ рассказал и о своем криминале: мол, признание во взяточничестве из него вытащили шантажом.

После задержания в 2011 году милиция якобы начала давить на его беременную жену. Но Кива же в суде признал свою вину даже в 2014 году, когда суд организовал ему амнистию.

Видео общения журналистов с Ильей Кивой:

В судебном решении белых ниток не видно. Однако видно другое: очень снисходительное наказание и непонятный отказ областной прокуратуры от апелляционной жалобы. И еще видно отсутствие апелляционных жалоб со стороны Ильи Кивы. О какой же тогда жалобе в Европейский Суд Кива говорит? О чем? И существует ли она вообще в природе?

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Журналисты попросили Киву дать регистрационный номер той призрачной жалобы в ЕСПЧ, чтобы проверить: есть ли она, когда она подана и на какой она стадии рассмотрения. Написали запрос и обратились напрямую к пресс-секретарю Ильи Кивы. Номера жалобы нам не дали. А вот источники в Минюсте нам сказали, что ничего об этой жалобе не знают.