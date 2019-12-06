19:24
6 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вєсті Кремля
      21:26, 4 декабря
      Вєсті.UA
      22:50, 5 декабря
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019

      Угрожал обезглавить: ГБР не видит оснований для открытия дела против Кивы

      74 Читати новину українською
      Илья Кива / 24 канал

      ГБР не увидела оснований для открытия уголовного дела по факту угроз Ильи Кивы "отрезать голову" человеку за вопрос о джипах и охране депутата.

      Об этом сообщил экс-глава одесского "Правого сектора" Сергей Стерненко. Ранее он написал заявление в ГБР на Киву. Сейчас бюро направило Стерненко ответ.

       Стоит знать: Судимость, Правый сектор, Рада: биография скандального Ильи Кивы

      О каком инциденте идет речь?
      Кива угрожал незнакомцу, который поинтересовался, почему тот прячется от людей за своей охраной. На это нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" ответил: "Ты что придурок бл**, я тебе сейчас голову отрежу, с*ка". Соответствующее видео в Фейсбуке обнародовал журналист Денис Казанский.

      Сам Кива уже подал свою версию событий. Он утверждает, что "за ним группа провокаторов, а не журналистов". Появление этого видео нардеп связывает именно с активистом Стерненко. Кива убеждает, что активист оскорблял не только его, но и детей. При этом нардеп написал на своей фейсбук-странице еще несколько оскорблений в сторону активиста и заявил, что также написал заявление в полицию.

      "Я обещаю, он получит свое наказание и заслуженное унижение. Тюрьма уже заждалась свою новую и красивую "девчонку" Стерненко", – в частности написал Кива.

      Пожар в Одессе на Троицкой: что произошло и причины трагедии
      сегодня
      8090
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости политики Новости Украины Сергей Стерненко Илья Кива Государственное бюро расследований
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 18:32 Лучшие смартфоны ноября, – рейтинг Техно 24
      Ірина Полицька 40
      сегодня , 17:49 Кому грозит заключение, а кому пеня за неуплату алиментов
      Ірина Поліщук 127
      сегодня , 17:41 Кому дарит оружие Минобороны, МВД и СБУ: недобродетельный судья скрыл полный список
      Ірина Шиба 133
      сегодня , 17:00 Нормандская встреча: все, что важно знать
      Вероніка Климська 200
      сегодня , 17:00 ДБР має очолити незалежний від політичного впливу директор
      Ілля Кротенко 215
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук