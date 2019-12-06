Угрожал обезглавить: ГБР не видит оснований для открытия дела против Кивы

ГБР не увидела оснований для открытия уголовного дела по факту угроз Ильи Кивы "отрезать голову" человеку за вопрос о джипах и охране депутата.

Об этом сообщил экс-глава одесского "Правого сектора" Сергей Стерненко. Ранее он написал заявление в ГБР на Киву. Сейчас бюро направило Стерненко ответ.

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О каком инциденте идет речь?

Кива угрожал незнакомцу, который поинтересовался, почему тот прячется от людей за своей охраной. На это нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" ответил: "Ты что придурок бл**, я тебе сейчас голову отрежу, с*ка". Соответствующее видео в Фейсбуке обнародовал журналист Денис Казанский.



Сам Кива уже подал свою версию событий. Он утверждает, что "за ним группа провокаторов, а не журналистов". Появление этого видео нардеп связывает именно с активистом Стерненко. Кива убеждает, что активист оскорблял не только его, но и детей. При этом нардеп написал на своей фейсбук-странице еще несколько оскорблений в сторону активиста и заявил, что также написал заявление в полицию.



"Я обещаю, он получит свое наказание и заслуженное унижение. Тюрьма уже заждалась свою новую и красивую "девчонку" – Стерненко", – в частности написал Кива.