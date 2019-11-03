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      Я тебе голову отрежу, – Кива с угрозами снова попал в скандал – видео

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      Кива угрожал "отрезать голову" мужчине из-за замечания
      Кива угрожал "отрезать голову" мужчине из-за замечания / Фейсбук Ильи Кивы

      Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива пригрозил "отрезать голову" мужчине, потому что тот сделал ему замечание.

      Видео конфликта с участием нардепа, который произошел в центре Киева, обнародовал журналист Денис Казанский.

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      В Кивы спросили, прячется ли он от народа за охраной и джипом. На это депутат ответил "Ты что придурок бл**, я тебе сейчас голову отрежу, с*ка".

      После угроз нардеп сел в автомобиль.

      Возможно, такие эпизоды и в порядке вещей для любой африканской сатрапии, но в стране, которая претендует на статус европейской, народный депутат не может публично угрожать отрезать голову гражданину,
      – написал журналист.

      Он также добавил, что в случае отсутствия реакции парламента "его позор разделят все депутаты".

      Кива угрожает мужчине из-за замечания: смотрите видео


       
      Это далеко не первый скандал с Ильей Кивой. Народного избранника часто ловят на странном поведении в стенах Рады. Так было, когда Кива публично касался своих гениталий в парламенте. Примечательно, что делал он это после того, как звонил женщине, которая была подписана в его телефоне как "Юля конкурс красоты".
      blog_ava
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Илья Кива Новости политики Оппозиционная платформа – За жизнь Скандал
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