Я тебе голову отрежу, – Кива с угрозами снова попал в скандал – видео

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива пригрозил "отрезать голову" мужчине, потому что тот сделал ему замечание.

Видео конфликта с участием нардепа, который произошел в центре Киева, обнародовал журналист Денис Казанский.

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В Кивы спросили, прячется ли он от народа за охраной и джипом. На это депутат ответил "Ты что придурок бл**, я тебе сейчас голову отрежу, с*ка".

После угроз нардеп сел в автомобиль.

Возможно, такие эпизоды и в порядке вещей для любой африканской сатрапии, но в стране, которая претендует на статус европейской, народный депутат не может публично угрожать отрезать голову гражданину,

– написал журналист.

Он также добавил, что в случае отсутствия реакции парламента "его позор разделят все депутаты".

Кива угрожает мужчине из-за замечания: смотрите видео



