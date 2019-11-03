Я тобі голову відріжу, – Кива із погрозами знову потрапив у скандал: відео
Народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Кива пригрозив "відрізати голову" чоловікові, бо той зробив йому зауваження.
Відео конфлікту за участю нардепа, який стався в центрі Києва, оприлюднив журналіст Денис Казанський.
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У Киви запиталися, чи він ховається від народу за охороною і джипом. На це депутат відповів "Ти що придурок бл**, я тобі зараз голову відріжу, с*ка".
Після погроз нардеп сів у автомобіль.
Можливо, такі епізоди і в порядку речей для будь-якої африканської сатрапії, але в країні, яка претендує на статус європейської, народний депутат не може прилюдно погрожувати відрізати голову громадянину,
– написав журналіст.
Він також додав, що у разі відсутності реакції парламенту "його ганьбу розділять усі депутати".
Кива погрожує чоловікові через зауваження: дивіться відео