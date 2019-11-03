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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      Я тобі голову відріжу, – Кива із погрозами знову потрапив у скандал: відео

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      Кива погрожував "відрізати голову" чоловікові через зауваження
      Кива погрожував "відрізати голову" чоловікові через зауваження / Фейсбук Іллі Кивм

      Народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Кива пригрозив "відрізати голову" чоловікові, бо той зробив йому зауваження.

      Відео конфлікту за участю нардепа, який стався в центрі Києва, оприлюднив журналіст Денис Казанський.

      Дивіться також: Ніби в дитсадку: Кива знову розважався в Раді – відео

      У Киви запиталися, чи він ховається від народу за охороною і джипом. На це депутат відповів "Ти що придурок бл**, я тобі зараз голову відріжу, с*ка".

      Після погроз нардеп сів у автомобіль.

      Можливо, такі епізоди і в порядку речей для будь-якої африканської сатрапії, але в країні, яка претендує на статус європейської, народний депутат не може прилюдно погрожувати відрізати голову громадянину,
       – написав журналіст.

      Він також додав, що у разі відсутності реакції парламенту "його ганьбу розділять усі депутати".

      Кива погрожує чоловікові через зауваження: дивіться відео 


       
      Це далеко не перший скандал із Іллею Киваю. Народного обранця часто ловлять на дивній поведінці у стінах Ради. Так було, коли Кива публічно торкався своїх геніталій у парламенті . Примітно, що робив він це після того, як телефонував жінці, яка була підписана у його телефоні як "Юля конкурс краси".
      blog_ava
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Ілля Кива Новини політики Скандал Опозиційна платформа – За життя
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