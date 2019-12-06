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      Погрожував обезголовити: ДБР не бачить підстав для відкриття справи проти Киви

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      Ілля Кива / 24 канал

      ДБР не побачила підстав для відкриття кримінальної справи за фактом погроз Іллі Киви "відрізати голову" людині за питання про джипи і охорону депутата.

      Про це повідомив ексглава одеського "Правого сектора" Сергій Стерненко. Раніше він написав заяву в ДБР на Киву. Зараз бюро надіслало Стерненку відповідь.

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      Про який інцидент мовиться?Кива погрожував незнайомцю, який поцікавився, чи той ховається від людей за своєю охороною. На це нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" відповів: "Ти що придурок бл**, я тобі зараз голову відріжу, с*ка". Відповідне відео у фейсбуці оприлюднив журналіст Денис Казанський.

      Сам Кива вже подав свою версію подій. Він стверджує, що "за ним група провокаторів, а не журналістів". Появу цього відео нардеп пов’язує саме із активістом Стерненком. Кива переконує, що активіст ображав не лише його, а й дітей. При цьому нардеп написав на своїй фейсбук-сторінці ще кілька образ у бік активіста і заявив, що також написав заяву у поліцію.

      "Я обіцяю, він отримає своє покарання і заслужене приниження. Тюрма вже зачекалася своє нове та гарненьке "дівчисько" - Стерненка", – зокрема написав Кива.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Ілля Кива Сергій Стерненко Державне бюро розслідувань
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