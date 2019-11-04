Хотел бы передать привет Авакову, – Стерненко прокомментировал угрозы Кивы

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" на днях в очередной раз попал в скандал. Политик пригрозил мужчине "отрезать голову", потому что тот сделал ему замечание. Эта угроза – не первая, которая звучит из уст народного избранника.

Этот инцидент, а также другие высказывания Ильи Кивы и расследования нападений на активистов в прямом эфире 24 канала прокомментировал активист Сергей Стерненко.

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Активист отметил, что 1 октября 2018 года Илья Кива, еще не будучи народным депутатом, прямо в помещении Главного следственного управления в Киеве, угрожал ему убийством. Стерненко обратился в полицию с требованием открыть по этому факту уголовное производство, однако правоохранители этого не сделали. Ему пришлось обязать их через суд, однако соответствующее решение до сих пор не выполнено.

"Если же говорить об инциденте, когда Кива угрожал неизвестном гражданину, что отрежет ему голову, и обвинил меня в том, что я якобы его спровоцировал на это, хотя меня там и близко не было – думаю, что это характеризует самого народного депутата", – сказал Стерненко.

О каком инциденте идет речь? Кива угрожал незнакомцу, который поинтересовался, прячется ли тот от людей за своей охраной. На это нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" ответил: "Ты что придурок бл**, я тебе сейчас голову отрежу, с*ка". Соответствующее видео в фейсбуке обнародовал журналист Денис Казанский.



Сам Кива уже подал свою версию событий. Он утверждает, что "за ним группа провокаторов, а не журналистов". Появление этого видео нардеп связывает именно с активистом Стерненко. Кива утверждает, что активист оскорблял не только его, но и детей. При этом нардеп написал на своей фейсбук-странице еще несколько обид в сторону активиста и заявил, что также написал заявление в полицию.



"Я обещаю, он получит свое наказание и заслуженное унижение. Тюрьма уже заждалась свою новую и красивую "девчонку"-Стерненко", – в частности написал Кива.

И подчеркнул: "Безличностно к Киве хочу сказать, что это крайне недопустимая ситуация, когда представитель власти, народный депутат позволяет себе такие высказывания. Будучи носителем власти и представляя государство Украина, он по сути публично совершает правонарушения и показывает, что не хочет нести за это никакой ответственности. И, скорее всего, и не будет ее нести".

Пользуясь случаем, хотел бы просто передать привет временному министру внутренних дел Арсену Авакову, благодаря которому в украинской политике сегодня такой народный избранник как Илья Кива,

– добавил активист.

И рассказал, что уже обратился в ГПУ и ГБР об угрозах неизвестному человек со стороны Кивы, и надеется, что Государственное бюро расследований откроет уголовное производство. Если же нет, он и другие активисты намерены обязать правоохранителей сделать это через суд.

Об акции к годовщине гибели Гандзюк и нападения на активистов

Отметим, что в годовщину гибели Екатерины Гандзюк 4 ноября в Киеве и десятках других городов Украины и мира проводят акцию памяти убитой херсонской активистки. В частности, акция в Киеве началась около 19:00 у Офиса Президента.

Что надо знать об убийстве Екатерины Гандзюк: смотрите видео

Сергей Стерненко подчеркнул, что требования активистов очень просты. Они заключаются в том, что виновные должны быть наказаны, что заказчики должны нести уголовную ответственность. Ведь этого еще не произошло.

Виктор Гандзюк, отец Екатерины, приглашал Зеленского присоединиться к этой акции. Тем более, что во время предвыборной компании действующий президент обращался к Петру Порошенко и спрашивал его, когда будут наказаны убийцы Кати,

– отметил он.

И добавил, что Зеленский даже прокомментировал пост Виктора Гандзюка. Написал, что очень переживает за эту ситуацию. Однако по состоянию на 20:00 его не видно на акции под Офисом Президента.



Комментарий Зеленского под сообщением Виктора Гандзюка

Стеренко также отметил, что не может говорить вообще о прогрессе в любых делах относительно нападений на активистов. Ведь как юрист он измеряет прогресс прежде всего наличием сообщений о подозрении, обвинительных актов и приговоров заказчикам, организаторам и исполнителям.

После смены власти абсолютно ничего в состоянии досудебного расследования относительно нападений как на Екатерину Гандзюк, так и на других активистов, в частности относительно нападений на меня, не изменилось. Нет новых подозрений,

– отметил активист.

"Хотя могу говорить по крайней мере о своем расследовании, есть основания для того, чтобы сообщать о подозрении ряду соучастников по нескольким эпизодам относительно нападений на меня. Но до сих пор этого нет. Почему – вопрос риторический. Будем надеяться, что это изменится со временем", – добавил он.

Что известно о нападениях на СтерненкоТри нападения на Сергея Стерненка были совершены в Одессе в течение февраля-мая 2018 года. Во время второго нападения активисту сзади стреляли в шею, а во время последнего он ранил одного из нападавших ножом в живот, от чего тот скончался.



Сам Стерненко обвинял в организации нападений одесского мэра Геннадия Труханова и руководство областной полиции.

И предположил, что в ближайшие два-три месяца мы сможем понять, ставит перед собой новая власть целью расследовать нападения на общественных активистов, в частности убийство Екатерины Гандзюк.

Важно! Всего в 2018 году зафиксировано более 50 случаев нападений на активистов. В 2019 году эта статистика увеличилась до более 70 случаев.