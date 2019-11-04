Хотів би передати привіт Авакову, – Стерненко прокоментував погрози Киви

Народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" днями вкотре потрапив у скандал. Політик пригрозив чоловікові "відрізати голову", бо той зробив йому зауваження. Ця погроза – не перша, яка лунає з уст народного обранця.

Цей інцидент, а також інші висловлювання Іллі Киви та розслідування нападів на активістів в прямому ефірі 24 каналу прокоментував активіст Сергій Стерненко.

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Активіст зазначив, що 1 жовтня 2018 року Ілля Кива, ще не бувши народним депутатом, прямо в приміщенні Головного слідчого управління у Києві, погрожував йому вбивством. Стерненко звернувся до поліції з вимогою відкрити за цим фактом кримінальне провадження, проте правоохоронці цього не зробили. Йому довелося зобов'язати їх через суд, однак відповідне рішення досі не виконане.

"Якщо ж говорити про інцидент, коли Кива погрожував невідомому громадянину, що відріже йому голову, і звинуватив мене в тому, що я нібито його спровокував на це, хоча мене там і близько не було – думаю, що це характеризує самого народного депутата", – сказав Стерненко.

Про який інцидент мовиться? Кива погрожував незнайомцю, який поцікавився, чи той ховається від людей за своєю охороною. На це нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" відповів: "Ти що придурок бл**, я тобі зараз голову відріжу, с*ка". Відповідне відео у фейсбуці оприлюднив журналіст Денис Казанський.



Сам Кива вже подав свою версію подій. Він стверджує, що "за ним група провокаторів, а не журналістів". Появу цього відео нардеп пов’язує саме із активістом Стерненком. Кива переконує, що активіст ображав не лише його, а й дітей. При цьому нардеп написав на своїй фейсбук-сторінці ще кілька образ у бік активіста і заявив, що також написав заяву у поліцію.



"Я обіцяю, він отримає своє покарання і заслужене приниження. Тюрма вже зачекалася своє нове та гарненьке "дівчисько" - Стерненка", – зокрема написав Кива.

І наголосив: "Безособово до Киви хочу сказати, що це надзвичайно неприпустима ситуація, коли представник влади, народний депутат дозволяє собі такі висловлювання. Будучи носієм влади та представляючи державу Україну, він по суті публічно скоює правопорушення і показує, що не хоче нести за це жодної відповідальності. І, скоріш за все, й не буде її нести".

Користуючись нагодою, хотів би просто передати привіт тимчасовому міністру внутрішніх справ Арсену Авакову, завдяки якому в українській політиці сьогодні є такий народний обранець як Ілля Кива,

– додав активіст.

Й розповів, що вже звернувся до ГПУ та ДБР щодо погроз невідомому чоловік з боку Киви, і сподівається, що Державне бюро розслідувань відкриє кримінальне провадження. Якщо ж ні, він та інші активісти мають намір зобов'язати правоохоронців зробити це через суд.

Про акцію до роковин загибелі Гандзюк та напади на активістів

Зазначимо, що в річницю загибелі Катерини Гандзюк 4 листопада у Києві та десятках інших міст України і світу проводять акцію пам'яті вбитої херсонської активістки. Зокрема, акція у Києві розпочалася перед 19:00 біля Офісу Президента.

Що треба знати про вбивство Катерини Гандзюк: дивіться відео

Сергій Стерненко наголосив, що вимоги активістів дуже прості. Вони полягають в тому, що винні мають бути покарані, що замовники мають нести кримінальну відповідальність. Адже цього досі не відбулося.

Віктор Гандзюк, батько Катерини, запрошував Зеленського долучитися до цієї акції. Тим паче, що під час передвиборчої компанії чинний президент звертався до Петра Порошенка і питав його, коли будуть покарані вбивці Каті,

– зауважив він.

Й додав, що Зеленський навіть прокоментував пост Віктора Гандзюка. Написав, що дуже переживає за ту ситуацію. Проте станом на 20:00 його не видно на акції під Офісом Президента.



Коментар Зеленського під дописом Віктора Гандзюка

Стеренко також зазначив, що не може говорити взагалі про прогрес у будь-яких справах щодо нападів на активістів. Адже як юрист він вимірюю прогрес насамперед наявністю повідомлень про підозру, обвинувальних актів та вироків замовникам, організаторам та виконавцям.

Після зміни влади абсолютно нічого в стані досудового розслідування щодо нападів як на Катерину Гандзюк, так і на інших активістів, зокрема щодо нападів на мене, не змінилося. Немає нових підозр,

– наголосив активіст.

"Хоча, можу говорити принаймні про своє розслідування, є підстави для того, щоб повідомляти про підозру ряду співучасників по декількох епізодах щодо нападів на мене. Але до сьогодні цього немає. Чому – питання риторичне. Будемо сподіватися, що це зміниться з часом", – додав він.

Що відомо про напади на СтерненкаТри напади на Сергія Стерненка були скоєні в Одесі протягом лютого-травня 2018 року. Під час другого нападу активісту ззаду стріляли у шию, а під час останнього він поранив одного з нападників ножем у живіт, від чого той помер.



Сам Стерненко звинувачував в організації нападів одеського мера Геннадія Труханова та керівництво обласної поліції.

Й припустив, що у найближчих два чи три місяці ми зможемо зрозуміти, чи ставить перед собою нова влада за мету розслідувати напади на громадських активістів, зокрема вбивство Катерини Гандзюк.

Важливо! Загалом у 2018 році зафіксовано понад 50 випадків нападів на активістів. У 2019 році ця статистика збільшилася до понад 70 випадків.