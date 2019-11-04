Обливають нечистотами та розбивають голови: як в Україні розправляються з активістами

За минулий рік в Україні зафіксували понад 50 нападів на активістів, чотири з них закінчилися смертю. Жертвами безкарності стали адвокатка Ірина Ноздровська, ветеран АТО Віталій Олешко, харківський екоактивіст Микола Бичко і Катерини Гандзюк. Жодну справу і досі не розслідували, а замовників терору не покарали.

Резонансне вбивство херсонської активістки припинило напади, але ненадовго. З початку 2019 цього року статистика теж не втішна. 72 випадки переслідувань – це напади, погрози, підпали авто, юридичний тиск.

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В Україні зафіксували так багато нападів, що у Центрі громадянських свобод навіть вирішили створити спеціальну онлайн-мапу місць нападів. До переліку внесли усіх постраждалих представників громадянського суспільства, зокрема і побитих журналістів та учасників ЛГБТ-маршів.



Онлайн-мапа місць побиттів активістів

► Вбивство Вадима Комарова

Смертельний випадок за рік трапився лише один. У травні в Черкасах невідомі побили молотком журналіста Вадима Комарова. Чоловік викривав зловживання місцевої влади й проблеми у місцевій колонії. Чоловікові пошкодили третину головного мозку. Він помер за місяць у лікарні. Поліція спершу відкрила провадження за фактом нанесення тяжких тілесних ушкоджень, і лише згодом перекваліфікувала на замах на вбивство.



У Черкасах невідомі побили молотком журналіста Вадима Комарова

► Обстріл Євгена Найди

Ветерана бойових дій на Донбасі Євгена Найду у квітні невідомий обстріляв на вулиці у місті Кам'янське. Активіста госпіталізували, постраждали ще двоє перехожих. Підозрюваних у нападі арештували, їхні мотиви досі не розкривають.



Євген Найда

Найбільше нападів трапилося у столиці, на другому місці антирейтингу – Одеса. Там у лютому спалили авто історика і громадського діяча Олександра Бабича, який бореться проти незаконних забудов.

► Світлану Підпалу облили нечистотами

Постійно залякують волонтерів Літнього театру. Його намагаються незаконно забудувати під прикриттям одеського мера Геннадія Труханова. Захисницю театру Світлану Підпалу облили фекаліями, крім того, їй погрожують у приватних повідомленнях.



Захисницю театру Світлану Підпалу облили фекаліями

► Погрози Роману Лихачову

У серпні на Харківщині невідомі принесли вінок і вбили сокиру у двері офісу, а під квартиру принесли труну правозахисника Романа Лихачова. Той розслідує бізнес-схеми ухилення від податків у місті Чугуєві під прикриттям місцевих правоохоронців і депутатів.

► Адмін протокол на Сергія Стерненка

У Києві в січні під партійним форумом тодішнього президента Петра Порошенка активісти розгорнули банери "Так, а хто замовив Гандзюк?". На одного з учасників Сергія Стерненка склали адмінпротокол за нібито неузгоджену акцію протесту. А от при новій владі реанімували справу про напад на нього у травні минулого року. Тоді він захищаючись смертельно поранив нападника. Справу передали до СБУ. Ба більше, активістові підготували підозру в умисному вбивстві людини. Раніше ж це тлумачили як самозахист.

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А ще поліція затримувала перед другим туром президентських виборів активістів, які роздавали листівки #стопреванш проти Володимира Зеленського Такі випадки фіксували у Києві, Житомирі, Харкові. А в Рівному поліція взагалі затримала 16-річну дівчину з плакатом "імпічмент президенту". А у липні відкрили кримінальну справу проти автора відеоролика, на якому Зеленського нібито збиває вантажівка.

До нападів зараховують і штовханину із Сергієм Андрушком. Коли прес-секретарка гаранта Юлія Мендель силою намагалася перешкодити журналісту поставити питання президентові.