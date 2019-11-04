Обливают нечистотами и разбивают головы: как в Украине расправляются с активистами

За прошлый год в Украине зафиксировали более 50 нападений на активистов, четыре из них закончились смертью. Жертвами безнаказанности стали адвокат Ирина Ноздровская, ветеран АТО Виталий Олешко, харьковский экоактивист Николай Бычко и Екатерины Гандзюк. Ни одно дело до сих пор не расследовали, а заказчиков террора не наказали.

Резонансное убийство херсонской активистки прекратило нападения, но ненадолго. С начала 2019 года статистика тоже неутешительная. 72 случая преследования – это нападения, угрозы, поджоги авто, юридическое давление.

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В Украине зафиксировали так много нападений, что в Центре гражданских свобод даже решили создать специальную онлайн-карту мест нападений. В перечень внесли всех пострадавших представителей гражданского общества, в том числе избитых журналистов и участников ЛГБТ-маршей.



Онлайн-карта мест избиений активистов

► Убийство Вадима Комарова

Смертельный случай за год случился только один. В мае в Черкассах неизвестные избили молотком журналиста Вадима Комарова. Он обличал злоупотребления местных властей и проблемы в местной колонии. Мужчине повредили треть головного мозга. Он умер через месяц в больнице. Полиция сначала открыла производство по факту нанесения тяжких телесных повреждений, и только потом переквалифицировала на покушение на убийство.



В Черкассах неизвестные избили молотком журналиста Вадима Комарова

► Обстрел Евгения Найды

Ветерана боевых действий на Донбассе Евгения Найду в апреле неизвестный обстрелял на улице в городе Каменское. Активиста госпитализировали, пострадали еще двое прохожих. Подозреваемых в нападении арестовали, их мотивы до сих пор не раскрывают.



Евгений Найда

Больше всего нападений произошло в столице, на втором месте антирейтинга – Одесса. Там в феврале сожгли авто историка и общественного деятеля Александра Бабича, который борется против незаконных застроек.

► Светлану Пидпалу облили нечистотами

Постоянно запугивают волонтеров Летнего театра. Его пытаются незаконно застроить под прикрытием одесского мэра Геннадия Труханова. Защитницу театра Светлану Пидпалу облили фекалиями, кроме того, ей угрожают в личных сообщениях.



Защитницу театра Светлану Пидпалу облили фекалиями

► Угрозы Роману Лихачову

В августе на Харьковщине неизвестные принесли венок и вбили топор в дверь офиса правозащитника Романа Лихачева, а под квартиру принесли гроб. Тот расследует бизнес-схемы уклонения от налогов в Чугуеве под прикрытием местных правоохранителей и депутатов.

► Админ протокол на Сергея Стерненко

В Киеве в январе под партийным форумом тогдашнего президента Петра Порошенко активисты развернули баннеры "Так а кто заказал Гандзюк?». На одного из участников Сергея Стерненко составили админпротокол за якобы несогласованную акцию протеста. А вот при новой власти реанимировали дело о нападении на него в мае прошлого года. Тогда он, защищаясь, смертельно ранил нападавшего. Дело передали в СБУ. Более того, активисту подготовили подозрение в умышленном убийстве человека. Ранее же это толковали как самозащиту.

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А еще полиция задерживала перед вторым туром президентских выборов активистов, которые раздавали листовки #стопреванш против Владимира Зеленского. Такие случаи фиксировали в Киеве, Житомире, Харькове. В Ровно полиция вообще задержала 16-летнюю девушку с плакатом "импичмент президенту". А в июле возбудили уголовное дело против автора видеоролика, на котором Зеленского якобы сбивает грузовик.

К нападениям причисляют и толкотню с Сергеем Андрушко, когда пресс-секретарь гаранта Юлия Мендель силой пыталась помешать журналисту задать вопрос президенту.