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      Кива не знає дати Дня гідності та свободи: відео

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      Ілля Кива
      Ілля Кива / 24 канал

      Представник "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Кива назвав неправильну дату відзначення Дня гідності та свободи.

      Під час спілкування з журналістом 24 каналу, який йому поставив пряме питання, Кива заявив, що День гідності та свободи відзначають 24 серпня – тоді, коли й День Незалежності. 

      Зверніть увагу! Судимість, Правий сектор, Рада: біографія скандального Іллі Киви

      Зауважимо, що День гідності та свободи щороку відзначають 21 листопада на честь початку двох революцій: Помаранчевої революції (2004 року) та Революції Гідності (2013 року).

      Кива не знає, коли в Україні відзначають День гідності та свободи: дивіться відео 

      Що відомо про День гідності та свободи? Його своїм указом від 13 листопада 2014 року започаткував п’ятий український президент Петро Порошенко. День гідності та свободи є наступником свята Дня Свободи, що відзначали 22 листопада на честь Помаранчевої революції у 2005—2011 роках, поки його своїм указом не скасував президент-утікач Віктор Янукович.

      Радимо ознайомитися! П'яті роковини розстрілів на Майдані: хроніка кривавих подій

      які скандали та конфузи потрапляв цього року кива: 
      blog_ava
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      сьогодні
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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини політики Скандал Ілля Кива Курйозні новини
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