Черговий скандал із Кивою: Стерненко і Найєм готують заяву через погрози "відрізати голову"

Громадський активіст Сергій Стерненко та адвокат Масі Найєм готують заяву про скоєння злочину через погрози нардепа Іллі Киви у бік перехожого.

Згодом скаргу на бездіяльність слідчого скерують до суду, про це Стерненко написав на своїй твітер-сторінці.

Дивіться також: Ніби в дитсадку: Кива знову розважався в Раді – відео

"Будемо добиватись відкриття кримінального провадження за фактом погроз "відрізати голову" з боку народного депутата Киви", – додав він.

Разом із @MasiNayyem готуємо заяву про скоєння злочину та подальшу скаргу до суду на бездіяльність слідчого.



Будемо добиватись відкриття кримінального провадження за фактом погроз «відрізати голову» з боку народного депутата Киви.



Інформуватиму вас - https://t.co/mgp9JOVp37 pic.twitter.com/n0kMVNGimp — Сергій Стерненко (@sternenko) November 3, 2019

Про те, що готується відповідне звернення, написав і Найєм на своїй фейсбук-сторінці.

"Перевіримо Державне бюро розслідувань на міцність. Завтра Сергій Стерненко подасть заяву про злочин", – написав адвокат.

Кому погрожував Кива?

Незнайомцю, який поцікавився, чи Кива ховається від людей за своєю охороною. На це нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" відповів: "Ти що придурок бл**, я тобі зараз голову відріжу, с*ка".

Сам Кива вже подав свою версію подій. Він стверджує, що "за ним група провокаторів, а не журналістів". Появу цього відео нардеп пов’язує саме із активістом Стерненком.

Кива переконує, що активіст ображав не лише його, а й дітей. При цьому нардеп написав на своїй фейсбук-сторінці ще кілька образ у бік активіста і заявив, що також написав заяву у поліцію.

Відео у фейсбуці оприлюднив журналіст Денис Казанський.

Дивіться відео, як Кива погрожує перехожому: