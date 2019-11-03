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      Черговий скандал із Кивою: Стерненко і Найєм готують заяву через погрози "відрізати голову"

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      Стерненко і Найєм готують заяву через погрози Киви "відрізати голову"
      Стерненко і Найєм готують заяву через погрози Киви "відрізати голову" / 24 канал

      Громадський активіст Сергій Стерненко та адвокат Масі Найєм готують заяву про скоєння злочину через погрози нардепа Іллі Киви у бік перехожого.

      Згодом скаргу на бездіяльність слідчого скерують до суду, про це Стерненко написав на своїй твітер-сторінці.

      Дивіться також: Ніби в дитсадку: Кива знову розважався в Раді – відео

      "Будемо добиватись відкриття кримінального провадження за фактом погроз "відрізати голову" з боку народного депутата Киви", – додав він.

      Про те, що готується відповідне звернення, написав і Найєм на своїй фейсбук-сторінці.

      "Перевіримо Державне бюро розслідувань на міцність. Завтра Сергій Стерненко подасть заяву про злочин", – написав адвокат.

      Кому погрожував Кива?

      Незнайомцю, який поцікавився, чи Кива ховається від людей за своєю охороною. На це нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" відповів: "Ти що придурок бл**, я тобі зараз голову відріжу, с*ка".

      Сам Кива вже подав свою версію подій. Він стверджує, що "за ним група провокаторів, а не журналістів". Появу цього відео нардеп пов’язує саме із активістом Стерненком.

      Кива переконує, що активіст ображав не лише його, а й дітей. При цьому нардеп написав на своїй фейсбук-сторінці ще кілька образ у бік активіста і заявив, що також написав заяву у поліцію.

      Відео у фейсбуці оприлюднив журналіст Денис Казанський.

      Дивіться відео, як Кива погрожує перехожому:

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Скандал Ілля Кива Опозиційна платформа – За життя Сергій Стерненко
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