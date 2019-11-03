Черговий скандал із Кивою: Стерненко і Найєм готують заяву через погрози "відрізати голову"
Громадський активіст Сергій Стерненко та адвокат Масі Найєм готують заяву про скоєння злочину через погрози нардепа Іллі Киви у бік перехожого.
Згодом скаргу на бездіяльність слідчого скерують до суду, про це Стерненко написав на своїй твітер-сторінці.
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"Будемо добиватись відкриття кримінального провадження за фактом погроз "відрізати голову" з боку народного депутата Киви", – додав він.
Про те, що готується відповідне звернення, написав і Найєм на своїй фейсбук-сторінці.
"Перевіримо Державне бюро розслідувань на міцність. Завтра Сергій Стерненко подасть заяву про злочин", – написав адвокат.
Кому погрожував Кива?
Незнайомцю, який поцікавився, чи Кива ховається від людей за своєю охороною. На це нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" відповів: "Ти що придурок бл**, я тобі зараз голову відріжу, с*ка".
Сам Кива вже подав свою версію подій. Він стверджує, що "за ним група провокаторів, а не журналістів". Появу цього відео нардеп пов’язує саме із активістом Стерненком.
Кива переконує, що активіст ображав не лише його, а й дітей. При цьому нардеп написав на своїй фейсбук-сторінці ще кілька образ у бік активіста і заявив, що також написав заяву у поліцію.
Відео у фейсбуці оприлюднив журналіст Денис Казанський.
Дивіться відео, як Кива погрожує перехожому: