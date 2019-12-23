Как СБУшник Беззубенко получил служебную квартиру в одной из самых дорогих новостроек Киева

Журналисты программы "Наши деньги" выяснили, что 36-летний начальник первого управления экономической контрразведки СБУ Николай Беззубенко получил служебную квартиру в шикарной новостройке. В то же время, он не является бездомным и сейчас с женой живет в другой элитной новостройке.

"Джек Хаус" – одна из самых стильных и, соответственно, самых дорогих новостроек Киева. Застройщик обещает жителям "новое качество жизни" в самом сердце столицы. Только на крыше этого шикарного поместья расположены клуб, ресторан, спа, сад и даже бассейн.

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Но в последнее время рекламу "Джека" делают известным не так элитные архитектура и дизайн – как элитные правоохранительные жители. Ряд квартир там получили топ-чиновники Службы безопасности Украины. Отметим, не купили, а именно получили. Как служебное жилье.



Кто получил жилье в "Джек Хаус" Кто получил жилье в "Джек Хаус" Кто получил жилье в элитной новостройке: Экс-глава департамента контрразведки СБУ Алексей Петров.

Экс-заместитель председателя СБУ Виктор Кононенко.

Семья Николая Беззубенко. Начальника первого управления экономической контрразведки СБУ. Интересно, что Беззубенко – сам далеко не бездомный. Сейчас он живет совсем рядом с ультрадорогим "Джек Хусом". Тоже в новостройке и тоже в центре Киева. В очень дорогом жилом комплексе "Французский квартал". Квартира на 160 квадратов в этом доме записана, конечно, не на Безубенко, а на его тестя.



Беззубенко живет в жилом комплексе "Французский квартал"

И именно от туда, регулярно утром, выезжает на работу наш СБУшник. На Touareg, записанном не на себя, а на жену. Кстати, сама жена тоже не обделена. Из того же дома она выезжает на новеньком BMW X7, записанном вообще на постороннюю тетю.



Авто Беззубенко

Огромная квартира, дорогие машины – а ему еще и пафосную служебную дают. Вы уже, скорее всего, поняли две вещи. Первое – у Беззубенко с жильем и финансами все очень хорошо. Второе – Беззубенко совсем не нужна служебная квартира. Самое время спросить, а как у СБУшника все это добро появилось, и почему государство дарит ему "новое качество жизни", если у него и со старым все прекрасно?

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