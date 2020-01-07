Как журналисты "Наших денег" выиграли суд у Турчинова

После того, как расследование Bihus.info выходит на экраны, им занимаются юристы команды #Тисни. И неоднократно они выигрывают дела против главных фигурантов журналистских материалов.

Расследование об обменниках Турчинова – Лукьянчука

В мае 2017 года года вышло расследование команды "Наших денег" о сети обменных пунктов "Абсолют Финанс", что избегала сдачи налоговой отчетности.

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Как выяснили журналисты, эта сеть из более чем тысячи пунктов обмена валют записана на приближенных к бывшему нардепу "Народного фронта" Руслану Лукьянчуку и экс-главе СНБО Александру Турчинову лиц.



Расследование, в котором фигурирует Александр Турчинов и Руслан Лукьянчук

Юридически одной из совладелиц компании "Абсолют Финанс" является 23-летняя модель из Киева Илона Бродовская, которая прописана в квартире жены нардепа Лукьянчука. Она внесла в капитал компании 25 миллионов гривен.



Илона Бродовская

Ее мать, Оксана Бродовская, также является одной из владелиц компании. Она внесла в уставный капитал "Абсолюта" 34 миллиона гривен. Несмотря на управление едва ли не самым большим валютным магнатом страны, женщина работает учительницей в одной из столичных школ. Ранее она была помощницей депутата.



Оксана Бродовская

Третий совладелец компании – 74-летний отец Оксаны Бродовской. Он внес в компанию 25 миллионов гривен, но живет в селе под Киевом в квартире на 60 квадратных метров.

Сам офис компании семья получила от тещи бывшего главы СНБО Александра Турчинова – Тамары Белибы. Жена Лукьянчука Мирослава является бизнес-партнером матери Турчинова – Валентины, его жены Анны Турчиновой и тещи экс-секретаря СНБО Тамары Белибы по ООО "Институт экономики и права".



Жена Лукьянчука Мирослава является бизнес-партнером матери Турчинова

Вопреки требованиям законодательства, обменники, записанные на Бродовских, осуществляют обмен валют без кассовых аппаратов, а соответственно – без предоставления автоматической налоговой отчетности в ГФС.

Больше о расследовании смотрите в видео программы "Наши деньги" за май 2017 года:

Что происходило после выхода расследования

После выхода сюжета команда Bihus.Info получила 2 иска – один от сети обменников – с заявлением, что работают честно, отчеты подают, налоги платят. А второй – от самого Турчинова с опровержением информации о связи с обменниками.

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И если по второму иску экс-секретарь СНБО пока побеждает (суд первой инстанции принял решение в его пользу, юристы готовят апелляцию), то относительно иска "Абсолют Финанс" юристы Bihus.Info в апелляционном суде получили положительное решение по всем пунктам, кроме одного – относительно налоговой отчетности.

И в финале победили журналисты – Верховный суд оставил без удовлетворения иск Турчинова в редакцию.

О том, как развивались дела Микитася, Корчака и Бриля – смотрите в видео.