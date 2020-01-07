17:19
7 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      РОЖДЕСТВО УБИЙСТВО В КАХОВКЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Уикенд Путина в компании брутальных мужчин. Ментовские игры
      Вєсті Кремля
      16:46, 5 января
      Вести.UA. Жир: Кто спасет Дубинского. Савченко ищет работу
      Вєсті.UA
      18:05, 6 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Программы Наши деньги
      РОЖДЕСТВО УБИЙСТВО В КАХОВКЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ

      Как журналисты "Наших денег" выиграли суд у Турчинова

      Наши деньги 28 Читати новину українською

      После того, как расследование Bihus.info выходит на экраны, им занимаются юристы команды #Тисни. И неоднократно они выигрывают дела против главных фигурантов журналистских материалов.

      Расследование об обменниках Турчинова – Лукьянчука

      В мае 2017 года года вышло расследование команды "Наших денег" о сети обменных пунктов "Абсолют Финанс", что избегала сдачи налоговой отчетности.

      Читайте также: Спрятанные камеры в декольте и массажисты на "Гелендвагенах": журналисты об историях за кадром

      Как выяснили журналисты, эта сеть из более чем тысячи пунктов обмена валют записана на приближенных к бывшему нардепу "Народного фронта" Руслану Лукьянчуку и экс-главе СНБО Александру Турчинову лиц.

      турчинов лук'янчук обміники
      Расследование, в котором фигурирует Александр Турчинов и Руслан Лукьянчук

      Юридически одной из совладелиц компании "Абсолют Финанс" является 23-летняя модель из Киева Илона Бродовская, которая прописана в квартире жены нардепа Лукьянчука. Она внесла в капитал компании 25 миллионов гривен.

      ілона бродовська турчинов обміники
      Илона Бродовская

      Ее мать, Оксана Бродовская, также является одной из владелиц компании. Она внесла в уставный капитал "Абсолюта" 34 миллиона гривен. Несмотря на управление едва ли не самым большим валютным магнатом страны, женщина работает учительницей в одной из столичных школ. Ранее она была помощницей депутата.

      бродовська турчинов обміники
      Оксана Бродовская

      Третий совладелец компании – 74-летний отец Оксаны Бродовской. Он внес в компанию 25 миллионов гривен, но живет в селе под Киевом в квартире на 60 квадратных метров.

      Сам офис компании семья получила от тещи бывшего главы СНБО Александра Турчинова – Тамары Белибы. Жена Лукьянчука Мирослава является бизнес-партнером матери Турчинова – Валентины, его жены Анны Турчиновой и тещи экс-секретаря СНБО Тамары Белибы по ООО "Институт экономики и права".

      турчинов обміники
      Жена Лукьянчука Мирослава является бизнес-партнером матери Турчинова

      Вопреки требованиям законодательства, обменники, записанные на Бродовских, осуществляют обмен валют без кассовых аппаратов, а соответственно – без предоставления автоматической налоговой отчетности в ГФС.

      Больше о расследовании смотрите в видео программы "Наши деньги" за май 2017 года:

      Что происходило после выхода расследования

      После выхода сюжета команда Bihus.Info получила 2 иска – один от сети обменников – с заявлением, что работают честно, отчеты подают, налоги платят. А второй – от самого Турчинова с опровержением информации о связи с обменниками.

      Интересно! Как СБУшник Беззубенко получил служебную квартиру в одной из самых дорогих новостроек Киева

      И если по второму иску экс-секретарь СНБО пока побеждает (суд первой инстанции принял решение в его пользу, юристы готовят апелляцию), то относительно иска "Абсолют Финанс" юристы Bihus.Info в апелляционном суде получили положительное решение по всем пунктам, кроме одного – относительно налоговой отчетности.

      И в финале победили журналисты – Верховный суд оставил без удовлетворения иск Турчинова в редакцию.

      О том, как развивались дела Микитася, Корчака и Бриля – смотрите в видео.

      5 фильмов с Николасом Кейджем, которые стоит посмотреть
      сегодня
      1887
      Автор: Денис Бигус
      Теги: Новости Украины Государственная фискальная служба Деньги Журналисты Александр Турчинов Наши деньги
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 17:18 Всем вкусной кутьи: поздравления с Рождеством от украинских политиков
      Ірина Кошанська
      сегодня , 16:00 Ваші сири кращі, ніж у Франції, – у чому успіх крафтових сироварень та козячих ферм України
      Ukraїner 5639
      сегодня , 13:00 Гучні звільнення Зеленського: як змінилась Рада після виборів
      Антон Голобородько 207
      сегодня , 12:00 Томос и ребенок на табуретке, или Улучшенная версия УПЦ КП
      Михайло Дубинянський 1331
      сегодня , 09:00 Очередной переворот Мадуро в Венесуэле
      Запретное мнение 2389
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук