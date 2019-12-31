Спрятанные камеры в декольте и массажисты на "Гелендвагенах": журналисты об историях за кадром

Когда журналист разрабатывает какую-то тему, считает цифру, разбирает схематозы, пишет текст или гоняется за фигурантами – его главная задача, чтобы запомнили сюжет. Но, если спросить, что запомнилось самому журналисту – он расскажет какую-нибудь историю со съемок. Журналисты "Bihus.info" решили вспомнить самые интересные истории, которые были за кадром.

"Я никогда не встречал массажистов на "Гелендвагенах" под домом фигуранта"

Александр Курбатов: Было такое. Снимали мы сюжет об имении на Трухановом острове, где жил Александр Ткаченко "Слуги народа". Мы там общались с владельцем этого дома, с охранниками. Они говорили: "Как вам не стыдно, это дома для поддержания водного спорта, для массажистов, для спортсменов, для врачей".

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Мы как раз снимали стендап и выезжал из этого имения "Гелендваген". К нему подбежал охранник и предупредил, что мы снимаем. "Гелик" развернулся и убежал.



"Гелендваген "за воротами имения

Мы после этого "массажиста" ждали еще где-то час – может уедет. Но массажист задержался. Может, делал массаж охраннику, я не знаю.

Алиса Юрченко: А как вы поняли, что это массажист?

Александр Курбатов: Нам сказали, что спортсменов уже нет сейчас, но это домики еще для врачей, для массажистов спортсменов. Но спортсменов нет и мы решили, что это массажист, видимо, выезжает.

"Я никогда не видел или видела своего фигуранта голым"

Валерия Иванова: История началась с того, что нам очень часто присылают различные сообщения на рабочую почту и некоторые, более или менее адекватные, мы проверяем. И вот нам зрители писали, что часто видели наемников Медведчука на Трухановом острове.

Мы подумали, что возможно там может быть их место дислокации и решили проверить. Запустили беспилотник, увидели два места, где предположительно может располагаться тренировочная база, и пошли проверять.

Первоначально план был таков: мы нашли эти два места, поэтому будем наблюдать днями и ночами, сравнивать эти автомобили с теми, кто приезжал в офис Медведчука и докажем, что там их тренировочная база. А потом решили просто пойти проверить, постучать в ворота и спросить у людей, что там находится.

Мы пошли туда с нашим видеооператором Рустамом, постучали и нам открыл мужчина в футболке с шевроном "Шторм" – наемников Медведчука. Когда я начала спрашивать: "Видели ли вы наемников каких-либо охранной фирмы, которая здесь имеет место дислокации?", То мужчина заверил, что нет, таких не видели, стоя в футболке с этим шевроном.



Мужчины из истории Валерии

А после этого он закрыл быстро ворота и ко мне на разговор вышли два обнаженных мужчины без футболок.

"Я никогда не прятала камеру в декольте оператора"

Марина Ансифорова: Не то чтобы я хотела проверить размер груди моего оператора, но у нас была такая ситуация. Мы снимали в Сен-Тропе пляжную вечеринку Андрея Довбенко, куда потом приехал Андрей Богдан. Мы понимали, что надо снять гостей, но мы не могли это физически сделать, потому что постоянно ходили охранники вокруг этого пляжного клуба.

Мы понимали, что надо как-то осторожно это снять, но притворяться, что мы аккуратно лежим, загораем в 8 часов вечера, когда уже было темно, – это было не очень естественно.



Скриншот с видео Марины Ансифоровой

Я из волос оператора Ани снимала на камеру всех гостей, потому что так охранникам этого не было видно. А когда они подходили к нам, я быстренько прятала камеру в ее декольте, чтобы они ничего не заметили.

Больше историй от журналистов – смотрите в видео.