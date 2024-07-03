Так, Виктор Орбан отметил, что звучало от него во время встречи с президентом Украины. А также какой была позиция Владимира Зеленского относительно заявлений венгерской стороны.

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Что сказал Орбан о разговоре с Зеленским

Виктор Орбан в интервью отметил, что пресс-конференция с Владимиром Зеленским была "немного прохладной". Ведь, по словам венгерского лидера, ожидания у украинской стороны "были очень высокими и неуверенными".

Премьер-министр Венгрии также в очередной раз пытался отрешиться от войны в Украине, говоря, что "мы имеем другую позицию", "это не наша война". А венгерский интерес, как сказал в комментарии журналисту, Орбан, "это не продолжение войны, а скорее мир".

Время идет, и мир очень важен. Однако моя миссия не заключалась в том, чтобы убедить Зеленского или сделать ему предложение (относительно прекращения огня – 24 Канал). А в том, чтобы прояснить, в чем его предложение и где его лимиты, когда мы говорим о мире,

– сказал в интервью Орбан.

Кроме того, глава венгерского правительства заявил, что его предложение заключалось лишь в том, чтобы сделать отчет для Европейского Совета относительно возможности мира.

Как, по словам венгерского премьера, реагировал Зеленский

Виктор Орбан также отметил, что относительно мира в Украине "есть некоторые предложения, но не так много времени". Также венгерский лидер почему-то вспомнил в интервью о религии, отметив, что "с христианской точки зрения, каждый день – это потерянный день, потому что каждый день умирают люди".

В то же время венгерский премьер признался, что все же продвигал нарратив о прекращении огня с Россией, который, по его мнению, должна была бы инициировать Украина.

"Моя идея заключалась в том, чтобы спросить Зеленского, почему мы не изменим очередность, каково его мнение о возможности введения режима прекращения огня сначала. Даже ограниченного, на несколько недель. И в течение этого периода инициировать переговоры", – заявил Орбан.

По словам премьер-министра Венгрии, президент Украины на его слова о прекращении огня ответил, что у него есть некоторые сомнения, что это как-то поможет в приближении мира.

Он не был очень рад, и сказал: "Давайте об этом подумаем",

– сказал в интервью Виктор Орбан.

Кроме того, венгерский лидер громко заявил, что у Зеленского якобы есть негативный опыт с предыдущими прекращениями огня, которые, по его интерпретации, "не были удачными для Украины".

Напомним, что Виктор Орбан 2 июля впервые за 12 лет совершил официальный визит в Киев. Во время переговоров с Владимиром Зеленским венгерский премьер предложил "прекратить огонь" и "начать вести переговоры" с Россией.

По словам, заместителя главы Офиса Президента Игоря Жовквы президент выслушал это предложение, но в ответ изложил четкую и известную позицию Украины. То есть, что наше государство уже предложило площадку для начала выстраивания цепочки в отношении мира в виде Саммита мира.