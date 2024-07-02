Такое мнение 24 Каналу высказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что Россия сейчас пытается продвинуть "заморозку" боевых действий.

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Что известно о визите Орбана в Украину

По мнению Свитана, Россия была бы не против от определенной "заморозки" боевых действий. Сейчас их летняя кампания подходит к завершению. Им нужно около 3 месяцев подготовки к осенне-зимнему этапу. Если боевые действия будут продолжаться и далее, то они будут переформатироваться под огнем.

Сейчас о переговорах много слышим от "говорящих голов" из Москвы. Орбан отработал "плюшки" из Москвы. Но он прекрасно знал, каким будет ответ нашего военно-политического руководства,

– считает Свитан.

Кроме того, Орбан выполнял еще ряд задач. Не секрет, что Венгрия с 1 июля начала председательство в Совете ЕС. Для конструктивной работы с европейскими партнерами им также нужен, в частности, хороший тон в отношениях с Украиной.

Вполне вероятно, что Орбан также обсуждал с Зеленским преференции для венгерского сообщества. Вряд ли наше государство будет для этого менять Конституцию. Но, вероятно, определенные незначительные решения будут.

Обратите внимание! Орбан во время визита в Украину во время визита в Украину предложил Зеленскому сделать "перерыв" и прекратить огонь, чтобы потом начать переговоры.