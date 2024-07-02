Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що Росія зараз намагається просунути "заморозку" бойових дій.

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Що відомо про візит Орбана до України

На думку Світана, Росія була б не проти від певної "заморозки" бойових дій. Зараз їхня літня кампанія підходить до завершення. Їм потрібно близько 3 місяців підготовки до осінньо-зимового етапу. Якщо бойові дії триватимуть і надалі, то вони будуть переформатовуватися під вогнем.

Зараз про переговори багато чуємо від "говорящих голів" з Москви. Орбан відпрацював "плюшки" з Москви. Але він прекрасно знав, якою буде відповідь нашого військово-політичного керівництва,

– вважає Світан.

Крім того, Орбан виконував ще низку завдань. Не секрет, що Угорщина з 1 липня почала головування в Раді ЄС. Для конструктивної роботи з європейськими партнерами їм також потрібні, зокрема, хороший тон у відносинах з Україною.

Цілком ймовірно, що Орбан також обговорював із Зеленським преференції для угорської спільноти. Навряд чи наша держава буде для цього змінювати Конституцію. Але, ймовірно, певні незначні рішення будуть.

Зверніть увагу! Орбан під час візиту до України запропонував Зеленському зробити "перерву" та припинити вогонь, щоб потім почати перемовини.