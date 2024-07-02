Во время своего визита в украинскую столицу Виктор Орбан предложил Зеленскому "прекращение огня". Он отметил, что война, в которой живут украинцы, интенсивно влияет на безопасность Европы.

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Инициативы Зеленского требуют времени

По словам, венгерского премьера, они очень высоко ценим все инициативы господина президента Зеленского ради достижения мира, но они требуют много времени.

Именно из-за правил международной дипломатии они усложнены и я попросил господина президента подумать о том, нельзя ли немножко иначе пойти. Сделать перерыв,

– объяснил Орбан.

Он добавил, что имеет в виду прервать огонь и затем продолжить, начать переговоры. Он считает, что прекращение огня будет способствовать ускорению темпа этих переговоров.

Виктор Орбан известен своими пророссийскими взглядами. Он неоднократно подчеркивал,, что Украина не может победить Россию. Кроме этого, Венгрия также блокирует важные решения ЕС относительно нашего государства.

Во время своего визита в украинскую столицу Виктор Орбан предложил Зеленскому "прекращение огня". Он отметил, что война, в которой живут украинцы, интенсивно влияет на безопасность Европы.

Смотрите также Преследует две цели: для чего Орбан приехал в Украину впервые с начала полномасштабной войны

Инициативы Зеленского требуют времени

По словам, венгерского премьера, они очень высоко ценим все инициативы господина президента Зеленского ради достижения мира, но они требуют много времени.

Именно из-за правил международной дипломатии они усложнены и я попросил господина президента подумать о том, нельзя ли немножко иначе пойти. Сделать перерыв,

– объяснил Орбан.

Он добавил, что имеет в виду прервать огонь и затем продолжить, начать переговоры. Он считает, что прекращение огня будет способствовать ускорению темпа этих переговоров.

Виктор Орбан известен своими пророссийскими взглядами. Он неоднократно подчеркивал,, что Украина не может победить Россию. Кроме этого, Венгрия также блокирует важные решения ЕС относительно нашего государства.