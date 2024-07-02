Несколько дней назад в Москву с тайным и неанонсированным визитом прибыл открытый фанат Гитлера и Путина Канье Уэст. Во вторник, 2 июля, таким же образом в Киев прибыл главный триггер европейской политики премьер Венгрии и фанат России Виктор Орбан. И если о планах Канье знают лишь некоторые из его мнимых личностей, то планы Орбана куда понятнее.

Начнем с того, что это очень редкое событие – ранее Орбан не приезжал ни к Зеленскому, ни к Порошенко. Последний визит венгерского лидера был еще во времена Януковича в далеком довоенном 2012-м.

24 Канал рассказывает, для чего же венгерский премьер посетил Украину и чего следует ждать от его визита.

К теме Орбан пообещал "первые шаги" к миру во время визита в Киев



Виктор Орбан в Киеве / Фото Miniszterelnöki Sajtóiroda / Fischer Zoltán / MTI / MTVA

Что не так в отношениях Украины и Венгрии

На это были свои причины: уже много лет Орбан выступает агентом влияния России в ЕС и играет амплуа постоянного критика Украины. Уже 20 лет официальный Будапешт всячески выкручивает на менее официальному Киеву руки, блокируя наш путь в Европу.

Постоянным аргументом Орбана и его команды является венгерское меньшинство на Закарпатье. Орбан часто выступает от его имени, а также делает все, чтобы создать в глазах Европы картинку едва ли не "геноцида венгров" в Украине.

Здесь Венгрия использует давнюю тоску по утраченным территориям, некогда входившим в состав монархии Габсбургов, где венгры были второй титульной нацией. К слову, Украина здесь не одна, такие же "исторические" претензии венгры имеют не только к ней, но и к Румынии и Словакии. Однако последние, в отличие от Украины, защищены членством в ЕС (и НАТО).

В то же время Украина такого зонтика безопасности не имеет, поэтому Виктор Орбан и выкручивает нам руки. И делает это на радость Москвы.



Зеленский приветствует Орбана в Киеве / Фото Miniszterelnöki Sajtóiroda / Fischer Zoltán / MTI / MTVA

Венгрия и Россия действуют совместно?

Сейчас есть все основания считать, что здесь Россия и Венгрия действовали (и, возможно, до сих пор действуют) совместно. Возможно, россияне сообщили Будапешту о предстоящем вторжении в Украину зимой 2022 года. Известно, что существовал план раздробления Украины после российского вторжения, по которому Закарпатье должно было перейти Румынии.

На это указывает, в частности, официальное письмо от Госдумы России с подписью тогда еще тогда живого заместителя спикера Владимира Жириновского, в котором Кремль предлагал Польше, Румынии и Венгрии принять участие в разделе западной части Украины. Польский МИД это письмо обнародовал и сразу осудил, а вот Венгрия, похоже, рассматривала это предложение как реальное.

Венгрия... открыто заявляет о своем сотрудничестве с Россией. Более того, она заранее была предупреждена Путиным о том, что будет нападение на нашу страну... Она почему-то считала, что может забрать часть своей территории. Этого никогда не будет. Эта страна, которая так себя вела, – посмотрим, какие последствия будут по итогам войны для этой страны,

– тогдашний секретарь СНБО Алексей Данилов 3 мая 2022 года в эфире национального телемарафона прямо обвиняет Венгрию в сотрудничестве с оккупантами.

За все время полномасштабного вторжения Венгрия и лично Орбан сделали все возможное, чтобы заблокировать как военную, так и финансовую помощь Украине. Осенью 2022 года Орбан вообще объявил Зеленского своим врагом, обвинив Украину во вмешательстве в парламентские выборы в Венгрии и поддержке его оппонентов.

Обратите внимание! Украина этого не делала, а мощный оппонент появился сам по себе уже в начале 2024 года – это Петер Мадьяр, бывший орбанист, а ныне лидер партии "Тиса", которая уже разорвала электорат Орбана и его партию "Фидес" на выборах в Европарламент и не планирует останавливаться.



Это, кстати, еще один аргумент в копилку тех, кто считает, что Орбан стал добрее в 2024-м.

Кроме прямого вреда Украине Орбан также блокировал санкции против России (хоть и вынужден был заморозить некоторые российские активы). На этот раз Орбан выкручивал руки уже всему ЕС. В итоге он так разозлил европейских лидеров, что те прибегли уже к жестким действиям по отношению к нему. Лишь под их давлением и с риском не получить дотации от ЕС Орбан со скандалом "дал добро" на выделение Украине новых кредитов и не стал блокировать процесс вступления Украины в ЕС (знаменитый "выход на кофе" в декабре 2023 года).

Лед тронулся?

Кстати, дата 25 июня 2024 как начало старта переговоров о вступлении Украины и Молдовы – также не случайность, а специально выбранный момент и "страховка" на случай, если Венгрия попыталась бы заблокировать процесс.

С 1 июля именно Венгрия начинает свой 6-месячный срок председательства в ЕС и именно этого опасались все. Но этого не произошло. Наоборот, 2 июля киевские водители увидели на столичных дорогах кортеж венгерского премьера. Тот неожиданно прибыл в Украину, хотя накануне намекал об этом в интервью.

Если вы посмотрите завтрашнюю прессу, вы уже увидите первые шаги,

– Орбан в интервью М1 1 июля напускает туман, который развеется на следующий день в Киеве.

Этому визиту предшествовал личный разговор президента Зеленского и Орбана на полях Саммита ЕС в Брюсселе. Лидеры двух стран разговаривали довольно эмоционально, однако никто не знал о чем именно.

Зеленский и Орбан общаются в Брюсселе: смотрите видео

Примерно то же самое было и во время их короткой встречи в Буэнос-Айресе, куда оба прибыли на инаугурацию Хавьера Милея.

Сегодня Орбан и Зеленский вместо короткого разговора провели полноценные переговоры с обязательной пресс-конференцией и вопросами от журналистов, где оба смогут рассказать о чем же договаривались.

Для чего Орбан приехал в Киев: две цели

Прежде всего всех интересует истинная цель визита – она не анонсирована, как и сам визит. Но все хотят знать, в каком качестве прибыл Орбан в Киев. Здесь может быть несколько вариантов, а может быть и комбинация из всех.

Первый. Орбан приехал к Зеленскому как лидер Венгрии. Это мощный сигнал, ведь раньше Орбан избегал этого и вместо себя посылал своего министра иностранных дел Петера Сийярто (он при Орбане выполняет функции специального посланника).



Орбан и Зеленский в Киеве, 2 июля 2024 / Фото Miniszterelnöki Sajtóiroda / Fischer Zoltán / MTI / MTVA

Также это знак нормализации отношений между двумя государствами и здесь Орбан идет по пути своего словацкого коллеги Роберта Фицо, который дважды посещал Украину зимой 2024 года и провел плодотворные переговоры с Денисом Шмыгалем и другими украинскими министрами. После этих переговоров лед между двумя странами тронулся и были преодолены многочисленные табу, в частности решен вопрос военной помощи – в настоящее время, напомним, Словакия является частью Чешской снарядной инициативы.

К теме Украина в ЕС до 2030: насколько это реально, сможет ли Орбан заблокировать вступление и что будет дальше

Если визит Орбана будет иметь похожие результаты, это будет безусловный успех, однако история нелюбви официальной Венгрии к Украине значительно глубже, а соответственно и переговоры будут сложнее.

Предпосылкой встречи было решение вопроса национальных прав. В течение последних недель удалось достичь договоренностей. Они смогут объявить об этом как об успехе. Об этом пишет британское издание Guardian, которые первые написали о визите Орбана в Киев, цитируют своего анонимного информатора из венгерского правительства о цели визита.



Орбан и Зеленский во время переговоров в Киеве / Фото Miniszterelnöki Sajtóiroda / Fischer Zoltán / MTI / MTVA

Напомним, сейчас Венгрия выдвинула Украине список из 11 претензий, только после удовлетворения которых Будапешт якобы должен согласиться на переговоры о евроинтеграции.

Наиболее скандальным пунктом из 11 является требование признания всего Закарпатья этнической венгерской территорией. В Киеве такое требование назвали неприемлемым, но пообещали подумать о других. Возможно, о результатах этих размышлений скоро узнаем.

Второй вариант. Орбан прибыл как посланник "русского мира" (хотя сам утверждает, что европейского), а разговор о правах венгроязычного меньшинства Украины – лишь повод. Дружеские отношения с Москвой и Пекином (недавно китайский лидер Си Цзиньпин гостил в Венгрии) ни для кого не являются секретом.

Это делает венгерского премьера потенциальным уважаемым эмиссаром от "оси зла". Несмотря на всю пророссийскость он все же является европейцем (сейчас даже председательствует в ЕС), также всем известна любовь Орбана к Трампу (кстати, взаимная, только Трамп не помнит, из какой страны его друг). Таким образом, он вполне рукопожатный и наделен статусом. Это не Мединский и не, при всем уважении, африканские лидеры, приезжавшие в Киев в 2023 году на разведку.



Зеленский и Орбан / Фото Miniszterelnöki Sajtóiroda / Fischer Zoltán / MTI / MTVA

Если это так, то Орбан может передать Зеленскому реальные предложения от Путина, а не угрозы накануне Саммита мира. Тогда шантаж Путина не сработал – в Швейцарии над его якобы грозными заявлениями все дружно посмеялись и выставили неадекватом, который потерял берега и не понимает, что происходит. Теперь пришло время реалистичных предложений.

Что это такое и есть ли они вообще – пока неизвестно, но Путин должен понимать, что его время истекает. Российская армия не может победить, теряет людей и технику, санкции медленно, но убивают российскую экономику и не дают агрессору восстанавливать свой вооруженный и снарядный потенциал.

К теме Что не так с новым мирным планом Трампа и существует ли он вообще

Зато Украина преодолела кризис начала 2024 года и сейчас имеет постоянную помощь от Запада, ожидает новое оружие, получает снаряды и восстанавливает паритет на поле боя, почти решила проблемы с мобилизацией и финансовыми гарантиями – также наконец начала получать деньги от российских активов.

Все это и многое другое говорит о том, что преимущество переходит к Украине и именно она будет иметь его в войне на истощение. И все это должна учитывать Россия, если действительно хочет вести переговоры с Украиной.

Да, это будет неприятно для Москвы и лично Путина, но сейчас пришло время фиксировать убытки. Если Путин действительно желает сохранить свое государство и остатки его величия – он должен это сделать.

Для чего Орбан просит "прекращения огня"

На совместной пресс-конференции Орбан подтвердил все предположения, когда попросил Зеленского о режиме временного прекращения огня на фронте.

Война, в которой вы сейчас живете, очень интенсивно влияет и на безопасность Европы. Мы очень высоко ценим все инициативы господина президента Зеленского ради достижения мира. Эти инициативы требуют много времени. Именно из-за правил международной дипломатии они усложнены и я попросил господина президента подумать о том, нельзя ли немножко иначе пойти. Сделать перерыв. Прервать огонь и потом продолжить, начать переговоры,

– Виктор Орбан во время совместного брифинга с президентом Владимиром Зеленским.

Слова Орбана будто повторяют известную фразу самого Зеленского "надо просто перестать стрелять": за которую он потом много раз оправдывался. Но времена изменились – то, что имело смысл 5 лет назад, сейчас просто не работает.

Прекращение огня зависит не от Украины – мы являемся жертвами нападения России, которая сейчас имеет инициативу на фронте и является инициатором геноцидной войны.

Более того, нет никаких гарантий того, что Россия не использует это возможное перемирие для накопления ресурсов для новых геноцидных атак против Украины, просто не существует. Этого не может не понимать Орбан. Поэтому с такими предложениями он должен ехать к Путину и говорить это ему.