По словам местных, взрывы со стороны моря были слышны в течение 30 минут. Об этом пишут российские СМИ, передает 24 Канал.

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Что известно об атаке морских дронов на Новороссийск

Около 3 ночи появилась информация о том, что Новороссийск атакуют неизвестные безэкипажные катера. Власти призвали местных жителей не подходить к окнам, спрятаться в комнате, окна которой не выходят на море, или в помещениях без окон и со сплошными стенами.

Впоследствии появилась информация, что вблизи Новороссийска российский флот отражает атаку морских дронов.

В Новороссийске отражают атаку безэкипажных катеров... Не находитесь на открытом пространстве у моря, – написал мэр Новороссийска Андрей Кравченко.

Некоторые российские СМИ уже успели заявить, что несколько безэкипажных катеров якобы были уничтожены. Впрочем, официальной информации о последствиях атаки пока нет.

Добавим, что из-за атаки морских дронов, в Новороссийске перекрывали движение в районе набережной.

"В районе набережной от улицы Исаева до Алексеева ограничено движение. Не выезжать", – сообщил заместитель мэра.

Впоследствии городской голова сообщил, что движение восстановили.

Обратите внимание! Новороссийск – главный российский порт на Черном море и одновременно военно-морская база. После ударов украинских дронов и ракет по базам в Крыму туда была переведена часть Черноморского флота России.