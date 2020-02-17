Состояния родственников впечатляют: резонансные подробности о "скромной" жизни таможенников

Пока таможенники работают и получают скромную зарплату, у их родственников внезапно появляются квартиры и джипы. Подробнее о "счастливчиках" и их состояниях – читайте дальше.

Энергетическая таможня

Энергетическая таможня контролирует прохождение границы и собирает таможенные платежи за такие товары как топливо, нефть, газ и электроэнергия. 111 миллиардов – столько в год она собирает в бюджет, это треть сборов всей таможенной системы.

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Это они могут вбухать украинскому "Нафтогазу" восьмимиллиардный штраф за то, что он не признает и поэтому не растаможивает несанкционированные поставки российского "Газпрома" на неподконтрольные территории.

Это их руками СБУ может заблокировать импорт сжиженного газа, перераспределяя рынок под фирмы, связанные с кумом Путина – Медведчуком.

Энергетическую таможню возглавляет Андрей Хомяк. Большое количество его имущества, оформленного на маму-пенсионерку, привлекло внимание журналистов, когда он был не руководителем, а лишь заместителем.



Андрей Хомяк руководит Энергетической таможней

За несколько месяцев до выхода на пенсию на нее оформили кроссовер KiaSorento, совершенно новый, а это – под 40 тысяч долларов. Ездить на нем, конечно же, стала не мама, а сам таможенник.

Тогда же она стала владелицей квартиры в киевской новостройке. Однокомнатная – но в бизнес-классе, на тот момент обошлась в примерно 60 тысяч долларов. Квартиру ей якобы подарили. Почему якобы – потому дарила односельчанка отца Хомяка, не смогла объяснить – ни откуда, ни на что.

Чуть позже мать Хомяка приобрела еще одну квартиру, более чем 100 квадратов, в ЖК "Французский квартал". Тоже бизнес-класс, центр Киева, по тогдашним ценам – не менее 150 тысяч долларов.



Жилой комплекс "Французский квартал"

До выхода на пенсию мать Хомяка работала на хорошей должности в налоговой – возглавляла отдел контроля за финансовыми учреждениями. И на хорошей зарплате – последняя перед пенсией составляла примерно тысячу долларов в месяц.

Но две квартиры и машина – это 250 тысяч долларов, то есть зарплата за 20 лет. Если без якобы подаренной однокомнатной – 16 лет.

Сам Хомяк, судя по его декларации, зарабатывает немного. За последние пять лет – его зарплата колеблется от 9 до 18 тысяч гривен в месяц. И если верить декларации, у него нет ничего своего, кроме старого гаража.



Зарплата Андрея Хомяка в 2015-2018 годах

Жена таможенника работает нотариусом, официально – не слишком успешна. Ее годовой доход колеблется от 170 до 270 тысяч гривен, то есть максимум 23 тысяч в месяц. Большую часть такого заработка должна съедать аренда офиса (он у нее в самом центре Киева) и регулярные зарубежные путешествия (банальные Египет, Францию ​​и Италию даже не считаем, ведь что ни год – то Дубай, Таиланд и Монако).

Три года назад Хомяк обещал все объяснить, но вместо этого таможенник заявил, что мама не разрешает общаться с журналистами о ее имуществе. Очевидно, у его руководства эти факты не вызвали удивления, и он продолжил работать на руководящей должности, а его семья – обрастать недвижимостью.

Летом 2018 года на 70-летнюю тещу Хомяка оформили двухкомнатную квартиру в том же "Французском квартале". Ее рыночная стоимость – примерно 150 тысяч долларов.

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Теща таможенника, в настоящее время пенсионерка, раньше жила в небольшом пгт в Ровенской области, где по словам ее односельчан была учительницей в школе. После выхода на пенсию оформила себе ФЛП, чтобы сдавать в аренду недвижимость. Вот только налоговой о ее доходах от бизнеса за последние 10 лет ничего не известно. Или о каких-либо других доходах, которые могли бы объяснить такую ​​покупку.

Сегодня Хомяк руководит Энергетической таможней в статусе исполняющего обязанности. Вся таможня – в процессе реформирования и всех руководителей подразделений выбирают на открытых конкурсах. Если конкурсной комиссии придется проводить собеседования, очень советуем спросить о финансовых приключениях двух пенсионерок в его семье.

Полесская таможня

Алексей Мужев председательствует в Полесской таможне, которая объединяет Ровенскую, половину Волынской и четверть Хмельницкой областей. От Мужева на таможне уже дважды пытались избавиться, но не смогли.



Алексей Мужев возглавляет Подольскую таможню

На Полесье Мужев – человек новый, до этого он всю свою жизнь работал на таможне в Запорожье. В 2015 году его оттуда уволили с формулировкой "однократное грубое нарушение". Какое – неизвестно, но известно, что в том году на таможне был масштабный аудит, по результатам которого взлетели головы руководителей вплоть шести областей. Как всегда – контрабанда и уклонение от налогов через схемы "оборванного транзита".

Но запись о "однократном грубом нарушении" по неизвестным причинам признают недействительным и таможенник восстановился в должности. Через полгода Мужева снова уволили, уже через длительное отсутствие на работе 150 дней. Вот только дни неправильно посчитали – таможенник выиграл суд и возобновился снова.

Почему таможенник так настойчиво пытается остаться на госслужбе? Зарплата самого Мужева – до 2018 году была совсем невысока. Его жена, еще недавно была в декрете, и работала на минималку. Для семьи с двумя детьми – едва концы строить.



Жена Алексея Мужева

Но тут на помощь пришла супер успешная бизнес-теща. Которая одним махом купила две квартиры в новостройке (рыночная стоимость 75 тысяч долларов), "нулевой" Tiguan за 40 тысяч долларов и еще 500 тысяч гривен деньгами заняла дочери.

А еще Мужеву финансово помогала сестра его жены. Она, например, купила у него земельный участок за 10 тысяч долларов. Опустим вопрос, зачем молодой девушке кусок поля в селе.

Интереснее, откуда у нее десятка, если до этой покупки она работала в государственном банке, а после – была вообще безработной и жила на соцвыплаты. Так это выглядит официально в их декларациях. Хотя неофициально это больше выглядит как легализация десятки через фиктивную земельную сделку.



Журналисты Bihus.info пообщались с Мужевым

Все это время Мужев возглавлял Подольскую таможню как в. о. руководителя, пока через открытый конкурс не изберут нового. Таможенник дошел до финала, был среди топ-5 претендентов, прошел собеседование. Там, что интересно, его никто не спрашивал обо всем, указанном нами выше.

Однако это не означает, что о Мужевом мы не услышим. Конкурсы на новую таможню еще только начались. Неудача на одном не мешает ему подаваться на следующие.

Больше – смотрите в видео.