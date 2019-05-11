Как работники СБУ зачистили рынок сжиженного газа под Медведчука

Сжиженный газ завозится из-за рубежа, преимущественно из России. Его импорт и продажа в Украине – огромная денежная жила. Так, в сентябре 2017 года Антимонопольный комитет открыл дело по антиконкурентным действиям на рынке сжиженного газа.

Тогда все подумали, что регулятор проникся историей, когда руками СБУ рынок зачистили под небольшой круг компаний, рассказал в своем видеоблоге "Право на достоинство" автор и председатель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

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Шабунин отметил, что во времена президентства Порошенко Антимонопольный комитет помогал обогащаться куму Путина – Виктору Медведчуку за счет украинцев.

В августе 2017 года произошел мощный скачок цен на автогаз. Тогда выяснилось, что рынок зачищали от конкурентов для четырех компаний из Виргинских островов, цепочка контроля которых приводила к окружению Медведчука,

– заявил Шабунин.

Он заверил, что Антимонопольный комитет тогда очень быстро закрыл дело. "Уже в июне 2018 года регулятор представил ее результаты – почти 50 миллионов гривен штрафа получили 16 кампаний, однако среди них ни одной фирмы Медведчука", – ответил глава Центра противодействия коррупции.

Шабунин добавил, что когда Комитет исследовал безосновательное повышение цен на автогаз, он вообще не коснулся истории с зачисткой СБУшниками рынка под Медведчука, не затронул блокировку работы рынка, и вообще не коснулся большинства медведчуковских компаний.

Видео полного выпуска видеоблога "Право на достоинство" с Виталием Шабуниным за 11 мая 2019