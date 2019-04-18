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      Почему запрет Россией экспорта нефти может сделать украинцев заложниками Медведчука

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      Россия заговорила о запрете продажи российского бензина и дизтоплива. Правда, российский "запрет" будет действовать не для всех. Выборочно тамошнее правительство будет предоставлять разрешения на экспорт нефтепродуктов отдельным компаниям, среди которых есть и фирмы кума Путина Виктора Медведчука.

      Российская Федерация вводит против Украины новые санкции. С 1 июня Украина будет иметь ограничение на импорт собственных продуктов в Россию. В частности, продукции машиностроения, легкой промышленности и металлообработки.

      Читайте также: Россия запретила экспорт в Украину

      Покупаем мы до сих пор в России преимущественно дизтопливо – зависимость от российского продукта 42%. А также – сжиженный газ, доля которого на украинском рынке – 29%. Доля бензина – не существенна, говорят эксперты. Поэтому, в целом, резкого дефицита от российских санкций украинцы не должны почувствовать.

      Где еще можно покупать топливо? В украинских трейдеров есть целый месяц до введения санкций. И рынок имеет время, чтобы переориентироваться на других поставщиков нефтепродуктов – Беларусь, Литву, Польшу и др.

      Украина не отстранена от мира. Мы имеем связь с европейскими странами-производителями, мы имеем выход к морю. В Украине работает несколько перевалок в Черном море. То есть можно загружать, покупать танкерами и везти в Украину,
      – сказал аналитик консалтинговой компании UPECO Александр Сиренко.

      Как поднимутся цены на топливо?

      Плохая новость в том, что нефтепродукты для украинских потребителей подорожают. Тонна нефтепродуктов в обход России может подорожать на 100 долларов. То есть будем иметь повышение дизтоплива на 1,5 гривны за литр, а сжиженного газа – на 2 гривны.

      Так, эксперт по вопросам деятельности нефтегазового рынка Сергей Куюн опубликовал информацию относительно запрета России экспорта нефти.

      1. Основные позиции российского импорта – дизельное топливо и сжиженный газ, 40%.

      2. Что касается дизеля, то замена произойдет за счет белорусов, морских поставок и увеличения переработки на "Укртатнафте". В среднем цены вырастут на 1-1,5 гривны за литр.

      3. Бензин заменят за счет моря, Казахстана и западной границы. В среднем цены вырастут на 2 гривны за литр по сравнению с нынешним уровнем.

      Но, по его словам, чтобы перейти на новые источники поставок необходим месяц.

      Но это все временные меры. Ведь Украина имеет ресурсы обеспечивать себя нефтепродуктами, не покупая импортные. Украинское правительство в предыдущие 5 лет делало все возможное, чтобы отказаться от российского газа, но вопрос самообеспечения бензином и дизелем замалчивался. А тем временем доля украинского продукта уменьшалась, поэтому своего нефтепродукта, говорят эксперты, осталось мало.

      Украина, к сожалению, потеряла заводы по нефтепереработке, где производились качественные бензины и дизельное топливо. Лисичанский НПЗ находится в так называемой серой зоне, очень близко к боевым действиям и восстановить его работу маловероятно,
      – добавил эксперт.

      Украинцы могут стать заложниками Медведчука

      Угрозы России украинские аналитики считают политическим шагом, потому что экономические потери может понести не только Украина, но и российские поставщики горючего. Впрочем, дьявол спрятан в деталях. Эксперты утверждают, что треть рынка дизельного топлива в Украине контролирует кум Путина Виктор Медведчук, в частности по нефтепроводу "Самара-Западный".

      Ему Кремль вряд ли запретит экспортировать что угодно.

      Если Россия сейчас "отрежет" этого пророссийского политика от бизнеса, то очевидно у него не будет каналов для дальнейшего развития,
      – считает Александр Сиренко.

      Таким образом нововведения Москвы могут сделать украинских водителей – заложниками Виктора Медведчука. Ибо русский так называемый "запрет" фактически делает кума Путина монополистом на рынке. А для России – политическим инструментом влияния на решения украинской власти.

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      Автор: Марина Молька, Леся Выговская
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости России Санкции России против Украины Санкции Горючее Виктор Медведчук нефть
      Источник: 24 канал
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