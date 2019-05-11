Як працівники СБУ зачистили ринок скрапленого газу під Медведчука

Скраплений газ завозиться з-за кордону, переважно з Росії. Його імпорт та продаж в Україні – величезна грошова жила. Так, у вересні 2017 року Антимонопольний комітет відкрив справу по антиконкурентних діях на ринку скрапленого газу.

Тоді всі подумали, що регулятор перейнявся історією, коли руками СБУ ринок зачистили під невелике коло компаній, розповів у своєму відеоблозі "Право на гідність" автор та голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

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Шабунін зазначив, що за часів президентсва Порошенка Антимонопольний комітет допомагав збагачуватися куму Путіна – Віктору Медведчуку за рахунок українців.

У серпні 2017 року відбувся потужний стрибок цін на автогаз. Тоді з’ясувалось, що ринок зачищали від конкурентів для чотирьох компаній із Віргінських островів, ланцюжок контролю яких приводив до оточення Медведчука,

– заявив Шабунін.

Він запевнив, що Антимонопольний комітет тоді дуже швидко закрив справу. "Вже у червні 2018 року регулятор презентував її результати – майже 50 мільйонів гривень штрафу отримали 16 кампаній, проте серед них жодної фірми Медведчука", – відповів голова Центру протидії корупції.

Шабунін додав, що коли Комітет досліджував безпідставне підвищення цін на автогаз, він взагалі не торкнувся історії з зачисткою СБУшниками ринку під Медведчука, не торкнувся блокування роботи ринку, і взагалі не торкнувся більшості Медведчуківських компаній.

Відео повного випуску відеоблогу "Право на гідність" з Віталієм Шабуніним за 11 травня 2019