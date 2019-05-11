Як за часів президентства Порошенка Медведчук збагачувався за рахунок українців

Ще з радянських часів через нафтопровід "ПрикарпатЗахідтранс" до Європи йшли нафтопродукти з Росії та Білорусі. Трубопровід належав російській "Транснафти". У 2014 році прокачка зупинилась, а сам трубопровід повернули до державної власності України. Однак, ненадовго. У 2015 році за одне засідання суд віддав трубопровід назад росіянам.

В попередньому блозі я розповідав вам, як за період президенства Петра Порошенко Антимонопольний комітет допомагав Рінату Ахметову монополізувати цілі галузі, а значить ставати багатшим за наш рахунок.

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Якщо у 2013 році статки олігарха оцінювали у чотири мільярди доларів, то на 2019 рік вони виросли до шести мілярдів. Окрім того, монополізація Ахметовим енергетичних ринків дає йому можливість одним легким порухом рубильника вимкнути світло по всій країні.

Сьогодні розповів вам, як за часів президентсва Порошенка Антимонопольний комітет допомагав збагачуватися куму Путіна – Віктору Медведчуку. Збагачуватися, як ви рузумієте, за наш рахунок.

Медведчук і ринок дизельного палива

У 2014 році трубопровід "ПрикарпатЗахідтранс" повернули до державної власності України. Однак, у 2015 році за одне засідання суд віддав трубопровід назад росіянам. Невдовзі у трубопроводу змінився власник – ним стала компанія, бенефіцір якої пов’язаний з братом Віктора Медведчука. Антимонопольний комітет без зайвих роздумів погодив придбання.

Восени 2016 року нафтопровід запустили в роботу. Для цього Міноборони України викупило старе дизельне паливо, яким була забита труба, аби власники трубопроводу змогли качати по ньому нове з Росії. І ось наприкінці президентства Петра Порошенка право власності на трубопровід "ПрикарпатЗахідтрансу" переховали у Білорусі. Сталось це після візиту Медведчука до Олександра Лукашенка.

18 березня Антимонопольний комітет благословив білоруську компанію "Нафтобітумний завод" на придбання контрольного пакету у статутному капіталі ТОВ "Прикарпатзахідтранс". Засідання провели за закритими дверима, тож ми не знаємо, чи дослідив Комітет пов’язаність покупців з російським капіталом і чий дизель йде в Україну по тій трубі.



Олександр Лукашенко та Віктор Медведчук

Виглядає так, що Медведчук (тобто Путін) отримав можливість "прикрутити" цю трубу, а значить зупинити поставки в Україну значної частини палива. А буквально нещодавно у РФ анонсували заборону експорту нафти і нафтопродуктів в Україну.

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Одночасно з цим Білорусь повідомила про зупинку експорту світлих нафтопродуктів в Україну. Тобто маємо повну залежність від нафти і нафтопродуктів з країни-агресора.

От скажіть: якби Антимонопольний був нормальним, чи дозволив би він такий кінець історії? Чи почав би аналізувати імпорт дизпалива до того, як "медведчуківській трубопровід" не зайняв критичні 40% ринку? Питання, як ви розумієте, риторичне.

Медведчук і ринок скрапленого газу

Цей вид палива завозиться з-за кордону, переважно з Росії. Його імпорт та продаж в Україні – величезна грошова жила. Кожен третій літр пального, яке продається на заправках, – це скраплений газ.



Скраплений газ

У вересні 2017 року Антимонопольний комітет відкрив справу по антиконкурентних діях на ринку скрапленого газу. Всі подумали, що регулятор перейнявся історією, коли руками СБУ ринок зачистили під невелике коло компаній.

Результатом став потужний стрибок цін на автогаз уже в серпні 2017 року. Тоді з’ясувалось, що ринок зачищали від конкурентів для чотирьох компаній із Віргінських островів, ланцюжок контролю яких приводив до оточення Медведчука.

Проте Антимонопольний комітет дуже швидко закрив справу. Вже у червні 2018 року регулятор презентував її результати. 40,99 мільйонів гривень штрафу отримали 16 кампаній. І, як ви вже здогадалися, серед них жодної Медведчуківської.

Комітет дослідив безпідставне підвищення цін на автогаз у серпні 2017 року. Але при цьому взагалі не торкнувся історії з зачисткою СБУшинками ринка під Медведчука, не торкнулись блокування роботи ринку, і взагалі не торкнулись більшості Медведчуківських компаній.

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Одну лише побіжно згадали в звіті без жодних покарань. Такий підсліпкуватий антимонопольний комітет.

Вплив Медведчука на медіа-простір

Ну і на завершення про концентрацію Медвечуком впливу на медіа-простір України. Восени 2018 року телеканали "112 Україна" і NewsOne перейшли під контроль народного депутата від "Опозиційного блоку" Тараса Козака. Зміна власників телеканалів напередодні виборів могла б зацікавити АМКУ. Тим паче, що в обох випадках йдеться про придбання каналів людиною, близькою до Медведчука.

Тарас Козак є заступником голови ГО "Центр правової держави" при керівнику – Віктору Медведчуку. А його брат, Богдан Козак, є бізнес-партнером Сергія Медведчука, брата Віктора Медведчука. До речі, Богдан Козак у 2014 році виявився ініціатором створення "Блоку Петра Порошенка" у Львівській облраді, а вже наступного року балотувався туди саме від БПП.

І після того АМКУ доблесно злив своє розслідування стосовно цигаркового монополіста "Мегаполіс Україна", серед бенефіціарів якого виявились Тарас Козак і російський виробник зброї Кесаєв.