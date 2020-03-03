Хакеры от имени нотариусов снимали аресты с имущества: квартира семьи Нефедова была в схеме

В одном из лесов Киевской области группа хакеров заседала с ноутбуками и дистанционно взламывала компьютеры нотариусов. Как засветилась в этой скандальной схеме семейная квартира главного таможенника Украины Максима Нефедова – читайте в расследовании журналистов Bigus.info.

Схема, по которой работали хакеры

Сначала они рассылали нотариусам электронные письма с вирусами. Якобы от имени государственных органов.

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"Считая, что это письмо важно, государственные регистраторы, в частности нотариусы, открывали эти письма. И таким образом загружали на свой компьютер вредоносное программное обеспечение", – пояснила Янина Тертычная, прокурор Офиса Генпрокурора.

Так хакеры получали дистанционный контроль над компьютерами и от имени нотариусов снимали аресты с имущества в государственном реестре.

Как это делается, они сами очень хорошо знали. Ведь, как объяснила пресс-секретарь СБУ, в группировке были бывшие работники Государственного реестра и Государственной исполнительной службы.



Прокурор Офиса Генпрокурора Янина Тертычная

Свои услуги компания предлагала сначала через обычные объявления в интернете, затем – в телеграмме. Конечно, не бесплатно: чем серьезнее объект надо было вывести из-под ареста, тем дороже это стоило.

Хакеры были очень осторожны. После своих операций они выбрасывали ноутбуки, пользовались одноразовыми телефонами и сим-картами. Работали в резиновых перчатках, чтобы не оставлять отпечатков. Такая схема действовала почти пять лет.

Но в сентябре 2019 года их в лесу и накрыла СБУ вместе с киберполицией. Правда, двум хакерам удалось убежать, среди них – организатор преступной организации.



Хакеры работали в лесу недалеко от Киева

Те, кого задержали, получили подозрения, и начали появляться в суде. Некоторые из них даже прямо сейчас работают в системе юстиции. Но история интересная даже не хакерами. А тем, кто воспользовался их услугами за "от 7 до 50 тысяч долларов".

Причем здесь семейная квартира Нефедова

В обычной многоэтажке на Троещине есть квартира, которая сейчас принадлежит маме главного таможенника страны Максима Нефедова, перед тем она принадлежала его сестре, а еще раньше – отцу. И была арестована.



Квартира Нефедовых расположена на Троещине

Еще в 2011 году отец Максима Нефедова – Евгений Нефедов – занял 45 тысяч долларов у своего бизнес-партнера Александра Литинецкого. Эти деньги Нефедов не отдавал, Литинецкий подал в суд и выиграл. Долг начали взимать принудительно.

Нефедову арестовали квартиру. Но однажды, в 2015 году, этот арест сняли – от имени нотариуса Елены Донченко.

Через 12 минут после снятия ареста он чудом вместе со своим представителем оказался у другого нотариуса, заключил договор купли-продажи – на ближайшего родственника,

– рассказал Андрей Ковеза, адвокат Литинецкого.

Евгений Нефедов продал квартиру брату своей жены – Юрию Заваликуту. Тот потом продал квартиру Анне Нефедовой – дочери Евгения. А дочь впоследствии передарила маме – Галине Нефедовой.



Как менялись владельцы семейной квартиры Нефедова

"На вопрос, как удалось оказаться у нотариуса через несколько минут после того, как был снят арест, ответ был прост: мол, какое-то стечение обстоятельств произошло, сверху было дано как раз в этот момент прийти к нотариусу и заключить это соглашение", – добавил Ковеза .

Но нотариус Донченко на самом деле арест не снимала. Она написала заявление в полицию. На ее компьютере обнаружили вирусы, через которые хакеры получили доступ к Государственному реестру. Именно с ее заявления началось производство, в результате которого задержали лесных хакеров.

Как же после задержания "черных регистраторов" объясняет снятие ареста сам Евгений Нефедов? Он заверил, что есть соответствующее решение суда, которое можно проверить.

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Решение суда – это отдельный феерический криминал. Когда с недвижимости снимают арест, в реестре всегда надо указать основание. Хакеры сняли арест с квартиры Евгения Нефедова якобы на основании решения Деснянского райсуда.

Вот только этого решения в реальности никогда не существовало. Есть справка, в которой сам суд утверждает, что такого решения он не принимал. Оно – просто вымышленное.

Председатель Таможенной службы Максим Нефедов участия в этой квартирной карусели не брал. Квартира погуляла между его отцом, сестрой и матерью. Но все это время Максим Нефедов был в ней прописан. Поэтому не спросить у него об этой истории мы не могли. Сообщение от журналистов-расследователей тот прочитал, но не ответил на него.



Журналисты пытались пообщаться с Нефедовым относительно имущества его родных

Нотариус Елена Донченко, с компьютера которой хакеры сняли арест с квартиры Нефедовых, говорить с журналистами не захотела. Но она – лишь одна из жертв. В Нотариальной палате говорят, что хакеры не выбирают какого-то конкретного нотариуса.

"Обычно это массовые рассылки. В одном письме идет до 600 электронных адресов, которым шлеться одно и то же. И вот в каком-то компьютере оно осядет, дальше смотрят, к кому получили доступ", – пояснила председатель Комиссии по кибербезопасности НПУ Наталья Козакева.

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