Авто за тысячи долларов и элитные квартиры: чем владеет СБУшник Герсак

Одно из самых прибыльных занятий в Украине – правоохранительный бизнес. Не менее сладкая жизнь и у руководства СБУ. Даже таможенники, о которых мы говорили в прошлом выпуске программы, просто дети по сравнению с ними. Как, работая на государственной работе, можно приобрести несколько квартир и авто стоимостью 70 тысяч долларов – читайте дальше в расследовании программы "Наши деньги".

Кто такой Виталий Герсак

Герсак хорошо знает украинские правоохранительные органы, ведь всю жизнь там работает. Карьеру начал в МВД обычным оперативником уголовного розыска в Винницкой области.

Читайте также: Состояние родственников поражают: резонансные подробности о "скромной" жизни таможенников

Затем он продолжил карьеру в столичном управлении по борьбе с организованной преступностью. Позже Герсак – главный милиционер киевского ЖД вокзала.



Виталий Герсак

Уже с сентября 2019 года Герсак возглавил СБУ Николаевщины.

Моя основная и первая задача в Николаевской области – это развернуть Службу безопасности Украины лицом к вам всем. К людям,

– сказал тогда одному из местных изданий Герсак.

Но лица, к которым Герсак якобы развернулся к нам – не так интересны, как то, что СБУшник все еще прячет за своей спиной. Всю жизнь Виталий Герсак прослужил в правоохранительных органах. Все они являются государственными, а, следовательно, и зарплаты – государственные. И если честно жить на эту зарплату, ее точно не хватит даже на одну тюнингованную машину Toyota Tundra, которой и владеет Герсак.

Тюнингованое авто за 70 тысяч долларов

Toyota Tundra производят сугубо для американского рынка. В Украине, даже в официальном салоне Тойоты, ее купить невозможно. Однако такую машину приобрели в США за 22 тысячи долларов. Затем пригнали ее в Киев и затюнинговали на бешеную сумму – как еще две такие машины.

Toyota Tundra Виталия Герсака: смотрите фото

Владельцы настолько гордятся своим творением, что сделали ему собственную страницу в instagram, чтобы публично похвастаться. К тому же, со всех сторон машина обклеена фигурками вертолетов Ка-50. Это российский ударный вертолет "Черная Акула".



На машине изображен российский вертолет

Больше того, Герсак и не скрывает, что он является владельцем этого авто. Его инициалы выгравированы по всему кузову, в салоне и в индивидуальных номерах.



GVA – Герсак Виталий Анатолиевич.

Как живет жена Герсака

Семья председателя СБУ Николаевщины живет в дорогом жилом комплексе в центре Киева “Французский квартал”. Это новостройка бизнес-класса.

Интересно: Роскошное имение советника Кличко на запрещенной территории: как КГГА выдает нужные документы

С лета 2018 года в этом комплексе жене Юлии принадлежат сразу две квартиры с паркоместами. Стоимость этих паркомест почти такая же, как еще одна квартира в менее пафосном доме. В целом недвижимость семьи СБУшника стоит примерно 400 тысяч долларов.



ЖК “Французкий квартал”

Однако пространства Юлии Герсак не хватает, так она еще решила строить дачу. Для этого купили полгектара земли под Киевом, а это примерно 200 тысяч долларов. Сколько выложит за строительство – пока остается только догадываться.



Территория, на которой построят дачу Юлии Герсак

Жена Герсака также приобрела новенькую Toyota Camry для работы. Но по городу жена СБУшника передвигается на значительно более интересной машине-BMW х6, которая оформлена на ее маму.



Юлия Герсак и Toyota Camry

Непродолжительное время Юлия Герсак владела долями в трех компаниях – строительной, логистической и сельскохозяйственной. Звучит красиво, но все доходы от них составили аж 22 тысячи гривен. На фоне семейного имущества считать эти копейки просто смешно.

Важно! Роскошная жизнь Дубинского и Кернеса: самые резонансные расследования 2019 года

Летом 2019 года она еще открыла свой салон красоты. Однако это случилось уже после того, как у семьи появилась вся перечисленная движимость и недвижимость. Поэтому салон – это скорее не источник дохода, а затратное хобби.

Больше о доходах главы СБУ в Николаевской области Виталия Герсака – смотрите в программе.