Авто за тисячі доларів та елітні квартири: чим володіє СБУшник Герсак

Одне з найприбутковіших занять в Україні – правоохоронний бізнес. Не менш солодке життя і в керівництва Служби безпеки України. Навіть митники, про яких ми говорили у минулому випуску програми, просто діти у порівнянні з ними. Як, працюючи на державній роботі, можна придбати декілька квартир та авто вартістю 70 тисяч доларів – читайте далі у розслідуванні програми "Наші гроші" від Bihus.info.

Хто такий Віталій Герсак

Герсак добре знає українські правоохоронні органи, адже все життя тут працює. Кар'єру розпочав у МВС звичайним оперативником карного розшуку у Вінниччині.

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Потім він продовжив кар'єру у столичному управлінні боротьби з організованою злочинністю. Пізніше Герсак – головний міліціонер київського ЖД вокзалу.



Віталій Герсак

Вже з вересня 2019 року Герсак очолив СБУ Миколаївщини.

Моя основна і перша задача у Миколаївській області – це розвернути Службу безпеки України лицем до всіх вас. До людей,

– сказав тоді одному з місцевих видань Герсак.

Але обличчя, яким Герсак нібито розвернувся до нас – не таке цікаве, як те, що СБУшник все ще ховає за своєю спиною. Усе життя Віталій Герсак прослужив у правоохоронних органах. Усі вони є державними, а, отже, і зарплати – державні. І якщо чесно жити на цю зарплату, її точно не вистачить навіть на одну тюнінговану машину Toyota Tundra, якою і володіє Герсак.

Тюнінговане авто за 70 тисяч доларів

Toyota Tundra виробляють суто для американського ринку. В Україні, навіть в офіційному салоні Тойоти, її купити неможливо. Однак таку машину придбали у США за 22 тисячі доларів. Потім пригнали її до Києва та затюнінгували на шалену суму – як ще дві такі машини.

Toyota Tundra Віталія Герсака: дивіться фото

Власники настільки пишаються своїм творінням, що зробили йому власну сторінку в instagram, аби публічно похизуватися. До того ж, з усіх боків машина обклеєна фігурками гвинтокрилів Ка-50. Це російський ударний гелікоптер "Чорна Акула".



На машині зображено російський гелікоптер

Ба більше, Герсак і не приховує, що він є власником цього авто. Його ініціали викарбувані по всьому кузову, в салоні та в індивідуальних номерах.



GVA – Герсак Віталій Анатолійович.

Як живе дружина Герсака

Родина голови СБУ Миколаївщини мешкає у дорогому житловому комплексі у центрі Києва “Французький квартал”. Це новобудова бізнес-класу.

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З літа 2018 року у цьому комплексі дружині Віталія Юлії належать одразу дві квартири з паркомісцями. Вартість цих паркомісць майже така ж, як ще одну квартиру в менш пафосному будинку. Загалом нерухомість родини СБУшника коштує приблизно 400 тисяч доларів.



ЖК “Французький квартал”

Однак простору Юлії Герсак не вистачає, тому вона ще вирішила будувати дачу. Для цього купили пів гектара землі під Києвом, а це приблизно 200 тисяч доларів. Скільки викладе за будівництво – поки залишається тільки здогадуватися.



Територія, на якій збудують дачу Юлії Герсак

Дружина Герсака також придбала новеньку Toyota Camry для роботи. Та по місту дружина СБУшника пересувається на значно цікавішій машині – BMW х6, яка оформлена на її маму.



Юлія Герсак та Toyota Camry

Нетривалий час Юлія Герсак володіла частками у трьох компаніях – будівельній, логістичній та сільськогосподарській. Звучить гарно, але всі прибутки від них склали аж 22 тисячі гривень. На фоні родинного майна рахувати ці копійки просто смішно.

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Влітку 2019 року вона ще відкрила свій салон краси. Однак це трапилось вже після того, як у родини з'явилася уся перерахована рухомість і нерухомість. Тому салон – це скоріше не джерело прибутку, а витратне хобі.

Більше про статки голови СБУ у Миколаївській області Віталія Герсака – дивіться у програмі.