Рейдерство от окружения Богдана: как "слуги народа" отжимают агробизнес

Свыше тысячи гектаров земли на Киевщине более 10 лет обрабатывал кооператив "Новоселицкий", пока однажды на фиктивных собраниях не избрали нового руководителя. Кто стоит за спиной нового руководства и как они связаны с партией "Слуга народа" – читайте в расследовании журналистов Bihus.Info.

Что известно о новом руководстве кооператива

На собрании в апреле 2019 года уволенные работники кооператива избрали новую руководительницу – Наталью Войтенко. Уволенные работники, которые выбирают себе директора, – это и вне закона, и вне логики. Но таким простым способом агрокомпанию рейдерят, причем за считанные часы. Час продолжается заседание и еще час ушел на официальную регистрацию.

Читайте также Роскошное имение советника Кличко на запрещенной территории: как КГГА выдает нужные документы

Собрание состоялось в школе Новоселицы. После этого протокол заверил нотариус, а затем и государственный регистратор. В чем трюк? Нотариус в Киеве, госрегистратор в Ирпене, а Новоселица – в противоположном направлении. Почти в сотни километров от столицы. Это возможно?

Журналисты выяснили, чтобы успеть зарегистрировать документы в Ирпене, новой руководительнице агрокооператива понадобился бы гиперлуп. Но нет. Он бы тоже не помог, ведь по адресу, по которому государственный регистратор внес документы в государственный реестр, никогда не было никакого регистратора.



Наталья Войтенко / Скриншот из видео

В этом деле привлечена Ульяна Товкайло, которая регулярно появляется в судебных материалах. Женщина фигурирует в нескольких делах о незаконной перерегистрации имущества. Таких как она называют "черными регистраторами". Часто это даже не конкретные люди, а просто потерянные или проданные паспорта, которые оформляли госрегистраторами и выдавали специальные ключи к реестрам. По судебным данным, ключ Товкайло зарегистрировал смену руководства Новоселицкого, когда самой женщины даже не было в Украине.

В Министерстве юстиции рассказали, что быстрая смена руководителя – одна из популярных схем рейдерства.

Он может быстро, например, прекратить договоры аренды с крестьянами, подписать быстро какие-то документы, отказаться от исковых требований в суде, заключить какой-то кабальный договор по этому предприятию. То есть руководитель нужен для того, чтобы быстро сделать какие-то незаконные действия,

– отметил директор Департамента нотариата и государственной регистрации Министерства юстиции Украины Дмитрий Кирилюк.

И "какие-то действия" после смены руководителя кооператива начались моментально. Зерносклады и технику взяли под контроль люди в военной форме и без опознавательных знаков. А еще новая молодая команда получила доступ к 11 миллионам гривен на счетах агрокомпании. И на половину этих денег покупает самую необходимую в агрокомпании вещь – полторы тысячи тонн цемента.



Войтенко закупила цемента на примерно 6 миллионов гривен / скриншот из видео

Такого количества цемента хватит, чтобы залить бетоном все земли кооператива, что маловероятно. Никакого цемента скорее всего и не было, рейдерам важно было просто перекинуть деньги куда подальше. Фирмы, у которых покупали цемент – фейковые и ранее неоднократно светились в делах о конвертцентрах.



Фирмы, у которых покупали цемент – фейковые / Фото скриншот из видео

Объяснить откровенно рейдерский переход компании из рук в руки могла бы новая руководительница. Однако она агрессивно отреагировала на вопрос журналиста и даже набросилась на оператора.

"Слушай, парень, не снимай, пожалуйста, если не хочешь иметь определенных проблем. Сейчас приедет полиция... Сколько вам заплатили, чтобы вы писали то, что надо? Будешь иметь детей, будешь иметь семью, будешь иметь работу, и ты увидишь, как, что и о ком говорить", – сказала Войтенко.



Наталья Войтенко

Как окружение Богдана отжало агробизнес

Если вернуться к сборам, где менялось руководство. То на них засветился интересный персонаж, который приехал из Киева, – Алексей Оленченко. Он не местный, не имеет никакого отношения не только к агрофирме, но и вообще к селу в принципе.

В то, что он случайно узнал о сборах в школе в почти 100 километрах от Киева и из скуки решил их посетить – не верится вовсе. А вот в то, что Оленченко представляет людей, в чьих интересах предприятие на этом собрании рейдернули, верится очень легко.



Алексей Оленченко / Скриншот из видео

За месяц до того, как появиться на собрании бывших учредителей, Оленченко регистрирует аграрную компанию. Клон захваченного кооператива с таким же названием – СПК "Новоселицкий", а это еще один элемент рейдерских схем. Об этом сообщили в Минюсте.

Крестьянин не будет присматриваться к коду предприятия. Код, конечно, изменится. Он ассоциирует определенное предприятие сельскохозяйственное с названием. И крестьянин, когда будет перезаключать договор аренды, или совершать иные действия, он будет введен в заблуждение,

– рассказал директор Департамента нотариата и государственной регистрации Министерства юстиции Украины Дмитрий Кирилюк.

Чтобы окончательно развеять сомнения журналисты поехали по месту регистрации клона. И, да, убедились, что ни об одной фирме здесь никогда ничего не слышали.

Заметим, что Оленченко – юрист. Не очень близка к агросектору сфера. Все просто – у его работодателей есть широкие аграрные бизнес-интересы. С 2009 года Оленченко работал в юридической компании нардепа от "Слуги народа" Николая Сольского. Мало известная фамилия. Но именно он, бывший руководитель Офиса Президента Андрей Богдан и бизнесмен Игорь Пукшин являются историческими партнерами в "Украинском аграрном холдинге". И связи между собой они не теряли. Во время президентских выборов, в дни рейдерства кооператива, Богдан сидел в одном офисе с Пукшиным.



Алексей Оленченко, Андрей Богдан, Игорь Пукшин и Николай Сольский / Скриншот из видео

Что интересно.ю на легендарной Tesla Богдана есть номера компании Пукшина. Поэтому Богдан, Сольский и Пукшин – это не только о политике. Это о великом агробизнесе.



Номера компании Пукшина на Tesla Богдана / Скриншот из видео

Не то чтобы мы проводили здесь прямую связь, но рейдерство с помощью черного регистратора просто заставляет вспомнить кадры, на которых Богдан отдыхает в Сен-Тропе на свадьбе Андрея Довбенко. Образно говоря – творца всей системы черных регистраторов и черных нотариусов в Украине.

Смотрите расследование "Наших денег" об отдыхе Богдана в Сен-Тропе:

К чему здесь партия "Слуги народа"

После того, как компанию рейдернули, новая директриса выдала от нее три доверенности на юридическое представительство. Юристами захваченного предприятия назначают Юрия Козака, Андрея Рубашку и Сергея Матиевского. И здесь важно, что одновременно все трое становятся щедрыми спонсорами партии "Слуга народа".

Обратите внимание Хакеры от имени нотариусов снимали аресты с имущества: квартира семьи Нефедова засветилась в схеме

Каждый из трех несколькими платежами переводит в кассу "слуг" чуть больше чем по полтора миллиона гривен. На троих выходит 5 миллионов гривен. Столько же, сколько после захвата новая начальница выведет из предприятия на обналичку через фейкову закупку цемента.

Поговорить о своей роли в захвате агрокомпании, сотрудничестве с Богданом и поддержке "Слуги народа" все трое юристов прогнозируемо отказались.

Больше об этом смотрите в программе.