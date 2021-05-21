Ведь это впервые от начала существования монобольшинства, когда таким способом депутата наказали за определенные нарушения. Об этом в программе "Перекрестный допрос" рассказал глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

К теме Официальный выговор: в "Слуге народа" наказали Тищенко за скандальную вечеринку

Тищенко точно не в восторге от выговора, – Корниенко

Политик пояснил, что в уставе политсилы есть 2 вида наказаний:

  • выговор;
  • исключение из партии.

Первое – применили к Николаю Тищенко. А из партии 15 марта 2021 года исключили нардепа Александра Дубинского.

Александр Корниенко отметил, что ситуацию с заместителем главы фракции прокомментировали не только в "Слуге народа", но и президент Владимир Зеленский. Глава партии также добавил, что знает реакцию нардепа на официальный выговор.

Он точно не в восторге от этого. Как и любой человек, которого "ставят на вид" публично и обсуждают какую-то его дальнейшую судьбу. Надеюсь, что Николай Тищенко в третий раз не наступит на те же грабли,
– подчеркнул депутат.

По его словам, партия реагирует на все скандалы, которые случаются с участием "слуг народа". В частности, сейчас продолжается голосование за исключение из фракции Евгения Шевченко, который 20 апреля 2021 года встретился в Беларуси с Александром Лукашенко.
 
Полный выпуск программы "Перекрестный допрос": видео

Скандалы из-за нарушения карантина с участием Тищенко

 

  • Впервые Тищенко оказался в центре скандала весной 2020 года. Его ресторан "Велюр" принимал посетителей во время введенного карантина. Нардеп заявил, что это были личные встречи, а гости "сидели голодными".
  • 18 апреля 2021 года Тищенко, несмотря на локдаун, организовал вечеринку в одном из киевских отелей по случаю дня рождения жены.
  • По данным журналистов-расследователей "Схем", карантинное гуляние состоялось в пятизвездочном отеле Fairmont. Празднование длилось более 5 часов, а гости находились без защитных масок.
  • Из-за этого инцидента политсовет "Слуги народа" объявил 19 мая официальный выговор депутату.