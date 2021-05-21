Ведь это впервые от начала существования монобольшинства, когда таким способом депутата наказали за определенные нарушения. Об этом в программе "Перекрестный допрос" рассказал глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.
К теме Официальный выговор: в "Слуге народа" наказали Тищенко за скандальную вечеринку
Тищенко точно не в восторге от выговора, – Корниенко
Политик пояснил, что в уставе политсилы есть 2 вида наказаний:
- выговор;
- исключение из партии.
Первое – применили к Николаю Тищенко. А из партии 15 марта 2021 года исключили нардепа Александра Дубинского.
Александр Корниенко отметил, что ситуацию с заместителем главы фракции прокомментировали не только в "Слуге народа", но и президент Владимир Зеленский. Глава партии также добавил, что знает реакцию нардепа на официальный выговор.
Он точно не в восторге от этого. Как и любой человек, которого "ставят на вид" публично и обсуждают какую-то его дальнейшую судьбу. Надеюсь, что Николай Тищенко в третий раз не наступит на те же грабли,
– подчеркнул депутат.
Скандалы из-за нарушения карантина с участием Тищенко
- Впервые Тищенко оказался в центре скандала весной 2020 года. Его ресторан "Велюр" принимал посетителей во время введенного карантина. Нардеп заявил, что это были личные встречи, а гости "сидели голодными".
- 18 апреля 2021 года Тищенко, несмотря на локдаун, организовал вечеринку в одном из киевских отелей по случаю дня рождения жены.
- По данным журналистов-расследователей "Схем", карантинное гуляние состоялось в пятизвездочном отеле Fairmont. Празднование длилось более 5 часов, а гости находились без защитных масок.
- Из-за этого инцидента политсовет "Слуги народа" объявил 19 мая официальный выговор депутату.