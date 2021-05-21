Ведь это впервые от начала существования монобольшинства, когда таким способом депутата наказали за определенные нарушения. Об этом в программе "Перекрестный допрос" рассказал глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

К теме Официальный выговор: в "Слуге народа" наказали Тищенко за скандальную вечеринку

Тищенко точно не в восторге от выговора, – Корниенко

Политик пояснил, что в уставе политсилы есть 2 вида наказаний:

выговор;

исключение из партии.

Первое – применили к Николаю Тищенко. А из партии 15 марта 2021 года исключили нардепа Александра Дубинского.

Александр Корниенко отметил, что ситуацию с заместителем главы фракции прокомментировали не только в "Слуге народа", но и президент Владимир Зеленский. Глава партии также добавил, что знает реакцию нардепа на официальный выговор.

Он точно не в восторге от этого. Как и любой человек, которого "ставят на вид" публично и обсуждают какую-то его дальнейшую судьбу. Надеюсь, что Николай Тищенко в третий раз не наступит на те же грабли,

– подчеркнул депутат.



По его словам, партия реагирует на все скандалы, которые случаются с участием "слуг народа". В частности, сейчас продолжается голосование за исключение из фракции Евгения Шевченко, который 20 апреля 2021 года встретился в Беларуси с Александром Лукашенко.

Полный выпуск программы "Перекрестный допрос": видео

Скандалы из-за нарушения карантина с участием Тищенко