Тищенко объявили официальный выговор. По меньшей мере, так утверждает председатель фракции "слуг" Давид Арахамия.

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Наказали ли во фракции Николая Тищенко за карантинную вечеринку

Подвергся ли Николай Тищенко хоть какому-то наказанию за то, что организовал в апреле во время локдауна вечеринку в день рождения жены? На этот вопрос ответил журналистам глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Да. Было единогласно проголосовано за решение официально вынести ему выговор,

– сказал он.

"Радио Свобода" эту же информацию подтвердили другие народные депутаты из монобольшинства – Александр Качура и Евгения Кравчук.

Важно заметить , что Тищенко сохранил все свои посты в партии. Он также остается заместителем председателя фракции в парламенте.

О какой вечеринке речь и почему за нее наказали Тищенко

18 апреля в сети появилось видео, которое засвидетельствовало, что "слуга" Николай Тищенко устроил закрытую вечеринку в Fairmont Grand Hotel Kyiv ко дню рождения своей жены. На мероприятии было немало гостей – без масок.

И все бы, может, ничего, но тогда в Киеве действовали строгие карантинные ограничения, украинская столица была в красной зоне эпидемической опасности из-за COVID-19.

19 апреля в полиции Киева сообщили, что начали из-за происшествия уголовное производство. Хотя сам Николай Тищенко заявил, что празднование не было нарушением локдауна, ибо происходило только в номерах, а не в ресторане.

Вечеринка Тищенко: смотрите видео