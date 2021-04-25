За подпольную вечеринку, которую во время локдауну устроил для жены "слуга народа" Николай Тищенко, будет отвечать отель, в котором она произошла. Администрации заведения придется заплатить штраф.

Соответствующий админпротокол был составлен еще в понедельник, 19 апреля. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил Олег Рубан, председатель Госпродпотребслужбы.

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"Тищенко для своей жены устроил праздник, "молодец ". Но это, к сожалению, отношение к определенным правилам, которые устанавливаются для всей Украины", – прокомментировал он.

Председатель Госпродпотребслужбы отметил, что уже готовы документы по уголовному производству по статье о нарушении норм по предотвращению инфекционных болезней.

За это будет отвечать только администрация отеля и ресторана, Тищенко может отвечать за это действо только как человек,

– отметил чиновник.

"После этого были осуществлены рейды по почти всех гостиницах и ресторанах при них. Ежедневно проверяли 20 – 25 таких заведений, составляли около 2 – 3 протокола", – добавил он.

Обратите внимание! Празднование устроили в ресторане киевской гостиницы Fairmont. Среди гостей были известные политики и чиновники.

Сколько заплатит отель

Рубан пояснил, что заведению придется заплатить минимальный штраф, предусмотренный законодательством, то есть 34 000 гривен.

Все потому, что такое нарушение там обнаружили впервые. Но если оно повторится, сумма штрафа возрастет до 170 000 гривен.

Тищенко устроил вечеринку во время локдауну: что известно

"Слуга народа" Николай Тищенко устроил вечеринку по случаю дня рождения своей жены. В это время в Киеве действовали усиленные карантинные ограничения.

Гостей заранее попросили не обозначить никого на фото и не указывать локацию. Однако кадры с вечеринки все же попали к журналистам.

Столичная полиция отреагировала на публикации в соцсетях. Там открыли уголовное производство по факту нарушения условий локдауна.

Сам Тищенко считает, что ничего не нарушал, а скандал называет политическим заказом. В то же время он готов понести ответственность.

На внеочередном онлайн-заседании "слуги народа" решили, что Тищенко должен уплатить максимальный штраф. Дальше – решение за политсоветом партии.

В то же время депутат президентской политсилы Роксолана Пидласа отметила, что вопрос о штрафе должна решать полиция. Мол, "слуги народа" не имеют таких полномочий.

Она также раскритиковала предложение от Арахамии о помощи военным. "Благотворительная помощь армии – это не наказание, это выглядит дико", – подчеркнула она.

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