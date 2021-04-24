Как Тищенко и Шевченко оправдывались на фракции за свои скандалы
Недавно два нардепа от "Слуги народа" Николай Тищенко и Евгений Шевченко попали в громкие скандалы. Объясняли мотивы своих действий чиновники 22 апреля на заседании фракции.
Источник:Новое время
Как оправдывались нардепы
Больше всего, по данным издания, депутатов возмутил Тищенко. О благосклонном отношении Шевченко к самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко, мол, известно давно.
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Значительного наказания для Тищенко, вероятно, ждать не следует. Издание предполагает, что это связано с его влиянием, приближенностью к главе фракции "Слуги народа" Давиду Арахамии и кумовством с главой Офиса Президента Андреем Ермаком.
Тищенко "очень любит" жену
Коля долго рассказывал, как сильно любит свою жену, и как он снял номер в гостинице на 20 человек,
– говорится в сообщении.
Во время заседания политика активно поддерживали его подчиненные из подгруппы. Однако были и те, кто жестко высказывался и просил наказания для нардепа.
Арахамия якобы предложил, чтобы Тищенко заплатил штраф, купил для армии дроны и выступил перед политсоветом партии. Издание отмечает, что нардепы хотели большего наказания для нарушителя карантина.
"Колин зашквар серьезнее, чем зашквар Шевченко, в частности, и с точки зрения мотива", – подчеркнул собеседник издания.
Шевченко хочет, чтобы его выгнали из фракции
Мотив Шевченко якобы понятен всем – он давно ждет медийного повода для исключения из фракции. Публичное изгнание "нужно депутату для политической карьеры".
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Однако фракция не спешит исключать Шевченко. На заседании 22 апреля политик якобы не выдержал и сам начал просить коллег, чтобы поддержали его исключение.
Кстати, Шевченко якобы пытался согласовать свою поездку к Лукашенко с руководством "слуг", однако те не восприняли это серьезно.
Арахамия воспринял скорее в шутку то, что Шевченко поедет к Лукашенко. И это его прямая цитата: "Я серьезно это не воспринял. Подумал, что где у нас Шевченко, а где Лукашенко",
– рассказала нардеп Ольга Василевская-Смаглюк.
Руководство фракции предложило применить в отношении Шевченко три варианта наказания:
- предупреждение,
- исключение из фракции,
- исключение из партии.
В то же время для Тищенко таких вариантов не предлагали.
О каких скандалах идет речь
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Несмотря на локдаун и красную зону в Киеве Тищенко организовал вечеринку на день рождения жены в столичном отеле Fairmont. На это отреагировала полиция. Сам нардеп заявил, что якобы празднование происходило в номере отеля.
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Шевченко же приехал в Беларусь на встречу с диктатором Лукашенко. Политик говорил, что для него большая честь познакомиться с самопровозглашенным президентом. Кроме того, он принял от Лукашенко подарки.
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