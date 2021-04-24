Недавно два нардепа от "Слуги народа" Николай Тищенко и Евгений Шевченко попали в громкие скандалы. Объясняли мотивы своих действий чиновники 22 апреля на заседании фракции.

Как оправдывались нардепы

Больше всего, по данным издания, депутатов возмутил Тищенко. О благосклонном отношении Шевченко к самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко, мол, известно давно.

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Значительного наказания для Тищенко, вероятно, ждать не следует. Издание предполагает, что это связано с его влиянием, приближенностью к главе фракции "Слуги народа" Давиду Арахамии и кумовством с главой Офиса Президента Андреем Ермаком.

Тищенко "очень любит" жену

Коля долго рассказывал, как сильно любит свою жену, и как он снял номер в гостинице на 20 человек,

– говорится в сообщении.

Во время заседания политика активно поддерживали его подчиненные из подгруппы. Однако были и те, кто жестко высказывался и просил наказания для нардепа.

Арахамия якобы предложил, чтобы Тищенко заплатил штраф, купил для армии дроны и выступил перед политсоветом партии. Издание отмечает, что нардепы хотели большего наказания для нарушителя карантина.

"Колин зашквар серьезнее, чем зашквар Шевченко, в частности, и с точки зрения мотива", – подчеркнул собеседник издания.

Шевченко хочет, чтобы его выгнали из фракции

Мотив Шевченко якобы понятен всем – он давно ждет медийного повода для исключения из фракции. Публичное изгнание "нужно депутату для политической карьеры".

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Однако фракция не спешит исключать Шевченко. На заседании 22 апреля политик якобы не выдержал и сам начал просить коллег, чтобы поддержали его исключение.

Кстати, Шевченко якобы пытался согласовать свою поездку к Лукашенко с руководством "слуг", однако те не восприняли это серьезно.

Арахамия воспринял скорее в шутку то, что Шевченко поедет к Лукашенко. И это его прямая цитата: "Я серьезно это не воспринял. Подумал, что где у нас Шевченко, а где Лукашенко",

– рассказала нардеп Ольга Василевская-Смаглюк.

Руководство фракции предложило применить в отношении Шевченко три варианта наказания:

предупреждение,

исключение из фракции,

исключение из партии.

В то же время для Тищенко таких вариантов не предлагали.

О каких скандалах идет речь