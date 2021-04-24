Нещодавно два нардепи від "Слуги народу" Микола Тищенко та Євгеній Шевченко потрапили у гучні скандали. Пояснювали мотиви своїх дій чиновники 22 квітня на засіданні фракції.

Як виправдовувалися нардепи

Найбільше, за даними видання, депутатів обурив Тищенко. Про прихильне ставлення Шевченка до самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, мовляв, відомо давно.

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Значного покарання для Тищенка, ймовірно, не слід чекати. Видання припускає, що це пов'язано із його впливовістю, наближеність до голови фракції "Слуги народу" Давида Арахамії та кумівства із головою Офісу Президента Андрієм Єрмаком.

Тищенко "дуже любить" дружину

Коля довго розказував, як сильно любить свою дружину, і як він зняв номер в готелі на 20 людей,

– мовиться у повідомленні.

Під час засідання політика активно підтримували його підлеглі із підгрупи. Однак і були ті, хто жорстко висловлювався та просив покарання для нардепа.

Арахамія нібито запропонував, щоб Тищенко заплатив штраф, купив для армії дрони і виступив перед політрадою партії. Видання зазначає, що нардепи хотіли більшого покарання для порушника карантину.

"Колін зашквар серйозніший, ніж зашквар Шевченка, зокрема, і з точки зору мотиву", – наголосив співрозмовник видання.

Шевченко хоче, щоб його вигнали з фракції

Мотив Шевченка нібито зрозумілий усім – він давно чекає на медійний привід для виключення із фракції. Публічне вигнання "потрібне депутату для політичної кар'єри".

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Однак фракція не спішить виключати Шевченка. На засіданні 22 квітня політиків нібито не витримав і сам почав просити колег, щоб підтримали його виключення.

До речі, Шевченко буцімто намагався узгодити свою поїздку до Лукашенка із керівництвом "слуг", однак ті не сприйняли це серйозно.

Арахамія сприйняв скоріше за жарт те, що Шевченко поїде до Лукашенка. І це його пряма цитата: "Я серйозно це не сприйняв. Подумав, що де у нас Шевченко, а де Лукашенко",

– розповіла нардепка Ольга Василевська-Смаглюк.

Керівництво фракції запропонувало застосувати щодо Шевченка три варіанти покарання:

попередження,

виключення з фракції,

виключення з партії.

Водночас для Тищенка таких варіантів не пропонували.

Про які скандали мовиться